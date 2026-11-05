BYD'nin Rolls-Royce'a rakip lüks elektrikli sedanı sızdırıldı: İşte Yangwang Altior

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat BYD'nin Rolls-Royce'a rakip yeni lüks elektrikli sedanı Yangwang Altior tanıtım öncesi sızdırıldı. 8 Kasım'da Abu Dabi'de tanıtılacak 5.5 metrelik dev model; dört elektrik motoru, katı hal batarya teknolojisi ve "God's Eye" otonom sürüş sistemiyle dikkat çekiyor. Çin kültüründen izler taşıyan araç, 90 derece açılan kapıları ve lüks detaylarıyla öne çıkıyor. Yeni modelin küresel pazarda lüks algısını tamamen değiştirmesi bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 5 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv üreticisi BYD'nin Bentley, Mercedes-Maybach ve Rolls-Royce gibi ultra lüks markalarla rekabet etmek amacıyla geliştirdiği yeni amiral gemisi Yangwang Altior, resmi tanıtımına günler kala kamuflajsız şekilde görüntülendi.

Yeni Renault Megane, Tesla Model Y'ye rakip olmaya geliyor 2 gün önce eklendi

Modelin resmi lansmanı 8 Kasım 2026'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekşeştirilecek. Daha önce lansmanın Dubai'de yapılacağı öne sürülse de etkinliğin adresi son kararla Abu Dabi olarak belirlendi. BYD kısa süre önce yayınladığı tanıtım videosuyla etkinliğin tarihini resmi olarak duyurdu.

Tam Boyutta Gör

İki farklı isim ve "çığır açan teknoloji" vurgusu

Yangwang Genel Müdürü Hu Xiaoqing, aracın Çin pazarında Dingyao, küresel pazarlarda ise Latincede "daha yüksek" anlamına gelen Altior ismiyle satılacağını açıkladı. Yangwang Genel Müdür Yardımcısı Zheng Yu, aracın "benzeri görülmemiş, çığır açıcı bir teknolojiye" ev sahipliği yapacağını söylüyor.

BYD Kıdemli Başkan Yardımcısı Stella Li'nin gelecek yıl sınırlı üretimle sunulacağını doğruladığı katı hal batarya (solid-state battery) teknolojisinin ilk kez bu lüks modelde kullanılabileceği tahmin ediliyor. Yaklaşık 5.5 metre uzunluğunda köşeli ve heybetli bir gövdeye sahip olan araç, sıra dışı tasarım detaylarına sahip.

Tam Boyutta Gör

Geleneksel Çin esintileri ve yenilikçi detaylar

Duruşuyla Rolls-Royce Ghost'u andıran aracın tasarımında, antik Çin kültüründen izler taşıyan detaylar öne çıkıyor. Geniş ön ızgaraya eşlik eden gündüz farları, iki ayaklı ve çift kulplu "ding" adı verilen geleneksel Çin kaplarından esinlenilerek tasarlanmış. Aracın arka kapıları ise 90 dereceye kadar açılabilen ters menteşeli bir yapıya sahip.

Arka bölümde tasarımla bütünlük sağlayan iki adet dikdörtgen formda stop lambası yer alıyor. Jantlar ve arka stop lambaları itibariyle Mercedes-Benz modellerini çağrıştıran Yangwang Altior'un tüm bu detaylara rağmen kendine özgü bir tasarım karakteri ortaya koyduğu söylenebilir.

Tam Boyutta Gör

Dört motorlu güç aistemi ve "God's Eye" sürüş asistanı

Yangwang Altior'un tavanında konumlandırılan LiDAR sensörü, BYD'nin adresten adrese otonom sürüş (NOA) yeteneği sunan gelişmiş God's Eye (Tanrı'nın Gözü) sürüş destek sistemine destek sağlıyor. BYD, bu sürüş sistemini Avrupa pazarına da getirmeyi hedefliyor.

BYD teknik veriler konusunda henüz sessizliğini korusa da lüks sedanın yaklaşık 5.500 mm uzunluğa ve 3.350 mm aks mesafesine sahip olması bekleniyor. Sızdırılan teknik detaylara göre araçta dört elektrik motorundan oluşan bir güç aktarım sistemi kullanılacak. Ayrıca modelin markaya ait akıllı DiSus süspansiyon teknolojisiyle donatılacağı belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

BYD'nin Rolls-Royce'a rakip lüks elektrikli sedanı sızdırıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: