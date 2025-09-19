Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BYD, 14.5 MWh kapasiteli dünyanın en büyük enerji depolama sistemini duyurdu

    BYD, 14,5 MWh ile tek ünitede dünyanın en büyük kapasiteli enerji depolama sistemini tanıttı. Şirket, HaoHan isimli sistemin, sektör standardının iki katından fazla enerji depolayabildiğini söylüyor. 

    BYD, dünyanın en büyük enerji depolama sistemini duyurdu Tam Boyutta Gör
    BYD, tek ünitede dünyanın en büyük kapasiteli enerji depolama sistemini tanıttı. “HaoHan” isimli depolama sistemi 14,5 MWh’lik kapasitesiyle büyük ölçekli depolama pazarında yeni bir standart oluşturuyor. 

    Standart sistemlerin iki katından fazla enerji depolayabiliyor

    Şirket, HaoHan’ın 14,5 MWh kapasitesinin, sektördeki yaygın 6-7 MWh’lik sistemlerin iki katından fazla olduğunu belirtiyor. Sistem, 6 metrelik konteyner içerisinde yapılandırıldığında 10 MWh kapasite sağlıyor ve metreküp başına 233 kWh enerji yoğunluğuna ulaşıyor. Bu da, sektör ortalamasına kıyasla %51 artış anlamına geliyor. Böylece, 1 GWh’lik bir santral için gereken ünite sayısı yarıdan fazla azalırken, arazi ihtiyacı üçte bir oranında, hücre sayısı ise %76 oranında düşüyor.

    HaoHan’ın merkezinde BYD’nin geliştirdiği 2.710 Ah’lik Blade Battery hücresi bulunuyor. Bu hücre, şu anda enerji depolamada kullanılan en büyük batarya hücresi olma özelliğini taşıyor. Geleneksel hücrelerin kapasitesinin üç katına sahip olan bu pil, 10.000 döngünün üzerinde kullanım ömrü sunuyor ve kWh başına toplam yaşam döngüsü maliyetini 0,014 doların altına indiriyor. 

    BYD, dünyanın en büyük enerji depolama sistemini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Sistem, hücreden sisteme hacimsel verimlilikte %52’ye ulaşıyor. Entegre tasarımı sayesinde gereksiz bileşenler azaltılıyor ve enerji yoğunluğu en üst seviyeye çıkarılıyor. Çöl ikliminden sahil bölgelerine kadar zorlu koşullara uygun tasarlanan HaoHan, arıza ve bakım maliyetlerini %70 oranında azaltıyor. BYD’nin kendi güç dönüştürücüleri ve enerji yönetim yazılımı ile birleştiğinde, sistem milisaniyeler içinde tepki verebiliyor.

    BYD, bu sistemin proje bazında seviyelendirilmiş enerji maliyetini (LCOS) %21,7 düşürdüğünü söylüyor. 1 GWh’lik bir projede ekipman alımı, nakliye ve kurulum giderlerinin toplamda yaklaşık %30 azalması bekleniyor. Kullanım alanları arasında şebeke dengeleme, güneş ve rüzgar santrallerinin entegrasyonu ve ticari ile konut için yedek enerji sağlama öne çıkıyor.

    Bu yılın başında CATL, 9 MWh kapasiteli TENER Stack’i; Tesla, 20 MWh’lik Megablock çözümünü; Sungrow ise sıcak iklimlere özel tasarlanmış 6,9 MWh’lik PowerTitan 3.0’ı tanıtmıştı. BYD de yeni çözümüyle hızla gelişen enerji depolama pazarında güçlü bir konuma gelmeyi hedefliyor.

    BYD, HaoHan’ı 2025 sonuna kadar birçok gigavat ölçekli projede devreye almayı planlıyor. Bunların arasında Suudi Arabistan’da kurulacak 12,5 GWh’lik dev tesis de yer alıyor. Şirket, aynı zamanda Avrupa, Latin Amerika, Afrika ve Güneydoğu Asya’da genişleme çalışmalarını hızlandırıyor.

    BYD, yeni invertör ve enerji yönetim sistemini de tanıttı

    Bunun yanında BYD, GC Flux adlı yeni şebeke oluşturan invertörünü de tanıttı. 2,5-10 MW aralığında kapasite sunan bu cihaz, mevcut standartların yaklaşık %38 üzerinde performans sağlıyor. 1.474 kW/m² ile piyasadaki tipik değerlere kıyasla %130 daha yüksek güç yoğunluğuna sahip. İnvertör, 10 saniye boyunca 3 kat aşırı yükleme yapabiliyor ve %99,35 verimlilik seviyesi sunuyor.

    Son olarak şirket, GC Master EMS adlı enerji yönetim sistemini duyurdu. Sistemin beyni olarak tanımlanan bu platform, ultra büyük ölçekli depolama projelerinde akıllı planlama ve kontrol sağlıyor. Sistem, sektör ortalamasından %25 daha fazla olan 10 milyon veri noktasını yönetebiliyor ve tek bir istasyon için 15 GWh’ye kadar kapasite yönetimi sunabiliyor, bu da geleneksel platformların 4 katı işlem gücü anlamına geliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    V
    Viscero. 8 saat önce

    hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır

    B
    beyinsis 2 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araba göğsü nasıl temizlenir 0212 nerenin numarası neden arar ps4 güvenli mod kapatma darbe sonucu göz morluğu için krem arabanın ön camı yağlı gibi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X600.7430
    Casper Nirvana X600.7430
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum