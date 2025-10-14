Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BYD'nin Avrupa'daki üçüncü fabrikası için İspanya öne çıkıyor

    Çinli BYD, Avrupa’daki üçüncü üretim tesisini İspanya’da kurmayı planlıyor. Şirket, düşük üretim maliyetleri ve temiz enerji altyapısı nedeniyle ülkeyi öncelikli aday olarak görüyor.

    BYD'nin Avrupa'daki üçüncü fabrikası için İspanya öne çıkıyor Tam Boyutta Gör
    BYD, Avrupa’daki üçüncü otomobil fabrikası için İspanya’yı öncelikli aday olarak belirledi. Reuters’ın haberine göre şirket, Avrupa’daki üretim kapasitesini artırarak Tesla ile rekabette elini güçlendirmeyi hedefliyor.

    İspanya’da kurulması planlanan tesis, BYD’nin Macaristan ve Türkiye’de kurulması planlanan diğer iki fabrikasına katılacak. Bu üç tesisin birlikte devreye girmesiyle, BYD’nin Avrupa’daki üretim ağını önemli ölçüde genişletmesi bekleniyor. 

    Reuters’a konuşan kaynaklara göre, İspanya’nın düşük üretim maliyetleri ve gelişmiş temiz enerji altyapısı, BYD’nin ülkeyi tercih etmesinde belirleyici rol oynadı. Ancak şu ana kadar fabrika için nihai karar alınmış değil.

    Öte yandan İspanya, otomotiv üretiminde bölgesel bir merkez olmayı hedefliyor ve sektörü desteklemek amacıyla yatırım dostu politikalar hazırlıyor. Geçtiğimiz yıl Chery de Ebro-EV Motors isimli yerel bir firmayla iş birliği yaparak İspanya'da otomobil üretimine başlamıştı.

    Çin ile Batı arasındaki ticaret gerilimi, Avrupa’da kurulacak BYD fabrikalarının Pekin tarafından onaylanmasını zorlaştırabilir. Ancak, görünen o ki şirket buna rağmen Avrupa'da satacağı tüm araçları yerel olarak üretme planlarına devam ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    En gelişmiş insansı robot: Figure 03

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    opel vectra c kasa en çok tutulan modeli barum lastik yorum kia sportage 1.6 benzinli hangi yağ kullanılır iphone aux ayarları mazot içersek ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Samsung Galaxy S25 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15 F13MG-436XTR
    MSI MODERN 15 F13MG-436XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum