BYD hızlı şarj eleştirilerine cevap verdi: 70°C artık bataryalar için engel değil

1500 kW istasyonlarıyla 9 dakikada tam şarj
BYD’nin yeni nesil Blade Battery sistemi, 1500 kW gücündeki ultra hızlı şarj istasyonlarıyla birlikte çalışıyor. Şirketin verilerine göre batarya, yüzde 10’dan yüzde 97 seviyesine yalnızca 9 dakikada ulaşabiliyor. Aşırı soğuk hava koşullarında bile performansın büyük ölçüde korunabildiği belirtilirken, -30 derecede yüzde 20’den yüzde 97’ye şarj süresinin oda sıcaklığına kıyasla sadece üç dakika daha uzun sürdüğü ifade edildi.
70 dereceye varan batarya sıcaklığı soru işeretleri oluşturdu
Ancak yeni sistemin sunduğu yüksek şarj hızları, batarya güvenliği konusunda soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Bazı uzmanlar, bu kadar yüksek güç aktarımının aşırı ısı üreteceğini ve 65-70 derece seviyesindeki kritik eşikleri aşarak bataryanın ömrüne zarar verebileceğini savunuyor. Özellikle SEI (Katı Elektrolit Arayüzü) tabakasının zarar görebileceği ve bunun uzun vadeli güvenlik sorunlarına yol açabileceğinden endişe ediliyor.
BYD bataryalarına güveniyor
Sun Huajun ise bu eleştirilerin “geçmiş deneyimlere dayanan eski bakış açıları” olduğunu söyledi ve geçmişte 1C’den 5C’ye kadar her şarj teknolojisi geçişinde benzer endişelerin dile getirildiğini belirtti. BYD’nin çift yüzeyli soğutma sistemi ve simetrik batarya yapısının ısı yönetiminde önemli avantaj sağladığını belirten Sun, şirketin batarya boyutlarını optimize ederek iç direnci azalttığını ve sıcaklık dağılımını dengeli hale getirdiğini ifade etti.
Şirketin seri üretim öncesinde 1.000'in üzerinde tam hızlı şarj döngüsü gerçekleştirdiği ve Çin’in en güneyinden en kuzeyine kadar uzun yol senaryolarını simüle ederek dayanıklılık testleri yaptığı da aktarıldı.
BYD, mevcut LFP sistemlerinin enerji yoğunluğunun yaklaşık 130-140 Wh/kg seviyesinde olduğunu kabul etse de teknolojinin henüz sınırına ulaşmadığını düşünüyor. Şirket, sodyum iyon, katı hal ve lityumsuz anot gibi farklı batarya teknolojileri üzerinde de çalışarak uzun vadeli araştırmalarını sürdürüyor.
Sun Huajun’a göre ultra hızlı şarj teknolojileri, sektörde rekabetin seviyesini ciddi biçimde yükseltecek. “1C veya 2C şarjı herkes yapabilir. Ancak 10 dakikanın altında tam şarj sunmak, derin elektrokimya bilgisi ve güçlü mühendislik gerektiriyor” diyen Sun, bu seviyeye kısa vadede her üreticinin ulaşamayacağını savundu.
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.