BYD'den uygun fiyatlı elektrikli SUV: Sadece 10.400 dolar

Yuan UP'ın 4.3 metre uzunluğundaki baz versiyonunda yeni bir güç aktarma organı mevcut. Araçta kullanılan 94 beygir gücündeki elektrik motoru, 180 Nm tork üretiyor ve otomobili 0'dan 100 km/s hıza 12 saniyede çıkarabiliyor. Buna ek olarak araçta daha küçük ve ekonomik bir bataryaya yer verildiğini belirtelim.
Çin dışına da çıkabilir
Yeni temel versiyon, dış ve iç tasarım olarak diğer Yuan UP modellerinden farklı değil. Sadeleştirme yalnızca donanım tarafında yapılmış. Bu versiyonda panoramik cam tavan ve God's Eye adlı yarı otonom sürüş sistemi gibi özellikler çıkarılmış. Buna rağmen, araç donanım olarak oldukça tatmin edici.