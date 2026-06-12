BYD'nin amiral gemisi Great Han ortaya çıktı: 1.000 km menzil, 764 beygir güç!

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Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devi BYD, Dynasty serisinin yeni amiral gemisi sedan modeli Great Han’ı tanıttı. Tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarla satışa sunulacak model, özellikle performans ve menzil değerleriyle dikkat çekiyor.

BYD Great Han neler sunuyor?

Great Han’ın giriş seviyesindeki elektrikli versiyonu, arka aksta görev yapan 496 beygir (370 kW) gücündeki tek motorla geliyor. Bu model 240 km/s azami hıza ulaşabiliyor. Daha yüksek performans isteyenler için sunulan çift motorlu dört tekerlekten çekişli versiyon ise ön aksta yer alan 268 beygirlik (200 kW) ek motor sayesinde toplam 764 beygir (570 kW) güç üretiyor.

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1.000 Kilometreyi Aşan Menzil

BYD, arkadan itişli Great Han EV için CLTC standartlarına göre1.008 kilometreye kadar menzil açıklarken, dört tekerlekten çekişli versiyonda bu değer 880 kilometre olarak veriliyor.

Şarj edilebilir hibrit versiyonda ise 154 beygir güç üreten 1.5 litrelik turbo benzinli motor ile 268 beygirlik elektrik motoru birlikte görev yapıyor. Verimliliğe odaklanan bu model, 54,4 kWh kapasiteli büyük bir bataryaya sahip ve yalnızca elektrikle 370 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor. Tüm versiyonların BYD’nin ikinci nesil Blade Battery teknolojisini kullanacağı ve şirketin 1.500 kW ultra hızlı şarj altyapısını destekleyeceği belirtiliyor.

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Büyük Boyutlarıyla Dikkat Çekiyor

Tasarım açısından mevcut Han modelini andıran Great Han, daha akıcı ve modern çizgilere sahip. İnce LED farlar, sade ön yüz tasarımı ve aerodinamik gövde yapısı, modelin premium sedan karakterini güçlendiriyor. Araç 5.256 mm uzunluğa, 1.999 mm genişliğe ve 1.510 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 3.130 mm olarak açıklanıyor.

BYD Great Han’ın satışlarının yıl bitmeden başlaması planlanıyor. Ancak şirket henüz modelin fiyatını açıklamadı.

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BYD'nin amiral gemisi Great Han ortaya çıktı: İşte özellikleri

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