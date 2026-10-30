BYD'nin çalışan sayısı 1 milyonu aştı: Toyota, Ford, GM ve Tesla'nın toplamını geçti

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Tam Boyutta Gör Çinli otomobil devi BYD, çalışan sayısında 1 milyon barajını aşarak büyümesini sürdürdü. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu tarafından açıklanan verilere göre BYD'nin toplam çalışan sayısı 1,02 milyonu geçti. Böylece şirket, Toyota, Ford, General Motors ve Tesla'nın toplam çalışan sayısını geride bıraktı.

Chuanfu'nun açıklamasına göre, şirketin çalışanlarının yaklaşık 960 bini Çin'de, 60 bini ise yurt dışında görev yapıyor. BYD bünyesinde 120 bine kadar araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) mühendisi bulunduğu belirtiliyor. Bu ekipler batarya hücreleri, elektrik motorları, elektronik kontrol sistemleri ve yarı iletkenler gibi farklı alanlarda çalışıyor.

BYD, 10 ayda yaklaşık 150 bin kişiyi işe aldı

BYD'nin çalışan sayısındaki artış, şirketin yıl sonu verileriyle karşılaştırıldığında daha net görülüyor. Şirket, 2025 yılının sonunda yaklaşık 869 bin 600 çalışana sahipti. Bu da 2026'nın ilk 10 ayında çalışan sayısının yaklaşık 150 bin kişi arttığı anlamına geliyor.

Şirketin istihdam verileri son yıllarda önemli dalgalanmalar gösterdi. BYD'nin çalışan sayısı 2022 sonunda 570 bin 100, 2023 sonunda ise 703 bin 500 seviyesindeydi. Hızlı işe alım sürecinin ardından şirketin çalışan sayısı 2024 yılında 968 bin 900'e yükseldi. Ancak 2025 yılında önemli bir küçülme yaşandı. Şirketin yıllık raporuna göre çalışan sayısı yaklaşık 99 bin azalarak 869 bin 600'e geriledi.

Bu yıl ise yeniden güçlü bir işe alım süreci başladı. S&P Global Market Intelligence tarafından derlenen verilere göre BYD'nin çalışan sayısı Haziran 2026 sonunda 911 bin 900 seviyesindeydi. Sonraki aylardaki artışla birlikte şirketin toplam istihdamı yeniden 1 milyonun üzerine çıktı.

BYD'nin çalışan sayısı rakiplerini geride bıraktı

Tam Boyutta Gör BYD ile diğer büyük otomobil üreticileri arasındaki istihdam farkı oldukça yüksek. Volkswagen Grubu, Çin'deki ortak girişimleri de dahil olmak üzere 2025 yılı sonunda 662 bin 942 çalışana sahip olduğunu bildirdi. Toyota'nın 31 Mart 2026 itibarıyla çalışan sayısı 390 bin 927, Stellantis'in 2025 sonundaki çalışan sayısı ise 258 bin 668 olarak açıklandı.

ABD merkezli üreticiler arasında Ford, 2025 yılını 169 bin çalışanla tamamlarken General Motors'un çalışan sayısı 156 bin oldu. Tesla ise son yıllık raporunda dünya genelinde 134 bin 785 çalışan bildirdi.

Toyota, Ford, General Motors ve Tesla'nın çalışan sayıları toplandığında yaklaşık 851 bin kişilik bir toplam ortaya çıkıyor. BYD'nin 1,02 milyonu aşan çalışan sayısı, bu dört şirketin toplamından yaklaşık 170 bin kişi daha fazla.

Bununla birlikte çalışan sayısının tek başına üretim verimliliğini göstermediğini belirtmek gerekiyor. 2025 yılı satışları ve yıl sonu çalışan sayıları karşılaştırıldığında BYD, çalışan başına yaklaşık 5,3 araç satışı gerçekleştirdi. Tesla'da bu oran yaklaşık 12, Volkswagen Grubu'nda 13,5 seviyesindeydi. Daihatsu ve Hino dahil toplam 11,3 milyon araçlık satış bildiren Toyota ise çalışan başına yaklaşık 29 araçlık satış oranına ulaştı.

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Yüksek çalışan sayısının arkasında dikey entegrasyon var

BYD'nin çalışan sayısının rakiplerinden çok daha yüksek olmasının önemli nedenlerinden biri, şirketin geniş faaliyet alanı ve dikey entegrasyon stratejisi. Şirket yalnızca otomobil üretmiyor. Batarya üretimi, elektrik motorları, yarı iletkenler, enerji depolama sistemleri ve raylı ulaşım gibi farklı alanlarda da faaliyet gösteriyor. Ayrıca BYD'nin çoğunluk hissesine sahip olduğu elektronik üretim şirketi BYD Electronic, diğer markalar için de elektronik cihaz üretimi ve montajı gerçekleştiriyor. BYD Electronic, 2025 yılının sonunda tek başına yaklaşık 165 bin çalışan bildirdi. Bu çalışanlar da grubun toplam istihdamına dahil ediliyor.

Dolayısıyla BYD'nin çalışan sayısını yalnızca otomobil üreticileriyle karşılaştırmak, şirketin faaliyet kapsamını tam olarak yansıtmıyor. Bataryadan çipe, elektrik motorundan elektronik cihaz montajına kadar birçok süreci kendi bünyesinde yürütmesi, şirketin daha geniş bir iş gücüne ihtiyaç duymasına neden oluyor.

Wang Chuanfu'ya göre bu dikey entegrasyon yaklaşımı, BYD'nin 1994 yılında bir batarya üreticisi olarak başlayan yolculuğunda önemli rol oynadı. Şirket, bu strateji sayesinde yeni enerjili araç pazarında dünyanın en çok satan markalarından biri haline geldi.

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Satışlar düşerken istihdam artıyor

BYD'nin çalışan sayısını artırması, araç satışlarının aynı dönemde düşüş göstermesi nedeniyle daha da dikkat çekici hale geliyor. Şirket, 2026'nın ilk dokuz ayında toplam 3 milyon 131 bin 576 araç sattı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9'luk düşüşe işaret ediyor.

BYD, eylül ayında 463 bin 561 araç satarak yılın en yüksek aylık satış rakamına ulaştı. Buna rağmen Çin'deki yoğun fiyat rekabeti, şirket üzerindeki baskıyı artırıyor. Geely ve Leapmotor gibi rakiplerin güç kazanması da BYD'nin iç pazardaki konumunu etkiliyor.

Şirketin 2026 yılının ilk yarısındaki geliri 344,8 milyar yuan, net kârı ise 12,3 milyar yuan olarak açıklandı. Her iki kalemde de yıllık bazda düşüş kaydedildi.

Buna karşılık BYD'nin yurt dışı satışları hızlı bir büyüme gösteriyor. Şirketin uluslararası satışları, eylül sonuna kadar 1 milyon 342 bin 960 adede ulaştı. Yıllık bazda yüzde 92,7 artış anlamına gelen bu rakam, yurt dışı pazarlarının toplam satışlar içindeki payını yaklaşık yüzde 43'e çıkardı. BYD, 2026'nın ikinci çeyreğinde tamamen elektrikli otomobil teslimatlarında Tesla'yı da geride bıraktı.

BYD üretimin büyük bölümünü hala Çin'de gerçekleştiriyor

Yurt dışı satışlardaki hızlı büyümeye rağmen BYD'nin 1,02 milyonu aşan çalışanlarının yalnızca yaklaşık 60 bini Çin dışında görev yapıyor. Bu da toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 6'sının yurt dışındaki operasyonlarda bulunduğunu gösteriyor.

Şirket, Tayland, Brezilya ve Macaristan gibi ülkelerde üretim faaliyetlerini genişletirken üretimin ve istihdamın büyük bölümünü hala Çin'de tutuyor. Bu durum, BYD'nin uluslararası pazarlardaki büyümesini büyük ölçüde Çin'deki üretim kapasitesiyle desteklediğini ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde yurt dışındaki fabrikaların devreye girmesiyle birlikte şirketin küresel istihdam dağılımının nasıl değişeceği merak konusu.

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BYD'nin çalışan sayısı 1 milyonu aştı: Rakiplerine fark attı

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