BYD'nin 3.000 beygirlik hiper otomobili Nürburgring rekorunu kırdı: İşte rekor sürüş

Tam Boyutta Gör BYD’nin lüks markası Yangwang, U9 adlı hiper otomobiliyle Almanya'nın meşhur Nürburgring Nordschleife pistinde seri üretim elektrikli araçlar arasında yeni bir rekor kırdığını duyurdu.

Şirket, Yangwang U9 Xtreme adını verdiği sınırlı üretim versiyonun pistte 6:59.157'lik dereceyle bir tur attığını gösteren videoyu paylaştı. Bu sonuç, U9’u Nürburgring’de 7 dakikanın altına inen ilk seri üretim elektrikli araç yaptı.

Xiaomi SU7 Ultra'yı 5 saniye geride bıraktı

Bugün, Alman pilot Moritz Kranz tarafından gerçekleştirilen bu tur, Nürburgring yetkilileri tarafından resmen onaylandı. Bu derece, bu yılın başlarında Xiaomi SU7 Ultra tarafından kırılan 7:04.957’lik önceki rekoru tam 5 saniye geride bıraktı.

Son yıllarda Nürburgring’deki seri üretim elektrikli araç rekoru sık sık el değiştiriyor; hatta bazı dönemlerde aynı ay içinde birkaç kez kırıldığı bile oluyor. Bu durum, elektrikli araç teknolojisinin ne kadar hızlı geliştiğini açıkça gösteriyor.

Ancak, “seri üretim araç” tanımı konusunda hâlâ bazı tartışmalar mevcut. Zira Yangwang U9 Xtreme, sıradan bir elektrikli otomobil değil. 1200 voltluk mimariye sahip ve her tekerleğe bir adet olmak üzere dört elektrik motoru barındırıyor. Bu motorlar birlikte yaklaşık 3.000 beygir gücü üretiyor.

Yangwang U9 Xtreme, geçtiğimiz ay 496 km/s azami hıza ulaşarak dünyanın en hızlı seri üretim otomobili unvanını da almıştı. Ancak bu model yalnızca yaklaşık 30 adet üretileceği için, bazı çevreler aracın seri üretim olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceğini sorguluyor.

