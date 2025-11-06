BYD'den Türkiye için açıklama: İlk hangi modeli üretecek?

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör BYD'nin Manisa'da fabrika kuracağını açıkladıktan sonra atılan imzalara ve verilen teşviklere rağmen hala fabrikanın kurulumu için somut bir adım atılmadığını sık sık dile getiriyoruz. Hatta bu durum, Çinli üreticinin yatırımdan vazgeçtiğine dair söylentilere bile neden oluyor.

Türkiye kanadında bunlar yaşanırken, Automotive News Europe tarafından Türkiye'deki BYD fabrikasıyla ilgili bir haber paylaşıldı. Buna göre, BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, 5 Kasım'da Çin'de düzenlenen bir etkinlikte Seal U DM-i modelinin Türkiye'de üretilecek ilk model olacağını açıkladı. Fabrikada şarj edilebilir hibrit araç üretileceği zaten biliniyordu ancak bu açıklamayla üretilecek ilk model de netleşmiş oldu.

Li ayrıca BYD’nin, şu anda yalnızca tamamen elektrikli olarak satılan Atto 3 modelinin şarj edilebilir hibrit (DM-i) versiyonunu da Türkiye’de üretmeyi değerlendirdiğini söyledi. Atto 3, yılın ilk dokuz ayında Avrupa’da 10.676 adet satışla sekizinci en çok satan elektrikli kompakt SUV konumundaydı.

Seal U, bu yılın ilk dokuz ayında Avrupa’da 55.504 adetle BYD’nin en çok satan modeli oldu. Eylülde yaşanan artış sayesinde Seal U DM-i, hem eylül ayında hem de yılın ilk üç çeyreğinde Avrupa’nın en çok satılan şarj edilebilir hibrit aracı unvanını Volkswagen Tiguan’dan aldı.

Seal U DM-i’nin Türkiye’de üretilmesi, BYD’ye Avrupa Birliği’nin Çin’den ithal edilen PHEV’ler için uyguladığı yüzde 10’luk gümrük vergisinden kaçınma imkânı sağlayacak. Şirket, AB’nin Çin’de üretilen tamamen elektrikli otomobillere ek %17’lik ek vergi getirmesinin ardından Avrupa’da stratejisini şarj edilebilir hibrit modellere kaydırmıştı.

