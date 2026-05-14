    BYD, enerji depolamada da Tesla'yı geçti ve zirveye yerleşti

    Elektrikli araç pazarında dünya lideri olan BYD, küresel batarya enerji depolama sistemleri (BESS) pazarında da liderliği Tesla'dan devralarak 2025 yılı itibarıyla sektörün en büyük oyuncusu konumuna yükseldi.

    Elektrikli araç pazarında dünya lideri olan BYD, küresel batarya enerji depolama sistemleri (BESS) pazarında da liderliği Tesla’dan devralarak 2025 yılı itibarıyla sektörün en büyük oyuncusu konumuna yükseldi. Benchmark Mineral Intelligence tarafından paylaşılan yeni verilere göre BYD, küresel pazarda %13’lük paya ulaşırken Tesla %10’da kaldı. Tesla, 2023 ve 2024 yılında sektörün lideri konumdaydı.

    Bataryalı enerji depolama pazarı %51 büyüdü

    2025 yılı boyunca küresel BESS pazarı güçlü bir genişleme kaydetti. Toplam kurulumlar %51 artarak 315 GWh seviyesine ulaşırken, yalnızca batarya hücresi sevkiyatları ise 600 GWh’in üzerine çıkarak neredeyse iki kat arttı. Bu büyüme özellikle Çin kaynaklı talep ve yatırımlarla hızlandı.

    Sevkiyat verilerine göre BYD yıl boyunca 60 GWh’in üzerinde enerji depolama sistemi kurarak zirveye yerleşti. Tesla ise 46,7 GWh’lik kurulumla güçlü bir artış (%49 yıllık büyüme) yakalasa da BYD’nin agresif kapasite genişlemesi karşısında geride kaldı. Sektörde üçüncü sırayı %9 pazar payıyla Sungrow alırken, onu %6’şar payla CRRC Zhuzhou, CATL ve Hyper Strong takip etti. Listenin devamında Huawei (%5), Envision Energy (%5), Fluence (%4) ve Sunwoda (%4) yer aldı.

    İlk 10 şirketin 8'i Çinli

    Veriler, ilk 10 şirketin 8'inin Çin merkezli olduğunu ortaya koyarak enerji depolama sektöründe Çin’in açık üstünlüğünü doğruluyor. Fluence ise Tesla ile birlikte listede yer alan az sayıdaki Batılı oyuncudan biri olarak öne çıkıyor.

    BYD’nin yükselişinde en kritik faktörlerden biri dikey entegrasyon modeli oldu. Şirket hem elektrikli araçlar hem de enerji depolama sistemleri için kendi batarya hücrelerini üretebiliyor. Özellikle Blade LFP batarya platformu sayesinde maliyet avantajı elde eden şirket, bu yapısını ölçek ekonomisiyle birleştirerek rekabet gücünü artırdı.

    Tesla ise enerji depolama tarafında hücre tedarikine bağımlı bir yapı sürdürüyor. Şirket Megapack sistemleri için CATL ve BYD gibi rakiplerinden batarya hücresi temin ederken, yakın dönemde LG Energy ile de büyük ölçekli bir tedarik anlaşı gerçekleştirdi. Bu durum, Tesla’nın kendi pazarında dahi rakip üreticilere bağımlı bir tedarik zinciriyle rekabet etmek zorunda kalmasına yol açıyor.

    Tesla Megapack ve yeni nesil Tesla Megablock tarafında yapılan güncellemelerle kapasite artırılsa da, BYD’nin 2025’te tanıttığı HaoHan sistemi ölçek açısından yeni bir seviye yarattı. 14,5 MWh’lik standart yapılandırmasıyla Megapack’in kapasitesini neredeyse üçe katlayan sistem, büyük ölçekli projelerde hızla benimsenmeye başladı.

    Bu rekabetin en dikkat çekici örneklerinden biri ise Suudi Arabistan’da hayata geçirilen 12,5 GWh’lik dev depolama projesi oldu. BYD’nin burada üstlendiği rol, şirketin yalnızca üretim değil aynı zamanda küresel altyapı projelerinde de belirleyici bir oyuncu haline geldiğini gösteriyor.

