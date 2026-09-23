BYD gözü Rolls-Royce'a dikti: Yangwang ultra lüks sedan yüzünü gösterdi

Tasarımda "Ding" mimarisi ve LiDAR detayları
Paylaşılan ilk ipucu görselleri, aracın tasarım diline dair önemli ipuçları veriyor. Markanın U8 ve U8L SUV modellerinde de kullanılan geleneksel Çin mimarisinden esinlenilmiş "Ding" tasarım teması korunuyor. Çoklu LED elemanlara sahip far grubunda "Yangwang" imzası göze çarpıyor.
BYD’nin ilk katı hal bataryalı modeli olabilir
Çinli kaynakların en dikkat çekici iddiası ise bu amiral gemisinin BYD’nin Katı Hal Bataryaya sahip ilk seri üretim modeli olacağı yönünde. BYD Üst Yöneticisi Stella Li’nin 2027 yılı için işaret ettiği katı hal batarya lansman takvimi ile bu ultra lüks sedanın çıkış dönemi birebir örtüşüyor. Modelin bir "Flash Charging" istasyonunun önünde çekilen görselleri, katı hal bataryasının megavat seviyesinde ultra hızlı şarj güçlerini destekleyeceğini gösteriyor.
İki farklı batarya seçeneğiyle gelebilir
Yeni model, Çinli kaynaklara göre 5.5 metre civarında gövde uzunluğuna ve 300 bin dolar fiyat etiketine sahip olacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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