BYD’den ultra hızlı elektrikli araç şarj cihazı: Saniyede 2 km menzil ekleyecek

1 saniyede 2 km menzil
Megawatt Flash Charging 2.0 adlı şarj ünitesi ilk olarak Çinli otomotiv platformu Autohome tarafından görüntülendi. Paylaşılan fotoğraflarda T şeklinde bir tasarıma işaret ediyor. Bu mimari sayesinde kabloların yere temas etmesi engelleniyor; böylece hem fiziksel hasar hem de kirlenme riskinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda farklı araç tiplerine erişim kolaylığı sağlanıyor.
Ünitenin üzerindeki etikette yer alan teknik değerler ise hayli etkileyici. Ocak 2026 üretimi olduğu belirtilen cihazın 1.000 volt ve 1.500 amper kapasite sunduğu görülüyor. Bu iki değer çarpıldığında ortaya çıkan toplam güç 1.500 kW seviyesine ulaşıyor. Bu büyüklükte bir şarj gücü bugüne kadar daha çok ağır hizmet taşıtlarında görülürken binek araç kategorisinde görülmemişti.
BYD daha önce 1.000 kW’lık bir şarj çözümünü sergilemişti. Eğer ortaya çıkan bilgiler doğrulanırsa yeni sistem selefinden yüzde 50 daha yüksek güç sunacak. Ayrıca ay başında ortaya çıkan başka bir sızıntı, şirketin 2.100 kW kapasiteli bir şarj ünitesi üzerinde de çalıştığını öne sürmüştü.
İkinci nesil Blade batarya geliyor
5 Mart’taki etkinlikte yalnızca şarj teknolojisi değil, batarya tarafında da önemli bir güncelleme yapılacak. Şirket, ikinci nesil Blade batarya çözümünü tanıtacak. Yeni batarya iki farklı versiyonla sunulacak.
İlk versiyon yaklaşık 210 Wh/kg enerji yoğunluğu sunacak ve 3C şarj oranına kadar destek verecek. İkinci versiyon ise 160 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip olacak ancak çok daha agresif bir 8C şarj oranı sağlayacak. Her iki versiyonun da mevcut birinci nesil Blade Batarya’ya kıyasla daha yüksek performans sunduğu belirtiliyor. Ayrıca yeni nesil hücrelerin 3.000 şarj döngüsü ömrü hedeflediği ifade ediliyor.
Donanım tarafındaki yeniliklere ek olarak BYD, sürüş destek sistemlerinde de güncellemeye gidiyor. Şirketin "God's Eye" adı verilen gelişmiş sürücü destek yazılımının yeni sürümü de etkinlikte tanıtılacak.