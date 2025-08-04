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    BYD'den uygun fiyatlı elektrikli SUV: Sadece 10.400 dolar

    BYD, elektrikli SUV modeli Yuan UP'ın uygun fiyatlı versiyonunu piyasaya sürdü Şehir içi kullanım için ideal bir seçenek olarak lanse edilen araç 10.400 dolar gibi bir fiyat etiketi taşıyor.

    BYD'den uygun fiyatlı elektrikli SUV: Sadece 10.400 dolar Tam Boyutta Gör
    Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, kompakt SUV modeli Yuan UP'ın daha uygun fiyatlı bir versiyonunu piyasaya sürdü. Sadece 10.400 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan bu yeni temel model, 301 kilometrelik menzile sahip.

    Yuan UP'ın 4.3 metre uzunluğundaki baz versiyonunda yeni bir güç aktarma organı mevcut. Araçta kullanılan 94 beygir gücündeki elektrik motoru, 180 Nm tork üretiyor ve otomobili 0'dan 100 km/s hıza 12 saniyede çıkarabiliyor. Buna ek olarak araçta daha küçük ve ekonomik bir bataryaya yer verildiğini belirtelim.

    BYD'den uygun fiyatlı elektrikli SUV: Sadece 10.400 dolar Tam Boyutta Gör
    Kompakt SUV'deki 32 kWh'lik batarya başta da belirttiğimiz üzere 301 km menzil sağlıyor. Hızlı şarj istasyonlarında %30'dan %80 doluluğa yaklaşık 30 dakikada ulaşabildiği belirtilmiş. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Yuan UP'ın daha üst versiyonu 177 beygir gücünde bir motora ve 400 km menzile sahip.

    BYD'den uygun fiyatlı elektrikli SUV: Sadece 10.400 dolar Tam Boyutta Gör

    Çin dışına da çıkabilir

    Yeni temel versiyon, dış ve iç tasarım olarak diğer Yuan UP modellerinden farklı değil. Sadeleştirme yalnızca donanım tarafında yapılmış. Bu versiyonda panoramik cam tavan ve God's Eye adlı yarı otonom sürüş sistemi gibi özellikler çıkarılmış. Buna rağmen, araç donanım olarak oldukça tatmin edici.

    BYD'den uygun fiyatlı elektrikli SUV: Sadece 10.400 dolar Tam Boyutta Gör
    Yeni uygun fiyatlı BYD Yuan UP'ta dijital gösterge paneli, 14.1 inçlik dokunmatik ekran, anahtarsız giriş, klima, ses sistemi ve Wi-Fi bağlantı noktası gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Çin pazarında büyük ilgi görmesi beklenen aracın Atto 2 adıyla uluslararası pazarlarda da (Türkiye dahil) satışa sunulacağı öngörülüyor.
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