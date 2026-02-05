BYD’nin reklam hamlesi Stellantis’i çileden çıkardı: İtalya’da kampanya durduruldu

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Ünlü markaların birbirlerine gönderme yaptığı reklamlar genellikle yoğun ilgi görür. Ancak bunlardan biri BYD’yi bu kez ciddi bir sorunla karşı karşıya bıraktı. Çinli otomobil üreticisi, İtalya’da “Operation Purefication” adlı bir kampanya başlattı ve bu hamle, Stellantis cephesinde büyük tepki topladı.

Stellantis’in şikâyeti üzerine İtalya Reklam Özdenetim Enstitüsü (IAP) devreye girdi ve BYD'nin söz konusu reklam kampanyasını durdurdu.

BYD, Stellantis'in "triger kayışı" sorunlarına vurgu yaptı

Tam Boyutta Gör BYD, bu reklamda araç satın alıp ıslak triger kayışına sahip bir otomobili takas eden müşterilere 10.000 euroya varan indirim teklif ediyordu. Bu tanım ise doğrudan Stellantis’in PureTech motorlarında kullandığı, yağ içinde çalışan triger kayışı sistemine işaret ediyordu. Söz konusu motorlar, uzun vadeli dayanıklılık sorunları nedeniyle bugüne kadar birçok geri çağırma ve garanti süresi uzatmasına konu olmuştu.

Kampanya, bu bilinen zayıflığı hedef almasıyla dikkat çekti. Yılın başlarında başlatılan çalışmada basılı ve dijital reklamlarda “Yağ banyosunda çalışan bir kayışınız mı var? Üzgünüz, sizin için her gün "Blue Monday" - size özel BYD bonuslarını keşfedin” gibi sloganlar kullanıldı.

Ancak IAP, bu mesajların iftira, yanıltıcı ticari iletişim ve haksız karşılaştırmalı reklam yasağını ihlal ettiğine hükmetti. BYD kampanyayı elektrikli araca geçişi teşvik eden bir teklif olarak sunmuş olsa da düzenleyici kurumlar bunu doğrudan bir rakibe yönelik adil olmayan bir saldırı olarak değerlendirdi.

Stellantis, Reuters’a yaptığı açıklamada kararın “tüketicileri ve rakipleri haksız reklamdan koruma gerekliliğinin önemli bir teyidi” olduğunu belirtti. Eski Fiat ve FCA yöneticisi Alfredo Altavilla liderliğinde Avrupa’da agresif bir büyüme stratejisi izleyen BYD ise konuya ilişkin bir yorum yapmadı.

