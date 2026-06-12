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    BYD’den iddialı hedef: "5 yıl içinde dünyanın en büyük otomobil üreticisi olacağız"

    Çinli otomotiv devi BYD, gözünü küresel liderliğe dikti. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu, önümüzdeki beş yıl içinde dünyanın en büyük otomobil üreticisi olmayı hedeflediklerini söyledi.

    BYD’den iddialı hedef: '5 yıl içinde dünyanın en büyüğü olacağız' Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv devi BYD, iç pazardaki hakimiyetinin ardından şimdi gözünü küresel liderliğe dikti. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu, Shenzhen’de düzenlenen yıllık hissedar toplantısında yaptığı açıklamada, BYD’nin önümüzdeki beş yıl içinde dünyanın en büyük otomobil üreticisi olmayı hedeflediğini söyledi.

    Hedef, Toyota'yı geride bırakmak

    BYD, 2005 yılında ilk kendi geliştirdiği otomobilini, 2009 yılında ise ilk tamamen elektrikli modelini piyasaya sürmüştü. Şirket, 2025 yılında yaklaşık 4,6 milyon araç satışı gerçekleştirerek dünyanın en büyük altıncı otomobil üreticisi konumuna yükseldi.

    Ancak bu rakam, aynı dönemde yaklaşık 10 milyon araç satan Toyota’nın hala oldukça gerisinde bulunuyor. BYD’nin hedefini gerçekleştirebilmesi için hem Çin’deki pazar payını artırması hem de küresel satışlarını hızla büyütmesi gerekiyor.

    Ancak BYD, geçtiğimiz yıl yerel rakipleriyle yoğunlaşan rekabet nedeniyle iç satışlarında yaşanan düşüşün ardından büyümesini yeniden sağlamakta zorlanıyor. Şirketin hisseleri, Hong Kong'daki zirve noktasından son bir yılda %45'ten fazla düşerken, Shenzhen'de işlem gören hisseleri de %33 oranında değer kaybetti.

    İhracatta hızlı yükseliş

    Çin’de artan rekabet nedeniyle birçok yerli üretici yurt dışı pazarlara yönelirken, BYD de bu stratejiden önemli ölçüde faydalanıyor. Şirketin ihracatı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 65 arttı. BYD, 2026 yılında yurt dışında 1,5 milyon araç satmayı hedefliyor. Özellikle Güneydoğu Asya ve Orta Doğu pazarlarında agresif büyüme gösteren şirket, bu bölgelerde Toyota’nın geleneksel hakimiyetine meydan okumaya başladı.

    Avrupa, BYD’nin en önemli büyüme hedeflerinden biri olarak öne çıkıyor. Şirket, bölgede elektrikli araç satışlarını hızla artırmayı planlıyor. Kuzey Amerika’da ise dikkatler özellikle Meksika ve Kanada üzerinde yoğunlaşmış durumda. BYD araçlarının Meksika’ya ithalatı son dönemde önemli ölçüde artarken, şirket Kanada pazarına da giriş hazırlıkları yapıyor. 

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