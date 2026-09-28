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    BYD, katı hal bataryalı ilk elektrikli otomobilini 2027'de tanıtacak

    BYD, katı hal bataryalı ilk elektrikli otomobilini 2027'de göstermeye hazırlanıyor. Şirket, yeni bataryaların seri üretimine ise 2030 civarında başlamayı hedefliyor.

    BYD, katı hal bataryalı ilk elektrikli aracını 2027'de tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv devi BYD, katı hal batarya teknolojisini seri üretime taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, 2027'de bu teknolojiye sahip ilk otomobilini piyasaya sürmeyi planlarken, seri üretim için 2030 yılını hedefliyor.

    Katı hal batarya için artık son dönemeç

    Elektrikli otomobillerde daha uzun menzil ve daha kısa şarj süreleri sunması beklenen katı hal bataryalar için otomobil üreticileri arasındaki rekabet hız kazanıyor. BYD, bu alanda teknoloji ve ticarileştirme açısından öncü konumda olduğunu belirterek katı hal bataryalı ilk otomobilini 2027'de piyasaya süreceğini açıkladı.

    BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Carwow'un İspanyol yayın organına verdiği röportajda şirketin katı hal batarya teknolojisinde önemli bir aşamaya ulaştığını söyledi. Li, “Ticarileştirme ve teknoloji açısından lider konumdayız. Bunu kanıtlamak için gelecek yıl, bu teknolojiyi kullanan ilk modelimizi piyasaya süreceğiz.” dedi.

    Bu açıklama BYD'nin batarya iştiraki FinDreams'in Teknoloji Direktörü Sun Huajun'un Şubat 2025'te paylaştığı yol haritasıyla da örtüşüyor. Sun, o dönemde 2027 yılında katı hal bataryaların ilk gösterim ve araçlara montaj çalışmalarının gerçekleştirileceğini, seri üretimin ise 2030 civarında başlayacağını açıklamıştı.

    İlk etapta üst segment otomobillerde kullanılacak

    BYD, katı hal bataryalı ilk elektrikli aracını 2027'de tanıtacak Tam Boyutta Gör
    BYD'nin katı hal batarya teknolojisine geçişi, mevcut lityum bataryaların üretimden kaldırılacağı anlamına gelmiyor. Şirketin Baş Bilim İnsanı Lian Yubo, katı hal bataryaların öncelikle üst segment modellerde kullanılacağını belirtiyor.

    Yubo'ya göre yeni teknoloji, lityum demir fosfat (LFP) bataryalarla birlikte kullanılacak ve farklı araç segmentlerinin ihtiyaçlarına göre konumlandırılacak. Bu yaklaşım, BYD'nin daha uygun fiyatlı elektrikli otomobillerinde mevcut batarya teknolojisini kullanmayı sürdürürken, katı hal bataryaları daha pahalı modellerine taşıyabileceğini gösteriyor.

    Katı hal bataryaların yüksek üretim maliyeti, teknolojinin ilk aşamada sınırlı sayıda ve daha yüksek fiyatlı araçlarda kullanılmasına neden oluyor. BYD'nin gelecekteki Denza Z gibi üst segment modellerinde bu bataryalara yer verebileceği değerlendiriliyor.

    Katı hal bataryalar elektrikli otomobillerde ne sunuyor?

    Günümüzde elektrikli otomobillerde yaygın olarak kullanılan lityum iyon bataryalar, pozitif ve negatif elektrotlar arasında lityum iyonlarını taşıyan sıvı elektrolitlerden yararlanıyor. Katı hal bataryalarda ise bu sıvı elektrolitin yerini oksit, polimer veya sülfür tabanlı katı elektrolitler alıyor. BYD de sülfür tabanlı katı hal bataryalar üzerinde çalışıyor.

    Katı elektrolit kullanımı, bataryaların enerji yoğunluğunu artırma potansiyeli taşıyor. Böylece aynı miktarda enerjiyi daha küçük ve hafif bir bataryada depolamak mümkün olabiliyor.

    Teknolojinin bir diğer önemli avantajı ise güvenlik tarafında ortaya çıkıyor. Katı elektrolitler, sıvı elektrolit kullanan geleneksel bataryalara kıyasla yangın riskini azaltma potansiyeli taşıyor. Ayrıca katı hal bataryaların aşırı sıcaklık koşullarında daha iyi çalışabilmesi bekleniyor.

    Bununla birlikte BYD, katı hal bataryalı elektrikli otomobil geliştiren tek üretici değil. Toyota, bu teknolojiye sahip araçlarını 2027 veya 2028 yılında piyasaya sunmayı hedefliyor. Mercedes-Benz ise katı hal bataryalı EQS prototipiyle test çalışmalarına başladı ve teknolojiyi 2030'dan önce kullanıma sunmayı planladığını açıkladı. Stellantis, 2026 yılında katı hal bataryalı Dodge Charger modelini gerçek yol koşullarında test etmeye başladı. Honda ise bu yılın başlarında QuantumScape ile yeni bir iş birliğine giderek katı hal batarya geliştirme çalışmalarını hızlandırdı.

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