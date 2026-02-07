BYD'nin satışları üst üste beş aydır düşüyor: Ocak'ta %30'luk sert düşüş!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Çinli otomotiv devi BYD, 2026 yılına iyi bir başlangıç ​​yapamadı. Çin elektrikli araç pazarındaki artan rekabet, ülkede yeni enerji araçları (NEV) satın alımında uygulanan vergi muafiyetlerinin sona ermesi ve yılın başındaki olağan pazar zayıflığı nedeniyle, BYD'nin Ocak ayı satışları geçtiğimiz seneye göre %30,7 düştü ve Şubat 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Çinli otomotiv devi BYD’nin hisseleri, iç pazardaki talep zayıflığı ve artan rekabet baskısının yatırımcıları tedirgin etmesiyle sert düşüş yaşadı. Analistler, Çinli otomobil üreticilerinin uzun sürebilecek bir yavaşlama dönemine girdiğine dikkat çekiyor.

Hong Kong borsasında işlem gören BYD hisseleri günü %6,9 düşüşle 91 Hong Kong dolarından kapatarak 26 Mayıs 2025’ten bu yana en sert günlük kaybını yaşadı. Gün içinde hisseler yaklaşık bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Shenzhen borsasında işlem gören ana kara hisseleri ise %4,2 değer kaybederek 87,05 yuan seviyesine indi ve Eylül 2024’ten bu yana en düşük noktayı gördü. BYD’deki düşüş, sektörde genel bir satış dalgasını tetikledi. Geely, Leapmotor, Xiaomi ve Xpeng hisseleri de %1,2 ile %6,8 arasında geriledi.

Çin Binek Otomobil Birliği, ülke genelinde otomobil satışlarının bu yıl durgunlaşmasının beklendiğini ve 2020’den bu yana en zayıf yılın yaşanabileceğini açıklamıştı. 2025’te güçlü seyreden elektrikli araç ihracatının da sürdürülebilir olmayabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan Çin hükümeti 2026’da araç teşvik programını uzatsa da, sabit teşvik modelinden araç fiyatına dayalı bir sisteme geçilmesi, düşük fiyatlı araçlarda teşviklerin azalmasına yol açabilir. Bu durum, Çin pazarında satışların büyük bölümünü oluşturan uygun fiyatlı segment için olumsuz bir gelişme olarak görülüyor.

Bir dönem uygun fiyatlı Dynasty ve Ocean serileriyle büyüyen BYD, özellikle 25.000 dolar altı segmentte Geely ve Leapmotor gibi rakiplerine karşı teknolojik üstünlüğünü kaybetmeye başladı. Şirketin 2025’teki büyüme oranı son beş yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Ocak ayında BYD’nin satışları üst üste beşinci ayda da düşerken, şirket Geely tarafından geride bırakıldı. Bu, BYD’nin COVID-19 döneminden bu yana en zayıf Ocak performansı olarak kayda geçti. Aynı dönemde Geely’nin satışları geçen yıla paralel seyrederken, Stellantis’in Çinli ortağı Leapmotor teslimatlarını %27 artırdı.

Yenilik Baskısı Artıyor

BYD, iç talepteki zayıflamaya karşılık 2026’da ürün inovasyonuna ağırlık vereceğini duyurdu. Ocak ayında uzun menzilli bataryalara sahip güncellenmiş plug-in hibrit modellerini piyasaya süren şirketin bu segmentteki satışları yine de %28,5 geriledi. Tamamen elektrikli modellerde ise %33,6'lık bir düşüş yaşandı. Genel olarak baktıldğında ise, teslimatlar aylık bazda %50,5, yıllık bazda ise %30,7 oranında düşüş gösterdi.

Şirket, zayıf iç pazarı telafi etmek için yurt dışı büyümeye odaklanıyor. Ocak ayında Çin dışı satışlar %43,3 artarak toplam teslimatların %48’ini oluşturdu. BYD, bu yıl yurt dışına 1,3 milyon araç sevk etmeyi hedefliyor. Bu hedef, 2025’e göre %24 artış anlamına gelse de, Kasım ayında yatırımcılarla paylaşılan 1,6 milyonluk önceki hedefin altında kaldı.

