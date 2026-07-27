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    BYD fabrikasını tayfun vurdu: Tesiste bekleyen sıfır araçlar ziyan oldu

    Güney Çin’i etkisi altına alan Noul Tayfunu, BYD’nin Shenshan’daki devasa üretim üssünü vurdu. Tesislerdeki hasar ve sıfır araçlardaki zayiat teslimatların gecikmesine yol açacak.

    BYD fabrikasını tayfun vurdu: Tesisteki sıfır araçlar ziyan oldu Tam Boyutta Gör
    Güney Çin’i etkisi altına alan Noul Tayfunu, hafta sonu bölgede büyük yıkıma yol açtı. Fırtınanın kurbanlarından biri de yeni enerjili araç üreticisi BYD oldu. Şirketin Shenshan (Shenzhen-Shantou) Özel İş Birliği Bölgesi'ndeki devasa sanayi üssü tayfunda ciddi zarar gördü.

    BYD, yaklaşık bir hafta önce küresel talebe yanıt vermek amacıyla söz konusu tesis için devasa bir genişleme hamlesi açıklamış ve 9.000’den fazla yeni personel alım süreci başlatmıştı.

    Tesisler ve teslimatlar etkilendi

    Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi ancak hem üretim tesisleri hem de tesiste park halinde bekleyen sıfır araçlar fırtınadan nasibini aldı. Sığınma emirleri nedeniyle üretim geçici olarak durduruldu. Bu durum, markanın yeni duyurulan Da Tang ve FCB Ti7 gibi SUV modellerinin teslimatlarında gecikmelere yol açacak.

    BYD fabrikasını tayfun vurdu: Tesisteki sıfır araçlar ziyan oldu
    Çin'in WeChat platformundaki BYD sahipleri grubu 3YC User Report’a göre tayfun nedeniyle iki ana montaj hattı iki gün boyunca tamamen durduruldu. Üretim yeniden başlasa da araç çıkış hızı henüz fırtına öncesi seviyelere ulaşamadı.

    Sıfır araçlarda ciddi hasar: Çalışanlara indirimli satılacak

    Olayda asıl zayiat açık otoparkta müşteri teslimatı bekleyen sıfır araçlarda yaşandı. Yayınlanan görsellerde araçların üzerinde derin çizikler, göçükler, kırık camlar ve bükülmüş kaporta parçaları göze çarpıyor. Zarar gören filonun büyük çoğunluğunu yüksek sipariş pazarında sıra bekleyen Da Tang ve Fang Cheng Bao markasının Ti7 SUV modelleri oluşturuyor.

    BYD fabrikasını tayfun vurdu: Tesisteki sıfır araçlar ziyan oldu Tam Boyutta Gör
    BYD bu araçları onaracak ancak müşterilere teslim etmeyecek. Çin’deki otomotiv üreticilerinin genel uygulamasına paralel olarak, hasarlı araçların yüksek indirimlerle BYD çalışanlarına satılması planlanıyor.

    BYD, yakın zamanda Seal 08 lansmanıyla birlikte Blade Battery 2.0 pil paketlerindeki tedarik sıkıntısını aşarak teslimat hızını artırmıştı. Ancak bu beklenmedik doğal afet, teslimata hazır araç filosunun bir kısmını kullanılmaz hale getirdi ve müşteri bekleme sürelerini tekrar uzatacak.

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    Güneş enerjili geçici barınma çantası

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