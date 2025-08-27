BYD, ek vergiden kurtulmak için Tayland'dan Avrupa'ya ihracata başladı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Çinli otomobil üreticisi BYD, Tayland’da ürettiği araçların Avrupa’ya ihracatına başladığını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, 900’den fazla BYD Dolphin modeli Almanya, Belçika ve Birleşik Krallık’a doğru yola çıktı.

İlk parti araçlar, BYD’nin kendi gemisi BYD Zhengzhou ile Tayland’dan Avrupa’ya sevk edildi. Bu, Zhengzhou’nun Tayland’dan Avrupa’ya gerçekleştirdiği ilk sefer oldu.

Rayong kentinde bulunan montaj fabrikası, Temmuz 2024’te faaliyete geçti. Burası, BYD’nin Çin dışındaki ilk tamamen kendi sahip olduğu binek otomobil tesisi olma özelliğini taşıyor. Yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olan tesis, hem Tayland pazarına hem de ihracata hizmet veriyor.

Çin üretimi elektrikli araçlar, geçen yıl Avrupa Birliği tarafından getirilen ek vergiler sebebiyle zora girmişti. Soruşturmaya iş birliğiyle katılan BYD’ye, mevcut %10 gümrük vergisine ek olarak daha düşük seviyede, %17 ilave vergi uygulanmasına karar verilmişti. Tayland'dan getirilen araçlar, BYD'nin ilave vergiden sıyrılmasını sağlıyor.

BYD, bu yılın ilk yedi ayında yurt dışında 545.003 elektrikli araç sattı. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre %133,5 artış anlamına geliyor. Toplamda ise şirket aynı dönemde 2.458.914 binek otomobil satışı gerçekleştirdi. Bu da yıllık bazda %26,2’lik bir artış demek.

