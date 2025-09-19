BYD, 14.5 MWh kapasiteli dünyanın en büyük enerji depolama sistemini duyurdu

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör BYD, tek ünitede dünyanın en büyük kapasiteli enerji depolama sistemini tanıttı. “HaoHan” isimli depolama sistemi 14,5 MWh’lik kapasitesiyle büyük ölçekli depolama pazarında yeni bir standart oluşturuyor.

Standart sistemlerin iki katından fazla enerji depolayabiliyor

Şirket, HaoHan’ın 14,5 MWh kapasitesinin, sektördeki yaygın 6-7 MWh’lik sistemlerin iki katından fazla olduğunu belirtiyor. Sistem, 6 metrelik konteyner içerisinde yapılandırıldığında 10 MWh kapasite sağlıyor ve metreküp başına 233 kWh enerji yoğunluğuna ulaşıyor. Bu da, sektör ortalamasına kıyasla %51 artış anlamına geliyor. Böylece, 1 GWh’lik bir santral için gereken ünite sayısı yarıdan fazla azalırken, arazi ihtiyacı üçte bir oranında, hücre sayısı ise %76 oranında düşüyor.

HaoHan’ın merkezinde BYD’nin geliştirdiği 2.710 Ah’lik Blade Battery hücresi bulunuyor. Bu hücre, şu anda enerji depolamada kullanılan en büyük batarya hücresi olma özelliğini taşıyor. Geleneksel hücrelerin kapasitesinin üç katına sahip olan bu pil, 10.000 döngünün üzerinde kullanım ömrü sunuyor ve kWh başına toplam yaşam döngüsü maliyetini 0,014 doların altına indiriyor.

Tam Boyutta Gör Sistem, hücreden sisteme hacimsel verimlilikte %52’ye ulaşıyor. Entegre tasarımı sayesinde gereksiz bileşenler azaltılıyor ve enerji yoğunluğu en üst seviyeye çıkarılıyor. Çöl ikliminden sahil bölgelerine kadar zorlu koşullara uygun tasarlanan HaoHan, arıza ve bakım maliyetlerini %70 oranında azaltıyor. BYD’nin kendi güç dönüştürücüleri ve enerji yönetim yazılımı ile birleştiğinde, sistem milisaniyeler içinde tepki verebiliyor.

BYD, bu sistemin proje bazında seviyelendirilmiş enerji maliyetini (LCOS) %21,7 düşürdüğünü söylüyor. 1 GWh’lik bir projede ekipman alımı, nakliye ve kurulum giderlerinin toplamda yaklaşık %30 azalması bekleniyor. Kullanım alanları arasında şebeke dengeleme, güneş ve rüzgar santrallerinin entegrasyonu ve ticari ile konut için yedek enerji sağlama öne çıkıyor.

Bu yılın başında CATL, 9 MWh kapasiteli TENER Stack’i; Tesla, 20 MWh’lik Megablock çözümünü; Sungrow ise sıcak iklimlere özel tasarlanmış 6,9 MWh’lik PowerTitan 3.0’ı tanıtmıştı. BYD de yeni çözümüyle hızla gelişen enerji depolama pazarında güçlü bir konuma gelmeyi hedefliyor.

BYD, HaoHan’ı 2025 sonuna kadar birçok gigavat ölçekli projede devreye almayı planlıyor. Bunların arasında Suudi Arabistan’da kurulacak 12,5 GWh’lik dev tesis de yer alıyor. Şirket, aynı zamanda Avrupa, Latin Amerika, Afrika ve Güneydoğu Asya’da genişleme çalışmalarını hızlandırıyor.

BYD, yeni invertör ve enerji yönetim sistemini de tanıttı

Bunun yanında BYD, GC Flux adlı yeni şebeke oluşturan invertörünü de tanıttı. 2,5-10 MW aralığında kapasite sunan bu cihaz, mevcut standartların yaklaşık %38 üzerinde performans sağlıyor. 1.474 kW/m² ile piyasadaki tipik değerlere kıyasla %130 daha yüksek güç yoğunluğuna sahip. İnvertör, 10 saniye boyunca 3 kat aşırı yükleme yapabiliyor ve %99,35 verimlilik seviyesi sunuyor.

Son olarak şirket, GC Master EMS adlı enerji yönetim sistemini duyurdu. Sistemin beyni olarak tanımlanan bu platform, ultra büyük ölçekli depolama projelerinde akıllı planlama ve kontrol sağlıyor. Sistem, sektör ortalamasından %25 daha fazla olan 10 milyon veri noktasını yönetebiliyor ve tek bir istasyon için 15 GWh’ye kadar kapasite yönetimi sunabiliyor, bu da geleneksel platformların 4 katı işlem gücü anlamına geliyor.

