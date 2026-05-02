BYD'nin 3.000 beygirlik canavarı 3 milyon dolara alıcı buldu

BYD genelde Seagull, Dolphin ve Atto 3 gibi uygun fiyatlı modellerle tanınsa da, Denza, Yangwang ve Fang Cheng Bao gibi üst segment alt markaları da bulunuyor. Bunlar arasında en üst seviyede konumlanan Yangwang, özellikle performans ve ileri teknoloji odaklı araçlar geliştiriyor.
Yalnızca 30 adet üretilecek
Dünya genelinde yalnızca 30 adet üretilecek bu model, sıradan bir araç değil. 1.200 voltluk bir platform üzerine kurulan otomobilde dört elektrik motoru bulunuyor ve toplamda 2.977 beygir (2.220 kW) güç üretiyor.
Ancak dünya çapında sadece 30 adet üretilecek olması nedeniyle bu otomobili “seri üretim” olarak nitelemek tartışmalı bulunuyor. Yaklaşık 3 milyon dolarlık fiyat etiketiyle BYD’nin bugüne kadar sattığı en pahalı model konumunda. Karşılaştırma yapmak gerekirse, standart U9 modeli Çin’de yaklaşık 1,8 milyon yuan (265.000 dolar) başlangıç fiyatına sahip.
Bununla birlikte U9, BYD’nin DiSus-X akıllı gövde kontrol sistemi sayesinde “dans edebilme”, zıplayabilme ve üç teker üzerinde ilerleyebilme gibi sıra dışı özellikler de sunuyor.