Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BYD'nin ilk pickup modeli Shark Avrupa'da satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

    BYD, ilk pickup modeli Shark'ı Birleşik Krallık'ta resmi olarak satışa sundu. Şarj edilebilir güç aktarma sistemiyle gelen model, tek şarjla 90 km tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor.

    BYD'nin ilk pickup modeli Shark Avrupa'da satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    BYD, ilk pickup modeli Shark'ı Birleşik Krallık'ta resmi olarak satışa sundu. Şarj edilebilir güç aktarma sistemiyle gelen model, yaklaşık 63 bin dolar (47.290 sterlin) başlangıç fiyatına sahip olurken, tek şarjla 90 km tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor.

    430 beygir güç ve 5,7 saniyede 100 km/s

    BYD Shark, şirketin Super Hybrid DMO adı verilen yeni nesil plug-in hibrit sistemiyle donatılıyor. Araçta önde ve arkada konumlandırılmış iki elektrik motoru bulunurken, sistem toplamda 430 beygir güç ve 650 Nm tork üretiyor.

    Elektrikli motorları destekleyen 1,5 litrelik dört silindirli benzinli motor, gerektiğinde doğrudan elektrik motorlarını besleyebiliyor veya bataryayı şarj ederek menzili uzatabiliyor. Bu yapı sayesinde Shark, 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 5,7 saniyede ulaşabiliyor.

    Sınıfının en büyük bataryalarından biri

    Pickup'ta kullanılan 32,2 kWh kapasiteli Blade Battery, BYD'ye göre segmentindeki en büyük bataryalardan biri konumunda. Araç, yalnızca elektrikle 90 km'ye kadar yol alabiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Ford Ranger PHEV yalnızca 43 km elektrikli menzile sahip. Tam dolu batarya ve yakıt deposuyla birlikte araç 674 km toplam menzil sunuyor. BYD Shark, 55 kW DC hızlı şarj desteğiyle bataryasını %30'dan %80'e yaklaşık 21 dakikada doldurabiliyor.

    BYD'nin ilk pickup modeli Shark Avrupa'da satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    5.457 mm uzunluğa, 1.971 mm genişliğe, 1.925 mm yüksekliğe ve 3.260 mm aks mesafesine sahip olan Shark, bu boyutlarıyla Ford Ranger'dan biraz daha büyük bir gövdeye sahip. Shark ayrıca 2.500 kg çekme kapasitesi ve 790 kg taşıma kapasitesi sunarak hem ticari kullanım hem de arazi odaklı kullanıcıları hedefliyor. Araçta ayrıca kum, çamur, kar ve çakıl olmak üzere dört farklı sürüş modu sunan akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi bulunuyor.
    BYD'nin ilk pickup modeli Shark Avrupa'da satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Kabin tarafında ise standart olarak, 10,25 inç dijital gösterge paneli, 15,6 inç döndürülebilir bilgi-eğlence ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto ve Head-Up Display (HUD) gibi donanımlar yer alıyor.

    Bunun yanında 6,6 kW Vehicle-to-Load (V2L) özelliği sayesinde araç, dizüstü bilgisayar, kahve makinesi veya çeşitli elektrikli ekipmanlara doğrudan enerji sağlayabiliyor.

    BYD, Shark için Birleşik Krallık'ta siparişleri açtı. Modelin başlangıç fiyatı 47.290 sterlin (yaklaşık 63 bin dolar) olarak belirlenirken, ilk teslimatların 2026 yılının sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motor yağına su karışırsa ne olur en iyi amortisör markası altus çamaşır makinesi yorumları 536 hangi operatör chevrolet epica alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V60 LITE
    Vivo V60 LITE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Latitude 3450
    Dell Latitude 3450
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum