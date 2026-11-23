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Oynat BYD, dünyada bir ilke imza atarak katlanabilir direksiyona sahip yeni SUV modeli Ti9'u satışa sundu. Araç park halindeyken sadece 10 saniyede konsola gizlenen direksiyon, sürücüye geniş bir çalışma alanı sunuyor. Hibrit motorlu bu model 536 beygir güç üretiyor ve toplamda 1.630 kilometre menzil vadediyor. Katlanabilir direksiyon teknolojisini barındıran özel versiyonun satış fiyatı ise 49 bin 400 dolar. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör BYD bünyesindeki Fang Cheng Bao markası, üç sıra koltuklu yeni amiral gemisi SUV modeli Ti9'u Çin pazarında resmen satışa sundu. Tasarımı, hibrit güç ünitesi ve rekabetçi fiyatlandırmasıyla öne çıkan modelin en dikkat çekici yeniliği ise seri üretim otomobillerde bir ilk olan katlanabilir direksiyon simidi oldu.

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Şirketin "Foldable Smart Cabin" (Katlanabilir Akıllı Kabin) adını verdiği mimarinin bir parçası olan direksiyon simidi, robotik teknolojisiyle geliştirilen özel menteşeler ve motorlar sayesinde yaklaşık 10 saniye içinde tamamen ön konsolun içine gizlenebiliyor. Mekanizma kapandığında dışarıdan yalnızca hava yastığı gövdesi görünüyor.

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Sadece araç durduğunda katlanabiliyor

Bu yenilikçi teknoloji, aracın kablo kumandalı direksiyon (steer-by-wire) altyapısı sayesinde çalışıyor. Sistemin temel amacı, park ve mola sırasında direksiyonu ön konsolun içine gizleyerek sürücü tarafında daha geniş ve ferah bir alan oluşturmak ve konforlu bir dinlenme ortamı sunmak.

Söz konusu donanım, otonom sürüş sırasında kullanılmak üzere tasarlanmadı. Güvenlik nedeniyle yalnızca araç park halindeyken etkinleştirilebiliyor. Direksiyonun ortadan kalkmasıyla sürücü koltuğu, dizüstü bilgisayarla çalışmaya uygun portatif bir ofis alanına dönüşebiliyor. Ayrıca bardaklık bölümüne takılabilen küçük bir masa da bu alanı daha işlevsel hale getiriyor.

536 beygir güç ve 1.630 km menzil

Fang Cheng Bao Ti9, BYD'nin yeni nesil DMS Super Hybrid All-Round Platform mimarisi üzerine inşa edilen ilk otomobil olma özelliğini taşıyor. Model, 1.5 litrelik turbo benzinli motor ile iki elektrik motorundan oluşan hibrit güç ünitesi sayesinde toplam 536 beygir güç üretiyor. Aracın 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süresi ise sadece 4.8 saniye.

Tam Boyutta Gör Batarya tarafında ise 66.48 kWh kapasiteli Blade 2.0 teknolojisine yer verişmiş. Çin'in CLTC döngüsüne göre Ti9, yalnızca elektrik enerjisiyle 400 kilometre, hibrit sistemle birlikte toplamda 1.630 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Donanım ve fiyatlandırma

Yeni SUV modelinde katlanabilir direksiyonun yanı sıra sürüş deneyimini ve kabin konforunu artıran birçok donanım mevcut. Araç manevra kabiliyetini artıran arka tekerlek tork yönlendirme sistemi ve 3.5 metrelik dönüş yarıçapıyla (özel modda) öne çıkıyor. Kabin içerisinde ise sıfır yerçekimi arka koltuklar, 30 inçlik merkezi ekran ve dahili araç içi buzdolabı gibi donanımlar var.

Tam Boyutta Gör Ti9 teknolojik donanımına rağmen rekabetçi fiyat seçenekleriyle satışa sunuldu. Modelin 4WD Max versiyonu 279.900 yuan (yaklaşık 41.900 dolar), 4WD Ultra versiyonu 299.900 yuan (yaklaşık 44.900 dolar) fiyat etiketi taşıyor. Katlanabilir direksiyon sistemini içeren Foldable Smart Cabin versiyonunun fiyatı ise 329.900 yuan (yaklaşık 49.400 dolar) olarak açıklandı.

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BYD dünyanın ilk katlanabilir direksiyonlu arabasını satışa sundu

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