BYD’den 10 dakika şarj ile 100 km menzil sunan elektrikli kamyonet: Coupe Truck T4

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör BYD, yeni nesil hafif ticari kamyonu T4 modelini Wuhan Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda tanıtarak şehir içi dağıtım segmentinde konfor, güvenlik ve verimlilik odaklı kapsamlı bir dönüşüm başlattı. Tanıtımda, modelin hem teknik hem de kullanım odaklı tüm geliştirmeleri ayrıntılı biçimde paylaşıldı.

Binek araç konforunda elektrikli kamyonet

BYD, T4 modeli ile özellikle küçük kamyon segmentinde uzun süredir süregelen “sadece yük taşır” algısını kırmayı amaçlıyor. BYD’nin küresel ölçekte öne çıkan üçlü elektrik sistemi (batarya, motor ve elektronik kontrol), T4’ün hem verimliliğini hem de sürüş konforunu binek araç seviyesine taşıyor.

Model, 62,3 kWh kapasiteli Blade LFP batarya ile geliyor ve CLTC döngüsünde 330 kilometre menzil sunuyor. Güvenliği ve konforu temel alan tasarım yaklaşımı, küçük kamyonların geleneksel sürüş hissini tamamen değiştiriyor. Dolayısıyla kabin deneyimi baştan sona binek otomobil standartlarına göre düzenlenmiş durumda. İç mekanda DiLink bilgi-eğlence sistemi ve LCD gösterge paneli yer alıyor. Ergonomik tuş takımı, deri koltuklar ve sıcaklık kontrolü gibi özellikler bulunuyor.

Tam Boyutta Gör 3 ton ağırlık taşıyabilen araç, diğer benzer araçlara göre yüzde 20 daha yüksek taşıma kapasitesi sağlıyor. 4.100 mm iç uzunluğa sahip olan araç, 150 kW gücündeki motor ile 204 beygirlik güç üretiyor. Araç tam yüklüyken yüzde 35 eğimli rampaları rahatlıkla tırmanabiliyor.

Elon Musk'tan Tesla tedarikçilerine: Çin malları kesinlikle yasak 14 sa. önce eklendi

Enerji verimliliğinde de tablo güçlü. BYD’nin kendi geliştirdiği üçlü elektrik sistemi sayesinde araç, 1 kWh enerjiyle 5,5 kilometre yol kat edebiliyor. Bataryanın soğutucu akışkanla doğrudan soğutulması da “10 dakikada 100 km menzil” sağlayan hızlı şarjı mümkün kılıyor. Bununla birlikte araçta EPB, ESC ve diğer 10’dan fazla sürüş destek fonksiyonu standart olarak bulunuyor.

BYD T4, firmanın üçlü elektrik sisteminin 10 yıl ve 800.000 km garanti ile sunması sayesinde toplam sahip olma maliyetinde de oldukça iddialı. Zira aracın başlangıç fiyatı yaklaşık 13.500 dolar (95.800 yuan)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

BYD’den elektrikli kamyonet atağı: Coupe Truck T4

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: