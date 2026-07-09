BYD'nin ilk pickup modeli Shark Avrupa'da satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

430 beygir güç ve 5,7 saniyede 100 km/s
BYD Shark, şirketin Super Hybrid DMO adı verilen yeni nesil plug-in hibrit sistemiyle donatılıyor. Araçta önde ve arkada konumlandırılmış iki elektrik motoru bulunurken, sistem toplamda 430 beygir güç ve 650 Nm tork üretiyor.
Elektrikli motorları destekleyen 1,5 litrelik dört silindirli benzinli motor, gerektiğinde doğrudan elektrik motorlarını besleyebiliyor veya bataryayı şarj ederek menzili uzatabiliyor. Bu yapı sayesinde Shark, 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 5,7 saniyede ulaşabiliyor.
Sınıfının en büyük bataryalarından biri
Pickup'ta kullanılan 32,2 kWh kapasiteli Blade Battery, BYD'ye göre segmentindeki en büyük bataryalardan biri konumunda. Araç, yalnızca elektrikle 90 km'ye kadar yol alabiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Ford Ranger PHEV yalnızca 43 km elektrikli menzile sahip. Tam dolu batarya ve yakıt deposuyla birlikte araç 674 km toplam menzil sunuyor. BYD Shark, 55 kW DC hızlı şarj desteğiyle bataryasını %30'dan %80'e yaklaşık 21 dakikada doldurabiliyor.
Bunun yanında 6,6 kW Vehicle-to-Load (V2L) özelliği sayesinde araç, dizüstü bilgisayar, kahve makinesi veya çeşitli elektrikli ekipmanlara doğrudan enerji sağlayabiliyor.
BYD, Shark için Birleşik Krallık'ta siparişleri açtı. Modelin başlangıç fiyatı 47.290 sterlin (yaklaşık 63 bin dolar) olarak belirlenirken, ilk teslimatların 2026 yılının sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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