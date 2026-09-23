BYD gözü Rolls-Royce'a dikti: Yangwang ultra lüks sedan yüzünü gösterdi

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Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devi BYD’nin en üst segmentte yer alan ultra lüks markası Yangwang, lüks liginde kartları yeniden dağıtacak amiral gemisi sedanı için resmi ipucu görsellerini yayınladı. Heybetli silueti ve tasarım detaylarıyla doğrudan Rolls-Royce'u akıllara getiren model, BYD çatısı altında bir ilk olarak ters açılan arka kapılarıyla dikkat çekiyor.

Tasarımda "Ding" mimarisi ve LiDAR detayları

Paylaşılan ilk ipucu görselleri, aracın tasarım diline dair önemli ipuçları veriyor. Markanın U8 ve U8L SUV modellerinde de kullanılan geleneksel Çin mimarisinden esinlenilmiş "Ding" tasarım teması korunuyor. Çoklu LED elemanlara sahip far grubunda "Yangwang" imzası göze çarpıyor.

Tam Boyutta Gör Uzun aks mesafeli klasik sedan siluetinde kapı kolları yerleşimi terse açılan arka kapıları doğruluyor. Kabinde sütunsuz bir şasi mimarisi kullanılıp kullanılmayacağı henüz netleşmese de otomatik açılan elektrikli kapı mekanizması standart olacak. Tavanın ön kısmına entegre edilen LiDAR sensörü, aracın BYD’nin Çin’de "Tanrı’nın Gözü" olarak bilinen DiPilot 600 gelişmiş otonom sürüş sistemiyle donatılacağını gösteriyor.

BYD’nin ilk katı hal bataryalı modeli olabilir

Çinli kaynakların en dikkat çekici iddiası ise bu amiral gemisinin BYD’nin Katı Hal Bataryaya sahip ilk seri üretim modeli olacağı yönünde. BYD Üst Yöneticisi Stella Li’nin 2027 yılı için işaret ettiği katı hal batarya lansman takvimi ile bu ultra lüks sedanın çıkış dönemi birebir örtüşüyor. Modelin bir "Flash Charging" istasyonunun önünde çekilen görselleri, katı hal bataryasının megavat seviyesinde ultra hızlı şarj güçlerini destekleyeceğini gösteriyor.

İki farklı batarya seçeneğiyle gelebilir

Tam Boyutta Gör Yüksek üretim maliyeti nedeniyle katı hal bataryalı versiyonların ilk etapta kısıtlı sayıda ve ultra yüksek bir fiyat etiketiyle satılması bekleniyor. "Standart" donanım seviyelerinde ise BYD’nin sıvı lityum-iyon mimarisine sahip yeni nesil "Blade Battery 2.0" LFP bataryalarının görev yapacağı tahmin ediliyor. BYD Baş Bilim İnsanı Lian Yubo da sıvı bataryalar ile tamamen katı hal sistemlerinin önümüzdeki 15-20 yıl boyunca pazarda bir arada var olacağını ifade etmişti.

Yeni model, Çinli kaynaklara göre 5.5 metre civarında gövde uzunluğuna ve 300 bin dolar fiyat etiketine sahip olacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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BYD gözü Rolls-Royce'a dikti: Katı hal bataryalı dev sedan

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