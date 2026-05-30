    BYD’den sektörde bir ilk: Otonom sürüşte kaza maliyetlerini üstlenecek

    Çinli otomotiv devi BYD, “God’s Eye” isimli otonom sürüş sistemi için kullanıcıların sorumluluk yükünü ortadan kaldıran yeni bir güvence programını duyurdu.    

    Çinli otomotiv devi BYD, “God’s Eye” (Tanrının Gözü) isimli otonom sürüş sistemi için kullanıcıların sorumluluk yükünü ortadan kaldıran yeni bir güvence programını duyurdu. BYD’nin açıkladığı sistem, şehir içi sürüş desteği ve akıllı park özelliklerini kapsayan “çifte garanti” modeliyle dünya çapında bir ilk olarak tanımlanıyor. Garanti kapsamında, sürücülerin direksiyonu tamamen bırakmasına olanak tanıyan sistem devredeyken yaşanacak olası trafik kazalarının maliyetlerini BYD karşılayacak.

    Bir yıllık tam sorumluluk garantisi

    Yeni uygulama kapsamında “God’s Eye A/B” akıllı sürüş paketine sahip araç kullanıcıları, sistemin kurallara uygun şekilde kullanılması halinde bir yıl boyunca tam sorumluluk korumasından yararlanabilecek. Yeni araç sahipleri bu güvenceye teslimat anından itibaren erişirken, mevcut kullanıcılar ise uzaktan güncellemeyle gelecek “God’s Eye 5.0” sürümünü yükledikten sonra programa dahil olacak.

    BYD’nin sunduğu garanti yalnızca araç onarımını değil, aynı zamanda, üçüncü taraf araç ve mülk hasarlarını, trafik kazalarında oluşabilecek kişisel yaralanmaları ve kusurlu kazalarda ortaya çıkan tüm masrafları da kapsıyor.

    Şirket ayrıca kullanıcıların ekstra "akıllı sürüş sigortası” satın almak zorunda kalmayacağını ve yapılacak ödemelerin gelecek yılın sigorta primlerini etkilemeyeceğini belirtiyor. Program için herhangi bir ödeme limiti de bulunmuyor.

    Tesla FSD'nin 5'te 1'i fiyattan sunuluyor

    BYD’nin “God’s Eye B” sistemi tek seferlik 12.000 yuan (1.800 dolar) fiyat etiketiyle satılıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Tesla’nın Çin’de “Tesla Assisted Driving” adıyla sunduğu FSD paketi 64.000 yuan (9.400 dolar) seviyesinde fiyatlandırılıyor. Huawei ADS Max sistemi ise 36.000 yuan (5.300 dolar) tek seferlik satın alma veya abonelikle aylık 720 yuan (106 dolar), yıllık 7.200 yuan (1.059 dolar) fiyattan satın alınabiliyor.

    BYD, geçen yıl Seviye 4 otomatik park sistemi için benzer bir sorumluluk garantisi sunmuştu. Şirketin verilerine göre bu politika sonrasında özelliğin kullanım oranı yüzde 21’den yüzde 93’e yükseldi. Yeni duyurulan kapsamlı güvence modeliyle birlikte BYD’nin akıllı sürüş teknolojilerinin kullanımını daha da yaygınlaştırması bekleniyor.

