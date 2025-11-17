BYD’den 10 dakika şarj ile 100 km menzil sunan elektrikli kamyonet: Coupe Truck T4

Binek araç konforunda elektrikli kamyonet
BYD, T4 modeli ile özellikle küçük kamyon segmentinde uzun süredir süregelen “sadece yük taşır” algısını kırmayı amaçlıyor. BYD’nin küresel ölçekte öne çıkan üçlü elektrik sistemi (batarya, motor ve elektronik kontrol), T4’ün hem verimliliğini hem de sürüş konforunu binek araç seviyesine taşıyor.
Model, 62,3 kWh kapasiteli Blade LFP batarya ile geliyor ve CLTC döngüsünde 330 kilometre menzil sunuyor. Güvenliği ve konforu temel alan tasarım yaklaşımı, küçük kamyonların geleneksel sürüş hissini tamamen değiştiriyor. Dolayısıyla kabin deneyimi baştan sona binek otomobil standartlarına göre düzenlenmiş durumda. İç mekanda DiLink bilgi-eğlence sistemi ve LCD gösterge paneli yer alıyor. Ergonomik tuş takımı, deri koltuklar ve sıcaklık kontrolü gibi özellikler bulunuyor.
Enerji verimliliğinde de tablo güçlü. BYD’nin kendi geliştirdiği üçlü elektrik sistemi sayesinde araç, 1 kWh enerjiyle 5,5 kilometre yol kat edebiliyor. Bataryanın soğutucu akışkanla doğrudan soğutulması da “10 dakikada 100 km menzil” sağlayan hızlı şarjı mümkün kılıyor. Bununla birlikte araçta EPB, ESC ve diğer 10’dan fazla sürüş destek fonksiyonu standart olarak bulunuyor.
BYD T4, firmanın üçlü elektrik sisteminin 10 yıl ve 800.000 km garanti ile sunması sayesinde toplam sahip olma maliyetinde de oldukça iddialı. Zira aracın başlangıç fiyatı yaklaşık 13.500 dolar (95.800 yuan)Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: