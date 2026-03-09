Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BYD’nin 146 bin dolarlık lüks modeli yenilendi: 1180 hp güç, 5 dk'lık hızlı şarj

    BYD’nin premium markası Yangwang, amiral gemisi U8’i yeniledi. 2026 model; ikinci nesil Blade batarya, 1180 beygir güç ve 5 dk hızlı şarj teknolojisiyle ultra lüks SUV segmentinde iddiasını artırıyor.

    BYD’nin premium markası Yangwang, amiral gemisi arazi aracı U8’in 2026 için güncellenmiş versiyonunu tanıttı. Çin’de yaklaşık 146 bin dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulan model, ikinci nesil Blade batarya ve yeni “Flash Charging” hızlı şarj teknolojisiyle dikkat çekiyor. Marka, bu güncellemeyle U8’i yalnızca lüks bir arazi aracı olarak değil, aynı zamanda teknolojik bir vitrin modeli olarak konumlandırmayı hedefliyor.

    12,8 inç kavisli OLED ekran

    BYD’nin 146 bin dolarlık lüks modeli yenilendi Tam Boyutta Gör
    Yeni U8’in iç mekânında teknoloji odaklı bir yaklaşım öne çıkıyor. Araçta beş ekranlı dijital bir yaşam alanı standart olarak sunuluyor. 37 derece eğimli 12,8 inçlik OLED kavisli merkezi ekranın yanında 23,6 inçlik dijital gösterge paneli ve aynı boyutta bir yolcu eğlence ekranı yer alıyor. Arka koltuk yolcuları için ise iki adet 12,8 inçlik medya ekranı ve kol dayama bölümünde yer alan 7 inçlik kontrol ekranı bulunuyor.

    2026 modelle birlikte sunulan “Five-Screen Linkage” özelliği sayesinde araç içindeki tüm ekranlar arasında video ve veri içerikleri eş zamanlı olarak paylaşılabiliyor. İç mekân donanımları arasında DiLink 300 akıllı kokpit sistemi, artırılmış gerçeklik destekli 70 inç head-up display ve araç içi buzdolabı gibi detaylar da yer alıyor. Nappa deri döşemeli koltuklar ise elektrikli bel desteği, masaj fonksiyonu ve hafıza özellikleriyle hem ön hem de arka yolcular için yüksek konfor sunuyor.

    BYD’nin 146 bin dolarlık lüks modeli yenilendi Tam Boyutta Gör
    Dış tasarımda Yangwang’ın “Gateway of Time and Space” adı verilen tasarım dili korunuyor. Gövdeye entegre üç LiDAR sensörü, beş milimetrik dalga radarı ve 12 ultrasonik sensör, markanın DiPilot 600 “God’s Eye” adlı gelişmiş sürüş destek sistemine veri sağlıyor. Yan tarafta düz ve güçlü hatlar aracın hacimli karakterini vurgularken arka bölümde L şeklindeki LED stop lambaları ve sekizgen yedek lastik kapağı tasarımın ayırt edici unsurları arasında yer alıyor.

    Teknik tarafta ise U8, menzil uzatmalı elektrikli araç mimarisini kullanmaya devam ediyor. Sistemde yer alan 2.0 litrelik turbo benzinli motor yalnızca jeneratör görevi görürken dört bağımsız elektrik motoru aracı hareket ettiriyor. Toplamda 880 kW yani yaklaşık 1180 beygir güç üreten sistem, 1.520 Nm tork sağlıyor ve yaklaşık 3,6 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşabiliyor. CLTC ölçümlerine göre model yalnızca elektrikle 230 kilometre menzil sunarken toplam menzil 1.205 kilometreye kadar çıkabiliyor.

    BYD’nin 146 bin dolarlık lüks modeli yenilendi Tam Boyutta Gör
    2026 modelle birlikte gelen en önemli yeniliklerden biri ise ikinci nesil Blade batarya teknolojisi. Bu yeni sistem sayesinde batarya yüzde 10’dan yüzde 70 seviyesine yaklaşık 5 dakikada, yüzde 97 seviyesine ise yaklaşık 9 dakikada şarj edilebiliyor. BYD’nin geliştirdiği “Flash Charging” teknolojisi özellikle yüksek hızlı şarj altyapısına sahip bölgelerde U8’in önemli bir avantaj elde etmesini hedefliyor.
    Kaynakça https://weibo.com/7800366703/Qv6YH3zop https://carnewschina.com/2026/03/08/byds-2026-yangwang-u8-interior-exposed-confirms-curved-screen-with-flagship-cabin-upgrades/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    gonuldagi 1 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 4 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 4 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    deichmann nasıl okunur pasta cila experde çıkar mı citroen alınır mı pon ışığı yanıp sönüyor laf sokucu sözler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5
    Oppo A5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum