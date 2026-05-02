BYD'nin 3.000 beygirlik canavarı 3 milyon dolara alıcı buldu

BYD genelde Seagull, Dolphin ve Atto 3 gibi uygun fiyatlı modellerle tanınsa da, Denza , Yangwang ve Fang Cheng Bao gibi üst segment alt markaları da bulunuyor. Bunlar arasında en üst seviyede konumlanan Yangwang, özellikle performans ve ileri teknoloji odaklı araçlar geliştiriyor.

Tam Boyutta Gör Yangwang, geçtiğimiz hafta Pekin’de düzenlenen fuarda U9 Xtreme’in seri üretim versiyonunu tanıttı. BYD’nin marka ve halkla ilişkiler genel müdürü Li Yunfei’ye göre araç, adet başına 20 milyon yuanın (yaklaşık 3 milyon dolar) üzerinde bir fiyata satıldı ve fuarın en pahalı otomobili oldu.

Yalnızca 30 adet üretilecek

Dünya genelinde yalnızca 30 adet üretilecek bu model, sıradan bir araç değil. 1.200 voltluk bir platform üzerine kurulan otomobilde dört elektrik motoru bulunuyor ve toplamda 2.977 beygir (2.220 kW) güç üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Eylül ayında 496,22 km/s maksimum hıza ulaşarak tarihin en hızlı seri üretim otomobili unvanını elde eden model, birkaç hafta sonra da Nürburgring Nordschleife pistini 6:59.157’lik derecesiyle tamamlayarak pistte tur atan en hızlı seri üretim elektrikli araç olarak kayıtlara geçti.

Ancak dünya çapında sadece 30 adet üretilecek olması nedeniyle bu otomobili “seri üretim” olarak nitelemek tartışmalı bulunuyor. Yaklaşık 3 milyon dolarlık fiyat etiketiyle BYD’nin bugüne kadar sattığı en pahalı model konumunda. Karşılaştırma yapmak gerekirse, standart U9 modeli Çin’de yaklaşık 1,8 milyon yuan (265.000 dolar) başlangıç fiyatına sahip.

Bununla birlikte U9, BYD’nin DiSus-X akıllı gövde kontrol sistemi sayesinde “dans edebilme”, zıplayabilme ve üç teker üzerinde ilerleyebilme gibi sıra dışı özellikler de sunuyor.