BYD Great Tang ortalığı karıştırdı: 24 saatte 30 bin sipariş

BYD, Pekin Otomobil Fuarı’nda tanıttığı BYD Great Tang ile büyük SUV segmentine iddialı bir giriş yaptı. Yaklaşık 36.460 ile 46.670 dolar fiyat aralığıyla ön satışa sunulan model, ilk 24 saat içinde 30 binden fazla sipariş alarak dikkatleri üzerine çekti.
Amiral gemisi konumunda
Tasarım tarafında markanın yeni dilini yansıtan model, geniş ön aydınlatma imzası ve dikey far yapısıyla öne çıkıyor. İç mekânda ise yüzer merkezi ekran, yolcu ekranı ve tavana entegre arka ekran gibi detaylar dikkat çekiyor.
950 km menzil, 3.9 saniyelik performans
Hibrit seçenekler de var
BYD, Great Tang’i yalnızca elektrikli olarak sunmayacak. Modelin şarj edilebilir hibrit versiyonları da bulunuyor. DM-i versiyonu 1.5T motor ve 300 kW'lık elektrik motorunu bir araya getirirken; DM-p versiyonu ise çift motorlu yapısıyla toplam 400 kW güç sunuyor. DM-p versiyonu, 0-100 km/s hızlanmasını 4.3 saniyede tamamlayarak performans tarafında da iddialı bir alternatif sunuyor.
Teknoloji ve sürüş dinamikleri
