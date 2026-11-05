BYD'nin Rolls-Royce'a rakip lüks elektrikli sedanı sızdırıldı: İşte Yangwang Altior

Yapay Zeka Özeti:
- BYD'nin Rolls-Royce'a rakip yeni lüks elektrikli sedanı Yangwang Altior tanıtım öncesi sızdırıldı. 8 Kasım'da Abu Dabi'de tanıtılacak 5.5 metrelik dev model; dört elektrik motoru, katı hal batarya teknolojisi ve "God's Eye" otonom sürüş sistemiyle dikkat çekiyor. Çin kültüründen izler taşıyan araç, 90 derece açılan kapıları ve lüks detaylarıyla öne çıkıyor. Yeni modelin küresel pazarda lüks algısını tamamen değiştirmesi bekleniyor.
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Modelin resmi lansmanı 8 Kasım 2026'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekşeştirilecek. Daha önce lansmanın Dubai'de yapılacağı öne sürülse de etkinliğin adresi son kararla Abu Dabi olarak belirlendi. BYD kısa süre önce yayınladığı tanıtım videosuyla etkinliğin tarihini resmi olarak duyurdu.
İki farklı isim ve "çığır açan teknoloji" vurgusu
Yangwang Genel Müdürü Hu Xiaoqing, aracın Çin pazarında Dingyao, küresel pazarlarda ise Latincede "daha yüksek" anlamına gelen Altior ismiyle satılacağını açıkladı. Yangwang Genel Müdür Yardımcısı Zheng Yu, aracın "benzeri görülmemiş, çığır açıcı bir teknolojiye" ev sahipliği yapacağını söylüyor.
BYD Kıdemli Başkan Yardımcısı Stella Li'nin gelecek yıl sınırlı üretimle sunulacağını doğruladığı katı hal batarya (solid-state battery) teknolojisinin ilk kez bu lüks modelde kullanılabileceği tahmin ediliyor. Yaklaşık 5.5 metre uzunluğunda köşeli ve heybetli bir gövdeye sahip olan araç, sıra dışı tasarım detaylarına sahip.
Geleneksel Çin esintileri ve yenilikçi detaylar
Duruşuyla Rolls-Royce Ghost'u andıran aracın tasarımında, antik Çin kültüründen izler taşıyan detaylar öne çıkıyor. Geniş ön ızgaraya eşlik eden gündüz farları, iki ayaklı ve çift kulplu "ding" adı verilen geleneksel Çin kaplarından esinlenilerek tasarlanmış. Aracın arka kapıları ise 90 dereceye kadar açılabilen ters menteşeli bir yapıya sahip.
Arka bölümde tasarımla bütünlük sağlayan iki adet dikdörtgen formda stop lambası yer alıyor. Jantlar ve arka stop lambaları itibariyle Mercedes-Benz modellerini çağrıştıran Yangwang Altior'un tüm bu detaylara rağmen kendine özgü bir tasarım karakteri ortaya koyduğu söylenebilir.
Dört motorlu güç aistemi ve "God's Eye" sürüş asistanı
Yangwang Altior'un tavanında konumlandırılan LiDAR sensörü, BYD'nin adresten adrese otonom sürüş (NOA) yeteneği sunan gelişmiş God's Eye (Tanrı'nın Gözü) sürüş destek sistemine destek sağlıyor. BYD, bu sürüş sistemini Avrupa pazarına da getirmeyi hedefliyor.
BYD teknik veriler konusunda henüz sessizliğini korusa da lüks sedanın yaklaşık 5.500 mm uzunluğa ve 3.350 mm aks mesafesine sahip olması bekleniyor. Sızdırılan teknik detaylara göre araçta dört elektrik motorundan oluşan bir güç aktarım sistemi kullanılacak. Ayrıca modelin markaya ait akıllı DiSus süspansiyon teknolojisiyle donatılacağı belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: