BYD, Brezilya’da batarya üretimini büyütüyor: Hedef yüzde 50 yerlilik oranı

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Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya alan BYD, Brezilya’daki batarya montaj faaliyetlerini genişleteceğini açıkladı. Şirket, bu yatırımla ülkede ürettiği araçlardaki yerlilik oranını 2027 yılı başına kadar yüzde 50 seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Hücreler Çin'den gelecek

Tam Boyutta Gör BYD Brezilya Kıdemli Başkan Yardımcısı Alexandre Baldy, şirketin daha güçlü bir yerel üretici kimliği oluşturmak istediğini belirterek bataryaların bu süreçte önemli bir rol oynadığını söyledi. Ancak batarya hücrelerinin üretimi şimdilik Çin’de devam edecek. Brezilya’da hücrelerin modül ve batarya paketlerine dönüştürülmesi planlanıyor.

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Batarya montaj yatırımı, BYD’nin Camaçari’deki otomotiv tesisine ayırdığı 5,5 milyar real (yaklaşık 930 milyon euro) tutarındaki yatırım planının bir parçası. Şirket ayrıca Manaus’taki otobüs bataryası üretim hattını genişletmeyi ve Brezilya’da sabit enerji depolama sistemleri (BESS) üretimi için yeni bir hat kurmayı da değerlendiriyor.

BYD, artan yerel üretim sayesinde hem ithalat vergilerinin etkisini azaltmayı hem de 2030 yılına kadar Brezilya’nın en çok satan otomobil markası olma hedefini desteklemeyi amaçlıyor.

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