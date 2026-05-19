BYD hızlı şarj eleştirilerine cevap verdi: 70°C artık bataryalar için engel değil

Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devi BYD, elektrikli araç pazarındaki rekabeti batarya teknolojileri üzerinden yeniden şekillendirmeyi hedefliyor. Şirketin ikinci nesil Blade Battery çözümü ve “Flash Charge” hızlı şarj teknolojisi, özellikle şarj süresiyle büyük ses getirirken, güvenlik konularında sektörde yeni bir tartışma başlattı. BYD Batarya Bölümü CTO’su Sun Huajun, verdiği röportajda hem teknolojiye yönelik eleştirilere yanıt verdi hem de LFP bataryaların geleceğine ilişkin iddialı açıklamalarda bulundu.

1500 kW istasyonlarıyla 9 dakikada tam şarj

BYD’nin yeni nesil Blade Battery sistemi, 1500 kW gücündeki ultra hızlı şarj istasyonlarıyla birlikte çalışıyor. Şirketin verilerine göre batarya, yüzde 10’dan yüzde 97 seviyesine yalnızca 9 dakikada ulaşabiliyor. Aşırı soğuk hava koşullarında bile performansın büyük ölçüde korunabildiği belirtilirken, -30 derecede yüzde 20’den yüzde 97’ye şarj süresinin oda sıcaklığına kıyasla sadece üç dakika daha uzun sürdüğü ifade edildi.

Tam Boyutta Gör Bu teknolojiyi yaygınlaştırmak için BYD, “Flash Charge China” adlı altyapı hamlesini de devreye aldı. Şirket, yıl sonuna kadar Çin genelinde 20 bin ultra hızlı şarj istasyonu kurmayı hedefliyor. Mayıs ayı başı itibarıyla tamamlanan istasyon sayısının ise 5.924’e ulaştığı açıklandı.

70 dereceye varan batarya sıcaklığı soru işeretleri oluşturdu

Ancak yeni sistemin sunduğu yüksek şarj hızları, batarya güvenliği konusunda soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Bazı uzmanlar, bu kadar yüksek güç aktarımının aşırı ısı üreteceğini ve 65-70 derece seviyesindeki kritik eşikleri aşarak bataryanın ömrüne zarar verebileceğini savunuyor. Özellikle SEI (Katı Elektrolit Arayüzü) tabakasının zarar görebileceği ve bunun uzun vadeli güvenlik sorunlarına yol açabileceğinden endişe ediliyor.

BYD bataryalarına güveniyor

Sun Huajun ise bu eleştirilerin “geçmiş deneyimlere dayanan eski bakış açıları” olduğunu söyledi ve geçmişte 1C’den 5C’ye kadar her şarj teknolojisi geçişinde benzer endişelerin dile getirildiğini belirtti. BYD’nin çift yüzeyli soğutma sistemi ve simetrik batarya yapısının ısı yönetiminde önemli avantaj sağladığını belirten Sun, şirketin batarya boyutlarını optimize ederek iç direnci azalttığını ve sıcaklık dağılımını dengeli hale getirdiğini ifade etti.

Şirketin seri üretim öncesinde 1.000'in üzerinde tam hızlı şarj döngüsü gerçekleştirdiği ve Çin’in en güneyinden en kuzeyine kadar uzun yol senaryolarını simüle ederek dayanıklılık testleri yaptığı da aktarıldı.

BYD, mevcut LFP sistemlerinin enerji yoğunluğunun yaklaşık 130-140 Wh/kg seviyesinde olduğunu kabul etse de teknolojinin henüz sınırına ulaşmadığını düşünüyor. Şirket, sodyum iyon, katı hal ve lityumsuz anot gibi farklı batarya teknolojileri üzerinde de çalışarak uzun vadeli araştırmalarını sürdürüyor.

Sun Huajun’a göre ultra hızlı şarj teknolojileri, sektörde rekabetin seviyesini ciddi biçimde yükseltecek. “1C veya 2C şarjı herkes yapabilir. Ancak 10 dakikanın altında tam şarj sunmak, derin elektrokimya bilgisi ve güçlü mühendislik gerektiriyor” diyen Sun, bu seviyeye kısa vadede her üreticinin ulaşamayacağını savundu.