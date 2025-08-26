BYD'nin 3.000 beygirlik otomobili, 472,41 km/s ile elektrikli araç hız rekoru kırdı!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör BYD'nin, elektrikli hiper otomobili Yangwang U9'un 3.000 beygirlik bir versiyonunu hazırladığını geçtiğimiz haftalarda sizlere bildirmiştik. Şirket, Yangwang U9 Track Edition isimli bu modelin mühendislik versiyonuyla yaptığı testlerde 472,41 km/s hıza ulaştığını duyurdu. Bu başarı, elektrikli araçlar için yeni bir küresel hız rekoru anlamına geliyor.

Rimac Nevera R'yi geride bıraktı

Rekor denemesi, 8 Ağustos'ta Almanya'da ATP Otomotiv Test Merkezi Papenburg'da, profesyonel sürücü Marc Basseng tarafından gerçekleştirildi. Önceki rekor, Temmuz 2025'te 431,45 km/s hıza ulaşan Rimac Nevera R'ye aitti. Ayrıca, Track Edition, Kasım 2024'te 391,94 km/s hıza ulaşan standart Yangwang U9'dan çok daha hızlı olduğunu kanıtladı.

Yangwang U9 Track Edition, her biri 744 beygir (555 kW) maksimum güç üreten dörtlü elektrik motoruyla donatıldı. Toplamda 2.960 beygirin (2.207 kW) üzerinde güce sahip otomobil, ton başına 1.200 beygir gibi etkileyici bir güç-ağırlık oranına sahip. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Nevera R 1.989 beygir (1.571 kW) güce ve ton başına 978 beygir oranına sahip.

Bu gücü kontrol altında tutmak için araç, gelişmiş tork vektörleme teknolojisi ve e4 Platformu’nun DiSus-X Akıllı Gövde Kontrol Sistemi’ni kullanıyor. Bu sistem, maksimum yol tutuşu için süspansiyonu otomatik olarak ayarlıyor. Ayrıca, ilk seri üretim 1200V ultra yüksek voltajlı araç platformuna ve aşırı koşullar için optimize edilmiş bir ısı yönetim sistemine sahip olduğu belirtiliyor.

Devlerin arasında yerini aldı

472,41 km/s'lik rekor hız, Yangwang U9’u hem Çin’in en hızlı otomobili yapıyor hem de dünyadaki seçkin hiper otomobiller arasına sokuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, içten yanmalı hiper otomobillerden Koenigsegg Jesko Absolut 531 km/s, Bugatti Chiron Super Sport 300+ 490 km/s, SSC Tuatara ise 474,8 km/s hıza ulaşmıştı. Bu tabloya bakıldığında, U9’un performansı bu devlerin oldukça yakınında yer alıyor.

Bu başarıyı daha da dikkat çekici kılan nokta ise fiyat farkı. Dünyanın en hızlı hiper otomobilleri 1,4 milyon doların üzerinde fiyatlara satılıyor, bazıları ise 4 milyon doları aşıyor. Yangwang U9 ise premium segmentte olmasına rağmen 232.500 dolar ile çok daha uygun fiyattan satılıyor. Ancak bu fiyatın 1.287 beygirlik modele ait olduğun belirtelim. Track Edition'ın fiyatı hakkın şuan için bir bilgi bulunmuyor.

Yangwang U9'un ilk teslimatı geçen yıl Ağustos ayında gerçekleştirildi ve o tarihten bu yana toplam 149 adet teslim edilerek, 100’den fazla satış rakamına ulaşan ilk Çinli süper otomobil oldu.

