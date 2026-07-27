BYD fabrikasını tayfun vurdu: Tesiste bekleyen sıfır araçlar ziyan oldu

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Güney Çin’i etkisi altına alan Noul Tayfunu, hafta sonu bölgede büyük yıkıma yol açtı. Fırtınanın kurbanlarından biri de yeni enerjili araç üreticisi BYD oldu. Şirketin Shenshan (Shenzhen-Shantou) Özel İş Birliği Bölgesi'ndeki devasa sanayi üssü tayfunda ciddi zarar gördü.

BYD, yaklaşık bir hafta önce küresel talebe yanıt vermek amacıyla söz konusu tesis için devasa bir genişleme hamlesi açıklamış ve 9.000’den fazla yeni personel alım süreci başlatmıştı.

Tesisler ve teslimatlar etkilendi

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi ancak hem üretim tesisleri hem de tesiste park halinde bekleyen sıfır araçlar fırtınadan nasibini aldı. Sığınma emirleri nedeniyle üretim geçici olarak durduruldu. Bu durum, markanın yeni duyurulan Da Tang ve FCB Ti7 gibi SUV modellerinin teslimatlarında gecikmelere yol açacak.

Çin'in WeChat platformundaki BYD sahipleri grubu 3YC User Report’a göre tayfun nedeniyle iki ana montaj hattı iki gün boyunca tamamen durduruldu. Üretim yeniden başlasa da araç çıkış hızı henüz fırtına öncesi seviyelere ulaşamadı.

Sıfır araçlarda ciddi hasar: Çalışanlara indirimli satılacak

Olayda asıl zayiat açık otoparkta müşteri teslimatı bekleyen sıfır araçlarda yaşandı. Yayınlanan görsellerde araçların üzerinde derin çizikler, göçükler, kırık camlar ve bükülmüş kaporta parçaları göze çarpıyor. Zarar gören filonun büyük çoğunluğunu yüksek sipariş pazarında sıra bekleyen Da Tang ve Fang Cheng Bao markasının Ti7 SUV modelleri oluşturuyor.

Tam Boyutta Gör BYD bu araçları onaracak ancak müşterilere teslim etmeyecek. Çin’deki otomotiv üreticilerinin genel uygulamasına paralel olarak, hasarlı araçların yüksek indirimlerle BYD çalışanlarına satılması planlanıyor.

Peugeot Rifter "Made in Türkiye" etiketiyle Bursa'da üretilecek 8 sa. önce eklendi

BYD, yakın zamanda Seal 08 lansmanıyla birlikte Blade Battery 2.0 pil paketlerindeki tedarik sıkıntısını aşarak teslimat hızını artırmıştı. Ancak bu beklenmedik doğal afet, teslimata hazır araç filosunun bir kısmını kullanılmaz hale getirdi ve müşteri bekleme sürelerini tekrar uzatacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

BYD fabrikasını tayfun vurdu: Tesisteki sıfır araçlar ziyan oldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: