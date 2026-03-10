BYD'den sonra Geely de 1.500 kW şarj hızına ulaştığını duyurdu

Geely ayrıca, kendi geliştirdiği elektrikli araç şarj ağını resmi olarak 2.103 istasyona genişlettiğini açıkladı. Autohome altyapı verilerine göre bu ağ şu anda 215 şehre yayılmış durumda ve otoyol servis alanlarında bulunan 6.269 şarj noktasını kapsıyor.
Zeekr 001 ile 7 dakikada %80 şarj
1.500 kW’lık maksimum şarj gücü, Zeekr 001 üzerinde yapılan testlerle doğrulandı. Araç, şirket içinde geliştirilen “Golden Battery” adlı ve 12C hızlı şarj destekleyen bir batarya ile donatılmış durumda. Teknik gösterimlerde araç, bataryasını %10’dan %80’e yaklaşık 7 dakikada şarj edebildi.
Geely’nin şarj altyapısı stratejisi, yüksek yatırım gerektiren ve doğrudan üreticiye ait bir model üzerine kurulu. Şirket, üçüncü taraf operatörlere bağlı kalmak yerine istasyonları bizzat işletiyor. Böylece şarj cihazları ile araçlar arasındaki iletişim protokolü üzerinde tam kontrol sağlıyor.
Her bir 1.500 kW’lık şarj ünitesi, ortalama 50 kWh’lik bir şarj seansı varsayıldığında günde 50–60 araca hizmet verecek şekilde tasarlanmış durumda. Bu kadar yüksek güç çekiminin elektrik şebekesine oluşturacağı yükü azaltmak için istasyonlarda 300–500 kWh kapasiteli yerel enerji depolama sistemleri bulunuyor. Bu batarya tamponları, şebeke kapasitesinin sınırlı olduğu bölgelerde bile art arda yüksek hızlı şarj seanslarının gerçekleşmesini mümkün kılıyor.
1.500V teknoloji yol haritası
Geely’nin premium Yeni Enerji Araçları (NEV) stratejisinin temelini 1.500V yüksek voltaj mimarisi oluşturuyor. Bu sistem, 16’sı 1 arada elektrikli güç aktarım sistemi ile birlikte çalışıyor. Entegre 900V elektrik motoru ise 370 kW (503 hp) güç üretebiliyor.
Batarya tarafında ise Aegis kısa blade LFP (Lityum Demir Fosfat) bataryalar ve katı-sıvı hibrit batarya teknolojileri kullanılıyor. Aegis bataryalarının önemli teknik özelliklerinden biri düşük sıcaklık performansı. Verilere göre batarya, -30°C’de kapasitesinin %90,5’ini koruyabiliyor. Ayrıca 1.500 tam şarj döngüsünden sonra bile %92,1 sağlık seviyesini koruduğu belirtiliyor.
Araç satışlarında BYD'nin önünde yer alıyor
2026 yılının ilk iki ayında Geely, toplam 476.327 araç teslimatı gerçekleştirdi. Bu rakam, aynı dönemde BYD’nin satışlarını yaklaşık 76.000 adet geride bıraktı.
BYD yıl sonuna kadar 20.000 şarj istasyonuna ulaşmayı hedefleyen bir ortaklık modeli açıklamış olsa da, Geely'nin şu anda faaliyette olan 1.216 ultra hızlı şarj istasyonu, 1.500 kW destekli altyapı yoğunluğu açısından sektörün en ileri seviyelerinden biri olarak görülüyor. Bu özel ağ sayesinde Zeekr, Lynk & Co ve Lotus gibi Geely bünyesindeki markalar en yüksek şarj hızlarına öncelikli erişim elde ediyor.
