BYD Seagull tamamen yenileniyor: 127 beygirlik yeni motoru ve detayları belli oldu

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Tam Boyutta Gör Çinli yeni enerjili araç (NEV) üreticisi BYD'nin ucuz elektrikli modeli BYD Seagull yenileniyor. Şehir içi kullanıma yönelik elektrikli hatchback'in yeni hali Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın sitesinde ortaya çıktı. Yeni ön yüzüyle daha agresif bir görünüme kavuşan BYD Seagull'da teknik güncellemeler de mevcut.

Yapılan güncelleme, Haziran 2026 satışlarında ezeli rakibi Geely EX2'nin 33 bin adetlik satışına karşı 9.825 adetle geride kalan BYD'nin tahtını geri alma mücadelesi olarak değerlendiriliyor.

BYD Seagull'ın altyapısında yapılan değişiklik ile boyutlar da güncellendi. Kompakt model; 4.205 mm uzunluğa, 1.810 mm genişliğe, 1.570 mm yüksekliğe ve 2.650 mm aks mesafesine sahip. Bu da aks mesafesinin 15 cm arttığı anlamına geliyor. Toplam uzunlukta yaşanan yaklaşık 43 cm'lik artış ise onu büyük kardeşi Dolphin'e yaklaştırdı.

Bu yapısal büyüme sayesinde aracın iç mekanı artık 5 kişilik bir ailenin çok rahat seyahat edebileceği geniş bir yaşam alanına dönüştü. Aracın boş ağırlığı ise büyüyen şasiyle birlikte donanım paketine göre 1.180 kg ile 1.255 kg arasında değişiyor.

Güncellenen elektrikli hatchback, Zhengzhou BYD Auto Co. kaynaklı kalıcı mıknatıslı senkron motor kullanıyor. Önceki kasada 55 kW (75 hp) olan motor gücü yeni modelde 95 kW (127 hp) seviyesine yükseltilmiş. Otomobilin artan boyutları düşünüldüğünde bu gerekli olan bir güncelleme. Motorun güçlenmesi sonucu da Seagull'ın maksimum hız limiti 150 km/s'e çıkarılmış.

Tam Boyutta Gör Yeni BYD Seagull'da FinDreams kaynaklı Lityum Demir Fosfat (LFP) batarya bulunuyor ancak kapasite ve menzil henüz belli değil. Mevcut modelde ise sırasıyla CLTC'ye göre 305 ve 405 km menzil sunan 30 ve 38 kWsa'lik bataryalar bulunuyor.

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Yeni nesil Seagull, teknoloji tarafında da sınıf atlıyor. Arka üst fren lambasına entegre edilen yeni bir kamera sistemi sayesinde araçta gelişmiş akıllı sürüş ve otonom asistan özellikleri sunulacak.

Bildiğiniz üzere BYD, bu bütçe dostu modeli küresel pazarlarda farklı isimlerle satıyor. Yeni nesil de ihraç edileceği ülkeye göre BYD Atto 1, BYD Dolphin Mini ve BYD Dolphin Surf isimleriyle dünya yollarına çıkacak. Tüm versiyonlarda 205/60 R16 ölçüsündeki lastikler standart olarak sunulacak.

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BYD en ucuz modelini baştan yarattı: Yeni Seagull dev gibi oldu

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