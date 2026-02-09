Giriş
    BYD’den dev batarya hamlesi: Katıl hal ve sodyum bataryalar 2027’de geliyor

    BYD, sülfür bazlı katı hal bataryalarda ömür ve hızlı şarj sorunlarını aşarak 2027’de sınırlı üretime hazırlanıyor. Ayrıca 10 bin döngü ömrüne sahip sodyum-ion batarya da yolda.

    BYD’nin katı hal ve sodyum bataryaları 2027’de geliyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç ve batarya teknolojilerinde küresel ölçekte söz sahibi olan BYD, katı hal ve sodyum batarya çalışmalarında önemli bir teknik aşamayı geride bıraktı. Şirketin yatırımcı ilişkileri birimi tarafından doğrulanan bilgilere göre BYD, sülfür bazlı katı hal bataryalarda döngü ömrü ve hızlı şarj performansını anlamlı şekilde iyileştirdi. Bu gelişmeyle birlikte teknolojinin 2027 yılında sınırlı seri üretime girmesi hedefleniyor.

    Katı hal bataryada yaygın kullanım 2030’larda

    BYD, katı hal batarya geliştirme sürecinde birden fazla teknik yol izlediğini belirtirken, sülfür elektrolitlerin yüksek iyon iletkenliği ve üretim süreçlerine daha uygun olması nedeniyle öncelikli odak alanı haline geldiği ifade ediliyor. Bu ilerleme, BYD’yi 2025-2027 döneminde pilot üretim aşamasına geçmeyi planlayan küresel batarya üreticileriyle aynı çizgiye taşıyor.

    Daha önce paylaşılan yol haritasına göre BYD, tam katı hal bataryaya sahip ilk araçlarını 2027 civarında yollara çıkarmayı planlıyor. Geniş ölçekli kullanımın ise 2030 sonrasında mümkün olacağı öngörülüyor. 2025 Çin Katı Hal Batarya İnovasyon ve Gelişim Forumu’nda konuşan BYD’nin lityum bataryalardan sorumlu CTO’su, üretim ölçeği büyüdükçe katı hâl bataryaların sıvı elektrolitli lityum pillerle maliyet eşitliğine ulaşabileceğini vurguladı.

    BYD’nin katı hal ve sodyum bataryaları 2027’de geliyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan gerçekleştirilen son teknik atılımlar özellikle iki kritik başlıkta yoğunlaşıyor. Bunlardan ilki, uzun süredir katı hal bataryaların önündeki en büyük engellerden biri olan döngü stabilitesi ve batarya ömrü. BYD’nin paylaştığı ilerleme, araç ömrü boyunca performans kaybını azaltmayı hedefliyor. İkinci başlık ise hızlı şarj kabiliyeti. Erken dönem katı hal tasarımlarında görülen düşük iyon taşınım hızının aşılması, seri üretim için kilit önemde kabul ediliyor.

    Sodyum cephesinde 10 bin döngü hedefi

    BYD’nin çalışmaları yalnızca lityum tabanlı çözümlerle sınırlı değil. Şirket aynı zamanda üçüncü nesil sodyum-ion batarya platformunu da geliştiriyor. Bu teknoloji için paylaşılan verilere göre bataryalar 10.000 şarj-deşarj döngüsüne kadar dayanım sunabiliyor. Ancak bu platformun ticari üretim takvimi, pazar talebi ve müşterilerin kullanım planlarına göre şekillenecek.

    Bu yaklaşım, BYD’nin geleceğin elektrikli araçları için lityum ve sodyum tabanlı kimyaları paralel şekilde değerlendirdiğini gösteriyor. Özellikle maliyet, kaynak erişimi ve farklı kullanım senaryoları açısından sodyum-ion teknolojisi stratejik bir alternatif olarak öne çıkıyor.

    BYD, katı hal bataryaların hangi modellerde ilk kez kullanılacağına dair net bir açıklama yapmış değil. Ancak 2027’de hedeflenen küçük ölçekli üretim, bu bataryaların öncelikle üst segment veya gösterim araçlarında yer alabileceğine işaret ediyor.

