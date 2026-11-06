BYD, elektrikli süper otomobiliyle hız rekoru kırdı: 500 km/sa bariyeri aşıldı

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Oynat Çinli üretici BYD, geliştirdiği süper otomobiliyle hız rekoru kırarak otomotiv tarihine geçti. Abu Dabi'de gerçekleştirilen testlerde Yangwang U9 Xtreme, saatte 503,17 kilometre hıza ulaşarak 500 barajını aşan ilk seri üretim otomobil oldu. Dört elektrik motorundan 3 bin beygirden fazla güç alan bu özel modelin başarısı, FIA ve Guinness Dünya Rekorları tarafından da resmen onaylandı. Performansıyla büyüleyen bu elektrikli süper otomobilden dünya genelinde sadece 30 adet üretilecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Çinli otomobil üreticisi BYD'nin elektrikli süper otomobili Yangwang U9 Xtreme, Abu Dabi'de gerçekleştirdiği hız denemesinde 503,17 km/sa hıza ulaşarak 500 km/sa sınırını aşan ilk seri üretim otomobil oldu. FIA tarafından da tanınan rekor, Guinness Dünya Rekorları tarafından iki ayrı kategoride tescillendi.

BYD Yangwang U9 Xtreme 503 km/sa hıza ulaştı

BYD'nin lüks elektrikli otomobil markası Yangwang tarafından geliştirilen U9 Xtreme, 1 Kasım 2026'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde gerçekleştirilen hız denemesinde 503,17 km/sa hıza ulaştı. Böylece seri üretim otomobiller için daha önce aşılamayan 500 km/sa sınırı geride bırakıldı. Elde edilen sonuç, motor sporlarının küresel yönetim kuruluşu FIA tarafından resmen tanındı.

Deneme, Abu Dabi'nin Al Dhafra bölgesindeki Sheikh Khalifa Bin Zayed Uluslararası Yolu (E11) üzerinde gerçekleştirildi. Yerel yetkililerle koordineli şekilde yolun 10 kilometrelik bölümü trafiğe kapatılırken hız denemeleri için 7 kilometrelik düz bir parkur hazırlandı. Direksiyon başında ise Alman yarış pilotu Marc Basseng yer aldı. Basseng, otomobilin Eylül 2025'te Almanya'daki ATP Papenburg test pistinde 496,22 km/sa hıza ulaştığı önceki denemede de sürücü koltuğundaydı.

İki gün süren testlerin ilk aşamasında 490 km/sa maksimum hıza ulaşıldı. Bunun ardından mühendisler otomobilin aerodinamik yapısında, süspansiyon ayarlarında ve lastik basınçlarında değişiklikler yaptı. 1 Kasım'da gerçekleştirilen iki yeni denemenin ikincisinde ise 503,17 km/sa ile yeni rekora imza atıldı.

Perspektif vermesi açısından; bu hızda giderken otomobil, saniyede yaklaşık 140 metre yol kat ediyor.

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Yangwang U9 Xtreme'in başarısı yalnızca 500 km/sa sınırının aşılmasıyla sınırlı değil. Otomobil, tek yönlü hız denemesinde elde ettiği sonuçla Guinness Dünya Rekorları'nda iki ayrı kategoride de yer aldı. Bunlar tek yönlü sürüşte en hızlı seri üretim otomobil ve tek yönlü sürüşte en hızlı elektrikli seri üretim otomobil kategorileri oldu.

U9 Xtreme'in hız rekoru, Yangwang'ın 2024 yılında tanıttığı U9 projesinin ulaştığı performans seviyesini de ortaya koyuyor. Orijinal Yangwang U9, Ocak 2024'te Çin'deki testlerde 309 km/sa hıza ulaşmıştı. Aynı yılın ekim ayında Almanya'daki ATP Papenburg pistinde 391,94 km/sa seviyesine çıkan modelin performansı, U9 Xtreme ile daha ileri taşındı.

U9 Xtreme, Ağustos 2025'te 472,41 km/sa hıza ulaşırken bundan bir ay sonra 496,22 km/sa seviyesini gördü. Son denemeyle birlikte model, yaklaşık iki yıl içerisinde 309 km/sa seviyesinden 503,17 km/sa hıza ulaşmayı başardı.

Dört elektrik motorundan 3.000 PS'nin üzerinde güç

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Yangwang U9 Xtreme, BYD'nin dört bağımsız elektrik motorundan oluşan e4 (Yi Si Fang) platformunu kullanıyor. Dört elektrik motorunun toplam gücü 3.000 PS'nin üzerine çıkıyor. Daha önce açıklanan teknik verilerde ise toplam güç 2.220 kW (2.977 hp) olarak belirtilmişti. Motorlar 30.000 devir/dakikaya kadar ulaşabiliyor.

Otomobil, 1.200 voltluk yüksek gerilim mimarisi üzerine inşa edildi. Tork dağıtım sistemi, tekerlekler arasındaki güç aktarımını saniyede 100 defaya kadar ayarlayabiliyor. Yaklaşık 1.200 hp/ton güç-ağırlık oranına sahip modelde, yüksek hızlarda kontrolü korumak için özel olarak geliştirilen aktif süspansiyon sistemi de bulunuyor.

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U9 Xtreme'in lastikleri Giti Tire iş birliğiyle geliştirilen yüksek performanslı özel lastiklerden oluşuyor. Fren sistemi, soğutma altyapısı, batarya yönetimi ve gövde kontrol sistemleri de 500 km/sa üzerindeki hızlarda güvenli ve dengeli sürüş sağlayacak şekilde optimize edildi.

Yangwang U9 Xtreme, sadece düz yolda değil pistlerde de performansıyla öne çıkmayı başarmıştı. Elektrikli süper otomobil, Almanya'daki Nürburgring Nordschleife pistini 6 dakika 59,157 saniyede tamamlamıştı. Böylece turunu 7 dakikanın altında tamamlayan ilk seri üretim elektrikli süper otomobil olmuştu.

BYD, Yangwang U9 Xtreme'in üretimini ise oldukça sınırlı tutacak. Şirketin açıklamasına göre modelden dünya genelinde en fazla 30 adet üretilecek.

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BYD, elektrikli süper otomobiliyle 500 km/sa hızı aştı!

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