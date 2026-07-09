BYD'nin ilk pickup modeli Shark Avrupa'da satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör BYD, ilk pickup modeli Shark'ı Birleşik Krallık'ta resmi olarak satışa sundu. Şarj edilebilir güç aktarma sistemiyle gelen model, yaklaşık 63 bin dolar (47.290 sterlin) başlangıç fiyatına sahip olurken, tek şarjla 90 km tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor.

430 beygir güç ve 5,7 saniyede 100 km/s

BYD Shark, şirketin Super Hybrid DMO adı verilen yeni nesil plug-in hibrit sistemiyle donatılıyor. Araçta önde ve arkada konumlandırılmış iki elektrik motoru bulunurken, sistem toplamda 430 beygir güç ve 650 Nm tork üretiyor.

Elektrikli motorları destekleyen 1,5 litrelik dört silindirli benzinli motor, gerektiğinde doğrudan elektrik motorlarını besleyebiliyor veya bataryayı şarj ederek menzili uzatabiliyor. Bu yapı sayesinde Shark, 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 5,7 saniyede ulaşabiliyor.

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Sınıfının en büyük bataryalarından biri

Pickup'ta kullanılan 32,2 kWh kapasiteli Blade Battery, BYD'ye göre segmentindeki en büyük bataryalardan biri konumunda. Araç, yalnızca elektrikle 90 km'ye kadar yol alabiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Ford Ranger PHEV yalnızca 43 km elektrikli menzile sahip. Tam dolu batarya ve yakıt deposuyla birlikte araç 674 km toplam menzil sunuyor. BYD Shark, 55 kW DC hızlı şarj desteğiyle bataryasını %30'dan %80'e yaklaşık 21 dakikada doldurabiliyor.

Tam Boyutta Gör 5.457 mm uzunluğa, 1.971 mm genişliğe, 1.925 mm yüksekliğe ve 3.260 mm aks mesafesine sahip olan Shark, bu boyutlarıyla Ford Ranger'dan biraz daha büyük bir gövdeye sahip. Shark ayrıca 2.500 kg çekme kapasitesi ve 790 kg taşıma kapasitesi sunarak hem ticari kullanım hem de arazi odaklı kullanıcıları hedefliyor. Araçta ayrıca kum, çamur, kar ve çakıl olmak üzere dört farklı sürüş modu sunan akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Kabin tarafında ise standart olarak, 10,25 inç dijital gösterge paneli, 15,6 inç döndürülebilir bilgi-eğlence ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto ve Head-Up Display (HUD) gibi donanımlar yer alıyor.

Bunun yanında 6,6 kW Vehicle-to-Load (V2L) özelliği sayesinde araç, dizüstü bilgisayar, kahve makinesi veya çeşitli elektrikli ekipmanlara doğrudan enerji sağlayabiliyor.

BYD, Shark için Birleşik Krallık'ta siparişleri açtı. Modelin başlangıç fiyatı 47.290 sterlin (yaklaşık 63 bin dolar) olarak belirlenirken, ilk teslimatların 2026 yılının sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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BYD'nin ilk pickup modeli Shark Avrupa'da satışa çıktı

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