BYD’nin 146 bin dolarlık lüks modeli yenilendi: 1180 hp güç, 5 dk'lık hızlı şarj

BYD’nin premium markası Yangwang, amiral gemisi arazi aracı U8’in 2026 için güncellenmiş versiyonunu tanıttı. Çin’de yaklaşık 146 bin dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulan model, ikinci nesil Blade batarya ve yeni “Flash Charging” hızlı şarj teknolojisiyle dikkat çekiyor. Marka, bu güncellemeyle U8’i yalnızca lüks bir arazi aracı olarak değil, aynı zamanda teknolojik bir vitrin modeli olarak konumlandırmayı hedefliyor.

12,8 inç kavisli OLED ekran

Tam Boyutta Gör Yeni U8’in iç mekânında teknoloji odaklı bir yaklaşım öne çıkıyor. Araçta beş ekranlı dijital bir yaşam alanı standart olarak sunuluyor. 37 derece eğimli 12,8 inçlik OLED kavisli merkezi ekranın yanında 23,6 inçlik dijital gösterge paneli ve aynı boyutta bir yolcu eğlence ekranı yer alıyor. Arka koltuk yolcuları için ise iki adet 12,8 inçlik medya ekranı ve kol dayama bölümünde yer alan 7 inçlik kontrol ekranı bulunuyor.

2026 modelle birlikte sunulan “Five-Screen Linkage” özelliği sayesinde araç içindeki tüm ekranlar arasında video ve veri içerikleri eş zamanlı olarak paylaşılabiliyor. İç mekân donanımları arasında DiLink 300 akıllı kokpit sistemi, artırılmış gerçeklik destekli 70 inç head-up display ve araç içi buzdolabı gibi detaylar da yer alıyor. Nappa deri döşemeli koltuklar ise elektrikli bel desteği, masaj fonksiyonu ve hafıza özellikleriyle hem ön hem de arka yolcular için yüksek konfor sunuyor.

Tam Boyutta Gör Dış tasarımda Yangwang’ın “Gateway of Time and Space” adı verilen tasarım dili korunuyor. Gövdeye entegre üç LiDAR sensörü, beş milimetrik dalga radarı ve 12 ultrasonik sensör, markanın DiPilot 600 “God’s Eye” adlı gelişmiş sürüş destek sistemine veri sağlıyor. Yan tarafta düz ve güçlü hatlar aracın hacimli karakterini vurgularken arka bölümde L şeklindeki LED stop lambaları ve sekizgen yedek lastik kapağı tasarımın ayırt edici unsurları arasında yer alıyor.

Teknik tarafta ise U8, menzil uzatmalı elektrikli araç mimarisini kullanmaya devam ediyor. Sistemde yer alan 2.0 litrelik turbo benzinli motor yalnızca jeneratör görevi görürken dört bağımsız elektrik motoru aracı hareket ettiriyor. Toplamda 880 kW yani yaklaşık 1180 beygir güç üreten sistem, 1.520 Nm tork sağlıyor ve yaklaşık 3,6 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşabiliyor. CLTC ölçümlerine göre model yalnızca elektrikle 230 kilometre menzil sunarken toplam menzil 1.205 kilometreye kadar çıkabiliyor.

Tam Boyutta Gör 2026 modelle birlikte gelen en önemli yeniliklerden biri ise ikinci nesil Blade batarya teknolojisi. Bu yeni sistem sayesinde batarya yüzde 10’dan yüzde 70 seviyesine yaklaşık 5 dakikada, yüzde 97 seviyesine ise yaklaşık 9 dakikada şarj edilebiliyor. BYD’nin geliştirdiği “Flash Charging” teknolojisi özellikle yüksek hızlı şarj altyapısına sahip bölgelerde U8’in önemli bir avantaj elde etmesini hedefliyor.

