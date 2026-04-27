    BYD Great Tang ortalığı karıştırdı: 24 saatte 30 bin sipariş

    BYD, yeni amiral gemisi SUV modeli Great Tang için ön siparişleri açtı. Model, güçlü performansı ve uzun menziliyle daha ilk 24 saatte 30 bin siparişe ulaştı.     

    BYD, Pekin Otomobil Fuarı’nda tanıttığı BYD Great Tang ile büyük SUV segmentine iddialı bir giriş yaptı. Yaklaşık 36.460 ile 46.670 dolar fiyat aralığıyla ön satışa sunulan model, ilk 24 saat içinde 30 binden fazla sipariş alarak dikkatleri üzerine çekti.

    Amiral gemisi konumunda

    Great Tang, BYD’nin Dynasty serisinin en büyük SUV modeli olarak konumlanıyor. 5.3 metreyi aşan uzunluğu ve 3.130 mm aks mesafesiyle model, doğrudan tam boy SUV segmentine giriş yapıyor. Üç sıra koltuk düzenine sahip olan araç, 7 kişilik geniş bir yaşam alanı sunuyor.

    Tasarım tarafında markanın yeni dilini yansıtan model, geniş ön aydınlatma imzası ve dikey far yapısıyla öne çıkıyor. İç mekânda ise yüzer merkezi ekran, yolcu ekranı ve tavana entegre arka ekran gibi detaylar dikkat çekiyor.

    950 km menzil, 3.9 saniyelik performans

    Great Tang’in tamamen elektrikli versiyonu, BYD’nin ikinci nesil Blade bataryası ve 1000V yüksek voltaj mimarisi ile geliyor. Modelin arkadan itişli versiyonu için açıklanan maksimum menzil 950 km (CLTC) seviyesinde. Çift motorlu dört çeker versiyon ise 585 kW'lık güç ünitesiyle 3,9 saniyelik 0-100 km/s performansıyla öne çıkıyor.

    Hibrit seçenekler de var

    BYD, Great Tang’i yalnızca elektrikli olarak sunmayacak. Modelin şarj edilebilir hibrit versiyonları da bulunuyor. DM-i versiyonu 1.5T motor ve 300 kW'lık elektrik motorunu bir araya getirirken; DM-p versiyonu ise çift motorlu yapısıyla toplam 400 kW güç sunuyor. DM-p versiyonu, 0-100 km/s hızlanmasını 4.3 saniyede tamamlayarak performans tarafında da iddialı bir alternatif sunuyor.

    Teknoloji ve sürüş dinamikleri

    Great Tang, donanım tarafında da oldukça güçlü. Modelde DiSus-A çift odacıklı havalı süspansiyon, arka aks yönlendirme sistemi, Lidar destekli sürüş asistanları ve 27 hoparlörlü ses sistemi bulunuyor. Tüm bu sistemler sayesinde, 5 metrenin üzerindeki uzunluğuna rağmen araç 5.2 metre dönüş çapı sunabiliyor.

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

