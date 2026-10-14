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    BYD'nin en ucuz elektriklisi büyüdü: Lidarlı Seagull 20 Ekim'de tanıtılacak

    BYD Seagull, ikinci neslinde 42,5 cm uzuyor ve lidar sensörüne kavuşuyor. 20 Ekim’de tanıtılacak elektrikli hatchback, yeni kabini ve 95 kW motoruyla gelirken hızlı şarjlı Blade batarya da bekleniyor.

    BYD'nin en ucuz elektriklisi Seagull büyüdü: İşte yeni görüntüler Tam Boyutta Gör
    BYD, bazı uluslararası pazarlarda Dolphin Mini veya Dolphin Surf isimleriyle sunulan Seagull’u yenilemeye hazırlanıyor. İkinci nesil BYD Seagull’un 20 Ekim’de piyasaya sunulması planlanırken fiyatı açıklanmadan ön sipariş süreci başlatıldı.

    Yeni modelin en önemli değişiklikleri arasında belirgin şekilde büyüyen gövde, yeniden tasarlanan kabin ve lidar destekli sürüş yardım sistemleri bulunuyor.

    42,5 cm daha uzun gövde

    Yeni Seagull, boyutlarıyla mevcut modelden önemli ölçüde ayrılıyor. Otomobil 4.205 mm uzunluğa, 1.810 mm genişliğe ve 1.570 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2.650 mm.

    BYD'nin en ucuz elektriklisi Seagull büyüdü: İşte yeni görüntüler Tam Boyutta Gör
    Böylece önceki nesle göre gövde uzunluğu 425 mm, aks mesafesi de 150 mm artıyor. Bu büyüme, özellikle kabin alanının genişletilmesine imkan tanıyacak. Ancak bagaj hacmi ve yolcu alanına ilişkin ayrıntılı ölçüler henüz paylaşılmadı.

    Tavanda lidar sensörü

    Yeni Seagull’un ön bölümünde kapalı ızgara tasarımı, keskin yüzeyler ve çokgen biçimli farlar kullanılıyor. Tavana yerleştirilen lidar sensörü, modelin gelişmiş sürüş destek sistemlerine yönelik en dikkat çekici yeniliği oluşturuyor.

    Bununla birlikte sistemin sunacağı işlevlerin kapsamı ve lidarın hangi donanım seviyelerinde bulunacağına ilişkin ayrıntılar henüz netleşmiş değil.

    Yan tarafta yarı gizli kapı kolları, parlak siyah jantlar ve sütunları gizleyen koyu renkli tasarım öne çıkıyor. Arka bölümde ise yeni stop grubu ve belirgin difüzör görünümlü alt panel bulunuyor. Model, 6 farklı gövde rengiyle sunulacak.

    Gösterge paneli kalkıyor, fiziksel düğmeler kalıyor

    BYD'nin en ucuz elektriklisi Seagull büyüdü: İşte yeni görüntüler
    İç mekanda daha büyük bir merkezi dokunmatik ekran kullanılıyor. Sürücünün önündeki geleneksel gösterge paneline yer verilmezken, bazı işlevler için fiziksel düğmeler korunuyor.

    Yeni iki kollu direksiyon, kabinin sade tasarımını tamamlıyor. Kablosuz telefon şarj alanı ve geniş orta saklama bölmesi de günlük kullanımı kolaylaştıran detaylar arasında yer alıyor.

    95 kW elektrik motoru

    Tamamen elektrikli yapısını koruyan yeni Seagull’da 95 kW, yani yaklaşık 129 beygir güç üreten sabit mıknatıslı senkron motor kullanılıyor. TZ164XYB kodlu motor, Zhengzhou BYD Auto tarafından üretiliyor.

    Batarya tarafında ikinci nesil LFP Blade bataryanın kullanılması bekleniyor. Bu sayede 5 dakika şarjla %70 dolum seviyesine ulaşması beklenen model, bu sayede kendi sınıfının dikkat çeken temsilcilerinden biri olacak.

    İkinci neslin büyüyen gövdesi ve yeni teknolojileriyle modelin rekabet gücünü artırması hedefleniyor. 20 Ekim’deki lansman, fiyat ve teknik özelliklere ilişkin kalan ayrıntıların açıklığa kavuşması açısından önem taşıyor. Uluslararası pazarlara yönelik satış takvimi ise henüz paylaşılmadı.

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    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

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