Yapay Zeka Özeti:
- BYD, dünyada bir ilke imza atarak katlanabilir direksiyona sahip yeni SUV modeli Ti9'u satışa sundu. Araç park halindeyken sadece 10 saniyede konsola gizlenen direksiyon, sürücüye geniş bir çalışma alanı sunuyor. Hibrit motorlu bu model 536 beygir güç üretiyor ve toplamda 1.630 kilometre menzil vadediyor. Katlanabilir direksiyon teknolojisini barındıran özel versiyonun satış fiyatı ise 49 bin 400 dolar.
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Şirketin "Foldable Smart Cabin" (Katlanabilir Akıllı Kabin) adını verdiği mimarinin bir parçası olan direksiyon simidi, robotik teknolojisiyle geliştirilen özel menteşeler ve motorlar sayesinde yaklaşık 10 saniye içinde tamamen ön konsolun içine gizlenebiliyor. Mekanizma kapandığında dışarıdan yalnızca hava yastığı gövdesi görünüyor.
Sadece araç durduğunda katlanabiliyor
Bu yenilikçi teknoloji, aracın kablo kumandalı direksiyon (steer-by-wire) altyapısı sayesinde çalışıyor. Sistemin temel amacı, park ve mola sırasında direksiyonu ön konsolun içine gizleyerek sürücü tarafında daha geniş ve ferah bir alan oluşturmak ve konforlu bir dinlenme ortamı sunmak.
Söz konusu donanım, otonom sürüş sırasında kullanılmak üzere tasarlanmadı. Güvenlik nedeniyle yalnızca araç park halindeyken etkinleştirilebiliyor. Direksiyonun ortadan kalkmasıyla sürücü koltuğu, dizüstü bilgisayarla çalışmaya uygun portatif bir ofis alanına dönüşebiliyor. Ayrıca bardaklık bölümüne takılabilen küçük bir masa da bu alanı daha işlevsel hale getiriyor.
536 beygir güç ve 1.630 km menzil
Fang Cheng Bao Ti9, BYD'nin yeni nesil DMS Super Hybrid All-Round Platform mimarisi üzerine inşa edilen ilk otomobil olma özelliğini taşıyor. Model, 1.5 litrelik turbo benzinli motor ile iki elektrik motorundan oluşan hibrit güç ünitesi sayesinde toplam 536 beygir güç üretiyor. Aracın 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süresi ise sadece 4.8 saniye.
Donanım ve fiyatlandırma
Yeni SUV modelinde katlanabilir direksiyonun yanı sıra sürüş deneyimini ve kabin konforunu artıran birçok donanım mevcut. Araç manevra kabiliyetini artıran arka tekerlek tork yönlendirme sistemi ve 3.5 metrelik dönüş yarıçapıyla (özel modda) öne çıkıyor. Kabin içerisinde ise sıfır yerçekimi arka koltuklar, 30 inçlik merkezi ekran ve dahili araç içi buzdolabı gibi donanımlar var.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli