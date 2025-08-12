Giriş
    BYD kendi tabletini geliştirdi: İlk kez bir SUV modelde kullanılacak

    BYD, kendi bünyesinde geliştirdiği yeni tabletini Tai 7 isimli hibrit SUV’da kullanarak araç içi bağlantı ve çoklu ekran iş birliğiyle sürücülere yenilikçi bir deneyim sunmayı hedefliyor.

    BYD, kendi geliştirdiği tableti ilk kez bir SUV'da kullanacak Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv üreticisi BYD, tamamen kendi bünyesinde geliştirdiği ilk tabletini tanıttı. Bu tablet, şirketin alt markası Fang Cheng Bao’nun Tai 7 isimli hibrit SUV modelinde yer alacak.

    BYD’ye göre bu tablet Tai 7’nin araç sistemiyle tam entegre çalışacak ve çoklu ekran iş birliği gibi özelliklere destek verecek. BYD, tabletle ilgili detayları henüz paylaşmadı. Ancak Tai 7'nin araç sistemiyle tam entegre çalışacağı ve çoklu ekran desteği gibi özellikler sunacağı belirtildi.

    Çinli tüketiciler giderek daha bağlantılı, akıllı ve entegre araçlar talep ederken; Xiaomi ve Huawei gibi teknoloji devleri bu alanda üstün deneyimler sunuyor. BYD ise kendi tablet sistemiyle rakiplerine yanıt verirken, dikey entegrasyonu stratejisini de farklı bir noktaya taşıyor. Önümüzdeki dönemde BYD’nin tablet teknolojisini diğer modellerinde de kullanması ve global pazarlarda yaygınlaştırması bekleniyor.

    BYD'nin kendi tabletini geliştirmesi beklenmedik bir adım değil. Çinli firma her ne kadar elektrikli araç ve batarya üretimiyle ün yapmış olsa da aynı zamanda Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo ve Honor gibi devler için üretim yapan Çin’in en büyük tüketici elektroniği kontrat üreticilerinden biri olarak da biliniyor. Şirket ayrıca Apple için de iPad üretimi gerçekleştiriyor.

    Tabletin ilk kullanılacağı model olan Tai 7, kısa süre önce seri üretim sürecine girdi. 5 metre gövde uzunluğuna sahip olan SUV model, büyük batarya seçeneğiyle CLTC'ye göre 180 kilometre saf elektrikli sürüş menzili vadediyor. 

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 gün önce

    Hala bir BF4 degil su anda. Zamanla duzeltir-gelistirirler diye umuyorum.

    B
    Berringer 2 gün önce

    Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor

