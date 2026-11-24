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Oynat Çinli otomotiv devi BYD, Fransa'daki eski Mercedes fabrikasını satın almak için Ineos ile görüşmelere başladı. Avrupa Birliği'nin yerel üretimi zorunlu kılan yeni düzenlemelerine hazırlanan şirket, Hambach tesisini alarak gümrük engellerini aşmayı hedefliyor. Dokuz yüz çalışanı bulunan bu stratejik hamle, markanın Avrupa'daki tedarik zincirini ve büyüme hedeflerini güçlendirecek. Satış gerçekleşse dahi mevcut modellerin üretimi tesiste bir süre daha devam edecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör BYD, Avrupa’da otomobil üretmek için bu kez Fransa’da harekete geçti. Çinli üretici, Ineos Automotive’in Hambach fabrikasını satın almak üzere görüşmelere başladığını duyurdu. Ineos’un 2020’de Mercedes-Benz’den devraldığı tesiste 900’e yakın kişi çalışıyor.

Görüşmeler henüz tamamlanmış bir satış anlamına gelmese de BYD, sürecin ilgili çalışan temsilcilikleriyle yapılacak görüşmelere bağlı olduğunu belirtiyor. Satın alma bedeli ve fabrikada üretilebilecek BYD modelleri ise açıklanmış değil.

BYD’nin bu adımı, Avrupa Birliği’nin hazırladığı “Made in Europe” düzenlemesi öncesinde geldi. Planlanan kurallar, elektrikli otomobillerin teşviklerden yararlanabilmesi ve kamu alımlarına dahil olabilmesi için yerel üretim ve parça kullanımına ilişkin şartlar öngörüyor. Bu da Avrupa’ya Çin’den araç gönderen markaları, birlik içinde üretim yapabilecekleri tesisler aramaya yöneltiyor.

Tam Boyutta Gör Şarj edilebilir hibrit ithalatına yönelik kısıtlamalar da BYD açısından bu arayışı önemli hale getiriyor. Schmidt Automotive Research’ten Mathias Schmidt’e göre, Hambach gibi faal bir fabrikanın satın alınması, BYD’nin Avrupa’daki bayilerine araç tedarikini sürdürmesi için hızlı bir yol olabilir.

BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, planlanan yatırımın Fransa’ya duydukları güveni ve Avrupa’da büyüme hedeflerini yansıttığını söyledi. Şirketin Macaristan’daki yeni fabrikasında da 2027’nin başında seri üretime geçmesi bekleniyor.

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Ineos ise üretimini en büyük pazarı olan ABD’ye taşımaya hazırlanıyor. Grenadier’in küresel satışlarının yüzde 70’ini oluşturan ABD’de birkaç üretim tesisi seçeneğini değerlendiren şirket, önümüzdeki aylarda yer seçimini tamamlamayı ve 2028’de üretime başlamayı hedefliyor.

Ancak Hambach’ın satılması, Ineos üretiminin hemen sona ereceği anlamına gelmeyecek. Şirketin açıklamasına göre, anlaşma sağlanırsa Grenadier ve Quartermaster’ın üretimi orta vadede Fransa’daki fabrikada devam edecek.

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BYD’den Fransa hamlesi: Eski Mercedes fabrikasına talip

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