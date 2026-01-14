Güncelleme: BYD'nin Manisa'daki fabrikasında inşaat çalışmaları başladığı iddiası yalan çıktı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Güncelleme: Fotoğraflarda inşaat çalışmanın gözüktüğü alanın EFR Kalıp Makina isimli şirkete ait olduğu ortaya çıktı. BYD'ye ayrılan alanda herhangi çalışma gözükmüyor. Haberimizin ilk versiyonunda belirttiğimiz "BYD fabrikasında inşaat çalışmalarının başladığı" iddiası asılsız çıktı.

Güncelleme öncesi:

BYD’nin yılan hikayesine dönen Türkiye fabrikasında yeni gelişme yaşandı. Bölgeden paylaşılan fotoğraflarda BYD Türkiye fabrikasında inşaat çalışmalarının başladığı görülüyor.

Manisa’daki fabrika alanında hummalı bir çalışma gözükmese de iki adet vinç ile adım atıldığını söyleyebiliriz. Bugün başlayan inşaat çalışmalarıyla ilgil olarak şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı.

Tam Boyutta Gör

2024’ün Temmuz ayında BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma ve teşvik belgesi imzalanmıştı. Anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurması planlanıyor.

2026 sonunda üretime başlaması hedefleniyor

BYD’nin Manisa’daki fabrikasında 2026 sonunda üretime başlanacağı duyurulmuştu. Fabrikanın henüz kaba inşaatına başlanmadığı için bu hedefin tutup tutmayacağı büyük merak konusu.

Türkiye'de 2025'in en hızlı büyüyen otomobil markası oldu

BYD, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan aldığı teşvik belgesi sayesinde Çin'e uygulanan ek gümrük vergilerinden muaf bir şekilde otomobil satışı yapıyor. BYD, Türkiye'de 2025 yılında 45.537 adetlik satış gerçekleştirerek yılın en hızlı büyüyen otomobil markası oldu. Şarj edilebilir hibrit (PHEV) pazarında 25.858 adet satış ile en çok satan marka olurken, tam elektrikli pazarında 19.679 adet satışla en çok satan üçüncü marka oldu.

