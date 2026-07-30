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    BYD'den katı hal bataryada devrim niteliğinde patent: İki katmanlı hibrit yapı

    BYD, katı hal bataryalar için geliştirdiği yeni katot bileşik yapısının patentini yayınladı. Halojenür ve sülfür elektrolitleri birleştiren özel tasarım, arayüz temas kaybı sorununu hedefliyor.

    BYD'den katı hal bataryada devrim niteliğinde patent Tam Boyutta Gör
    BYD, elektrikli otomobillerin geleceği olarak görülen katı hal bataryaları üzerindeki Ar-Ge çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi (CNIPA) tarafından yayınlanan yeni patent başvurusuna göre şirket, katı hal bataryalarının en büyük mühendislik engellerinden birini aşmayı hedefleyen çift elektrolitli yeni bir katot bileşik yapısı geliştirdi.

    İki farklı elektrolit sistemi tek katotta birleşiyor

    Yayınlanan patente göre BYD, yeni katot bileşiminde iki farklı elektrolit parçacık sistemini kombine ediyor. Küçük parçacıklı halojenür elektrolitler, katot aktif maddesiyle daha sıkı bağlar kurarak iyon iletimini artırıyor. Büyük parçacıklı sülfür elektrolitler de yapısal bütünlüğü ve yüksek iletkenlik ağını destekliyor.

    Katı hal bataryalarındaki en büyük teknik zorluklardan biri, şarj ve deşarj döngüleri sırasında katı maddelerin genleşip büzülerek birbirleriyle olan fiziksel temasını kaybetmesidir. BYD Grubu Baş Bilim İnsanı Lian Yubo, "katı-katı arayüz kararlılığının" endüstriyelleşme önündeki en kritik engel olduğunu ve teknolojinin şu an yoğun bir aşamadan geçtiğini ifade etmişti. BYD’nin bu hibrit malzeme tasarımı, arayüz dengesini doğrudan hedef alıyor.

    Seri üretim henüz yakın değil

    Patent dokümanları, BYD'nin katı hal batarya mimarisinde katot aktif maddesi oranının %85'i aştığını ortaya koysa da patent tescilleri teknolojinin hemen araçlarda kullanılabileceği anlamına gelmiyor. Patent içeriğinde henüz araç üzerinde yapılmış gerçek sürüş doğrulama verileri veya seri üretim takvimi yer almıyor.

    Kaynakça https://finance.sina.com.cn/stock/aigc/zl/2026-07-29/doc-inikmqcp0064233.shtml https://carnewschina.com/2026/07/29/byds-new-solid-state-battery-patent-reveals-a-dual-electrolyte-cathode-approach-to-interface-challenges/
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