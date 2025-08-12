BYD kendi tabletini geliştirdi: İlk kez bir SUV modelde kullanılacak

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv üreticisi BYD, tamamen kendi bünyesinde geliştirdiği ilk tabletini tanıttı. Bu tablet, şirketin alt markası Fang Cheng Bao’nun Tai 7 isimli hibrit SUV modelinde yer alacak.

BYD’ye göre bu tablet Tai 7’nin araç sistemiyle tam entegre çalışacak ve çoklu ekran iş birliği gibi özelliklere destek verecek. BYD, tabletle ilgili detayları henüz paylaşmadı. Ancak Tai 7'nin araç sistemiyle tam entegre çalışacağı ve çoklu ekran desteği gibi özellikler sunacağı belirtildi.

Çinli tüketiciler giderek daha bağlantılı, akıllı ve entegre araçlar talep ederken; Xiaomi ve Huawei gibi teknoloji devleri bu alanda üstün deneyimler sunuyor. BYD ise kendi tablet sistemiyle rakiplerine yanıt verirken, dikey entegrasyonu stratejisini de farklı bir noktaya taşıyor. Önümüzdeki dönemde BYD’nin tablet teknolojisini diğer modellerinde de kullanması ve global pazarlarda yaygınlaştırması bekleniyor.

BYD'nin kendi tabletini geliştirmesi beklenmedik bir adım değil. Çinli firma her ne kadar elektrikli araç ve batarya üretimiyle ün yapmış olsa da aynı zamanda Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo ve Honor gibi devler için üretim yapan Çin’in en büyük tüketici elektroniği kontrat üreticilerinden biri olarak da biliniyor. Şirket ayrıca Apple için de iPad üretimi gerçekleştiriyor.

Tabletin ilk kullanılacağı model olan Tai 7, kısa süre önce seri üretim sürecine girdi. 5 metre gövde uzunluğuna sahip olan SUV model, büyük batarya seçeneğiyle CLTC'ye göre 180 kilometre saf elektrikli sürüş menzili vadediyor.

