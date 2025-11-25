BYD, küresel elektrikli araç pazarındaki liderliğini koruyor

Tesla ise yüzde 13,4’lük payla ikinci sırada yer aldı ve çeyreklik bazda yüzde 29’un üzerinde güçlü bir büyüme kaydetti. Bu ivmenin özellikle ABD’deki sübvansiyonların sona yaklaştığı dönemdeki satışlar ve Çin pazarında yeniden artan talep sayesinde oluştuğu belirtiliyor.
İlk 10 üreticiden 6 tanesi Çinli
BYD, üçüncü çeyrekte 582.522 elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakam yıllık bazda yüzde 31,37 artışa işaret ederken, ikinci çeyreğe göre yüzde 4,03 düşüş yaşandı. Tesla’nın aynı dönemdeki küresel teslimatları ise 497.099 adede ulaştı. Buna göre, yıllık bazda yüzde 7,39, çeyreklik bazda ise yüzde 29,41 artış kaydedildi.
PHEV tarafında da BYD önde
BYD yalnızca bataryalı elektrikli araçlarda değil PHEV (şarj edilebilir hibrit) pazarında da liderliğini sürdürdü. Şirket, üçüncü çeyrekte yüzde 27,9’luk küresel PHEV payına ulaştı. PHEV pazarında BYD’yi Aito, Chery ve Geely takip etti. Özellikle Chery’nin payını yüzde 6,6’ya çıkarması dikkat çekti.
TrendForce verilerine göre 2025'in üçüncü çeyreğinde küresel yeni enerjili araç (NEV) satışları 5.39 milyon adede ulaşarak yıllık bazda yüzde 31 artış gösterdi. Bataryalı elektrikli araç satışları 3.71 milyon adetle yüzde 48 büyürken, PHEV satışları 1.67 milyon adede çıkarak yüzde 4 artış kaydetti.