Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BYD’nin reklam hamlesi Stellantis’i çileden çıkardı: İtalya’da kampanya durduruldu

    İtalya’da BYD’nin başlattığı tartışmalı reklam kampanyası Stellantis’in tepkisini çekti. Rakip markayı hedef aldığı gerekçesiyle yapılan şikâyet sonrası reklam otoritesi kampanyayı durdurdu.

    Ünlü markaların birbirlerine gönderme yaptığı reklamlar genellikle yoğun ilgi görür. Ancak bunlardan biri BYD’yi bu kez ciddi bir sorunla karşı karşıya bıraktı. Çinli otomobil üreticisi, İtalya’da “Operation Purefication” adlı bir kampanya başlattı ve bu hamle, Stellantis cephesinde büyük tepki topladı.

    Stellantis’in şikâyeti üzerine İtalya Reklam Özdenetim Enstitüsü (IAP) devreye girdi ve BYD'nin söz konusu reklam kampanyasını durdurdu.

    BYD, Stellantis'in "triger kayışı" sorunlarına vurgu yaptı

    BYD’nin İtalya’daki reklamı Stellantis’i kızdırdı, yasaklandı Tam Boyutta Gör
    BYD, bu reklamda araç satın alıp ıslak triger kayışına sahip bir otomobili takas eden müşterilere 10.000 euroya varan indirim teklif ediyordu. Bu tanım ise doğrudan Stellantis’in PureTech motorlarında kullandığı, yağ içinde çalışan triger kayışı sistemine işaret ediyordu. Söz konusu motorlar, uzun vadeli dayanıklılık sorunları nedeniyle bugüne kadar birçok geri çağırma ve garanti süresi uzatmasına konu olmuştu.

    Kampanya, bu bilinen zayıflığı hedef almasıyla dikkat çekti. Yılın başlarında başlatılan çalışmada basılı ve dijital reklamlarda “Yağ banyosunda çalışan bir kayışınız mı var? Üzgünüz, sizin için her gün "Blue Monday" - size özel BYD bonuslarını keşfedin” gibi sloganlar kullanıldı.

    Ancak IAP, bu mesajların iftira, yanıltıcı ticari iletişim ve haksız karşılaştırmalı reklam yasağını ihlal ettiğine hükmetti. BYD kampanyayı elektrikli araca geçişi teşvik eden bir teklif olarak sunmuş olsa da düzenleyici kurumlar bunu doğrudan bir rakibe yönelik adil olmayan bir saldırı olarak değerlendirdi.

    Stellantis, Reuters’a yaptığı açıklamada kararın “tüketicileri ve rakipleri haksız reklamdan koruma gerekliliğinin önemli bir teyidi” olduğunu belirtti. Eski Fiat ve FCA yöneticisi Alfredo Altavilla liderliğinde Avrupa’da agresif bir büyüme stratejisi izleyen BYD ise konuya ilişkin bir yorum yapmadı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    çıplak kadın resimleri elden ring nightreign türkçe yama teknik servis isimleri şarj dinamosu kömürü değiştirme fiyatı lg 65qned86t

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V60 Lite
    Vivo V60 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16 HX
    MSI VECTOR 16 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum