BYD’nin 146 bin dolarlık lüks modeli yenilendi: 1180 hp güç, 5 dk'lık hızlı şarj

BYD’nin premium markası Yangwang, amiral gemisi arazi aracı U8’in 2026 için güncellenmiş versiyonunu tanıttı. Çin’de yaklaşık 146 bin dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulan model, ikinci nesil Blade batarya ve yeni “Flash Charging” hızlı şarj teknolojisiyle dikkat çekiyor. Marka, bu güncellemeyle U8’i yalnızca lüks bir arazi aracı olarak değil, aynı zamanda teknolojik bir vitrin modeli olarak konumlandırmayı hedefliyor.
12,8 inç kavisli OLED ekran
2026 modelle birlikte sunulan “Five-Screen Linkage” özelliği sayesinde araç içindeki tüm ekranlar arasında video ve veri içerikleri eş zamanlı olarak paylaşılabiliyor. İç mekân donanımları arasında DiLink 300 akıllı kokpit sistemi, artırılmış gerçeklik destekli 70 inç head-up display ve araç içi buzdolabı gibi detaylar da yer alıyor. Nappa deri döşemeli koltuklar ise elektrikli bel desteği, masaj fonksiyonu ve hafıza özellikleriyle hem ön hem de arka yolcular için yüksek konfor sunuyor.
Teknik tarafta ise U8, menzil uzatmalı elektrikli araç mimarisini kullanmaya devam ediyor. Sistemde yer alan 2.0 litrelik turbo benzinli motor yalnızca jeneratör görevi görürken dört bağımsız elektrik motoru aracı hareket ettiriyor. Toplamda 880 kW yani yaklaşık 1180 beygir güç üreten sistem, 1.520 Nm tork sağlıyor ve yaklaşık 3,6 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabiliyor. CLTC ölçümlerine göre model yalnızca elektrikle 230 kilometre menzil sunarken toplam menzil 1.205 kilometreye kadar çıkabiliyor.
Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım