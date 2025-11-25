BYD, küresel elektrikli araç pazarındaki liderliğini koruyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör BYD ve Tesla, 2025’in üçüncü çeyreğinde de küresel elektrikli araç pazarının zirvesindeki yerlerini koruyor. TrendForce’un bugün paylaştığı rapora göre BYD, yüzde 15,4’lük küresel pazar payıyla bataryalı elektrikli araç segmentinde liderliğini sürdürdü. Ancak şirketin satışları ikinci çeyreğe kıyasla hafif bir gerileme gösterdi.

Tesla ise yüzde 13,4’lük payla ikinci sırada yer aldı ve çeyreklik bazda yüzde 29’un üzerinde güçlü bir büyüme kaydetti. Bu ivmenin özellikle ABD’deki sübvansiyonların sona yaklaştığı dönemdeki satışlar ve Çin pazarında yeniden artan talep sayesinde oluştuğu belirtiliyor.

İlk 10 üreticiden 6 tanesi Çinli

BYD, üçüncü çeyrekte 582.522 elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakam yıllık bazda yüzde 31,37 artışa işaret ederken, ikinci çeyreğe göre yüzde 4,03 düşüş yaşandı. Tesla’nın aynı dönemdeki küresel teslimatları ise 497.099 adede ulaştı. Buna göre, yıllık bazda yüzde 7,39, çeyreklik bazda ise yüzde 29,41 artış kaydedildi.

Tam Boyutta Gör Pazarın yükselen yıldızları arasında Geely Auto ve Leapmotor da öne çıktı. Geely yüzde 6, Leapmotor ise yüzde 4,1 küresel pazar payıyla dikkat çekti. Xpeng üçüncü çeyrekte yüzde 3,1 ile altıncı, Xiaomi ise yüzde 2,9 ile sekizinci sırada yer aldı. Küresel elektrikli araç pazarında en büyük paya sahip ilk 10 üreticiden 6 tanesinin Çinli olması da dikkat çeken detaylar arasında.

PHEV tarafında da BYD önde

BYD yalnızca bataryalı elektrikli araçlarda değil PHEV (şarj edilebilir hibrit) pazarında da liderliğini sürdürdü. Şirket, üçüncü çeyrekte yüzde 27,9’luk küresel PHEV payına ulaştı. PHEV pazarında BYD’yi Aito, Chery ve Geely takip etti. Özellikle Chery’nin payını yüzde 6,6’ya çıkarması dikkat çekti.

TrendForce verilerine göre 2025’in üçüncü çeyreğinde küresel yeni enerjili araç (NEV) satışları 5.39 milyon adede ulaşarak yıllık bazda yüzde 31 artış gösterdi. Bataryalı elektrikli araç satışları 3.71 milyon adetle yüzde 48 büyürken, PHEV satışları 1.67 milyon adede çıkarak yüzde 4 artış kaydetti.

