BYD fabrikasını tayfun vurdu: Tesiste bekleyen sıfır araçlar ziyan oldu

BYD, yaklaşık bir hafta önce küresel talebe yanıt vermek amacıyla söz konusu tesis için devasa bir genişleme hamlesi açıklamış ve 9.000’den fazla yeni personel alım süreci başlatmıştı.
Tesisler ve teslimatlar etkilendi
Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi ancak hem üretim tesisleri hem de tesiste park halinde bekleyen sıfır araçlar fırtınadan nasibini aldı. Sığınma emirleri nedeniyle üretim geçici olarak durduruldu. Bu durum, markanın yeni duyurulan Da Tang ve FCB Ti7 gibi SUV modellerinin teslimatlarında gecikmelere yol açacak.
Sıfır araçlarda ciddi hasar: Çalışanlara indirimli satılacak
Olayda asıl zayiat açık otoparkta müşteri teslimatı bekleyen sıfır araçlarda yaşandı. Yayınlanan görsellerde araçların üzerinde derin çizikler, göçükler, kırık camlar ve bükülmüş kaporta parçaları göze çarpıyor. Zarar gören filonun büyük çoğunluğunu yüksek sipariş pazarında sıra bekleyen Da Tang ve Fang Cheng Bao markasının Ti7 SUV modelleri oluşturuyor.
BYD, yakın zamanda Seal 08 lansmanıyla birlikte Blade Battery 2.0 pil paketlerindeki tedarik sıkıntısını aşarak teslimat hızını artırmıştı. Ancak bu beklenmedik doğal afet, teslimata hazır araç filosunun bir kısmını kullanılmaz hale getirdi ve müşteri bekleme sürelerini tekrar uzatacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: