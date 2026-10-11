BYD ilk insansı robotunun tasarımını paylaştı

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Tam Boyutta Gör Çinli otomobil üreticisi BYD, otomotiv sektörünün ötesine geçerek robotik alanındaki çalışmalarını genişletiyor. Şirket, kendi geliştirdiği ilk insansı robotun tasarımını, Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi tarafından 9 Ekim 2026'da yayımlanan “Bedensel Yapay Zeka Robotu” tasarım patentiyle ortaya koydu.

Patentte yer alan tasarım, yürüyebilen, dengesini koruyabilen ve çevresiyle etkileşim kurabilen bir robotu tanımlıyor. Hizmet, eğitim ve endüstriyel kullanım senaryolarına yönelik geliştirilen robotun, BYD'nin uzun vadeli robotik yatırımlarında önemli bir adım olması bekleniyor.

Patent çizimlerinde ortaya çıkan robot, siyah ve beyaz renklerin kullanıldığı sade ve insansı bir tasarıma sahip. Ekran içermeyen, yuvarlak ve kavisli bir baş bölümü bulunan robotun gövdesinde, kollarında ve bacaklarında birden fazla eklem yer alıyor. Bu yapı, robotun farklı hareketleri gerçekleştirebilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış.

Xiao Di isimiyle piyasaya çıkabilir

Ortaya çıkan tasarım, BYD yöneticilerinin daha önce görüntülerini paylaştığı ve Xiao Di adıyla anılan insansı robota oldukça benziyor. Ancak şirket, patentteki tasarımın doğrudan seri üretime geçecek Xiao Di modeli olup olmadığını henüz doğrulamadı.

Tam Boyutta Gör Daha önce paylaşılan bilgilere göre Xiao Di, 1,61 metre boyunda ve 58,5 kilogram ağırlığında olacak. Robotun 31 hareket serbestliği derecesi bulunacak. Ayrıca el becerilerini geliştirmeye yönelik sisteminin, tekrarlanan konumlandırma işlemlerinde ±1 milimetre hassasiyet sunacağı belirtiliyor. Bu özellikler sayesinde robotun nesneleri kavrama, el hareketleriyle iletişim kurma ve işaret ederek açıklama yapma gibi görevleri yerine getirmesi hedefleniyor.

BYD, robotik çalışmalarını 2022'den beri sürdürüyor

BYD'nin fiziksel yapay zeka ve insansı robot teknolojilerine yönelik çalışmaları yeni değil. Şirket, 2022 yılında bu alanda özel bir araştırma ekibi kurarak uzun vadeli geliştirme sürecini başlattı. BYD, otomotiv ve batarya üretimindeki endüstriyel ölçeğini kullanarak robotların donanım ve sistemlerini özelleştirmeyi, algılama, karar verme ve uygulama yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Şirket, kendi araştırma çalışmalarının yanı sıra robotik sektöründeki diğer girişimlere de yatırım yapıyor. BYD, Ağustos 2023'te Agibot'a yatırım yaparken Nisan 2025'te Percibot'ta da hisse sahibi oldu. BYD ayrıca robotların gerçek üretim ortamlarında test edilmesine yönelik iş birlikleri yürütüyor. Şirketin Changsha fabrikasında, Ubtech tarafından geliştirilen Walker S1 insansı robotu malzeme taşıma ve nesne tanımlama gibi görevlerde kullanıldı.

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İnsansı robotlar BYD bayilerinde de kullanılabilir

BYD'nin robotik alanındaki hedefleri yalnızca fabrikalarla sınırlı değil. Şirket yöneticileri daha önce insansı robotların gelecekte bayi ağında da kullanılabileceğine ilişkin planlarını paylaşmıştı. Bu senaryoda robotların müşterileri karşılaması, araçların özellikleri hakkında bilgi vermesi ve otomobillerdeki bilgi-eğlence sistemlerini tanıtması planlanıyor.

Bununla birlikte BYD, yeni patentle ortaya çıkan robotun seri üretim takvimini, ticari kullanım tarihini veya nihai teknik özelliklerini henüz açıklamadı. Şirketin otomotiv üretimindeki deneyimini insansı robotlara ne ölçüde aktaracağı ve Xiao Di'nin hangi görevlerde kullanılacağı önümüzdeki dönemde netleşecek.

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