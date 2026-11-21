Yapay Zeka Özeti:
- BYD’nin yeni SUV modeli Ti7, Land Rover Defender’a olan benzerliği nedeniyle Avrupa Birliği’nde yasaklandı. Hollanda’da mahkeme, aracın gövde oranları ve tasarım çizgileriyle tescilli hakları ihlal ettiğine karar verdi. İthalat ve satışı kapsayan bu geçici karar, modelin AB pazarına girişini engellerken Birleşik Krallık’taki teslimat planlarını etkilemiyor. Çinli üretici BYD karara itiraz edeceğini açıklarken, nihai süreç önümüzdeki aylarda netleşecek.
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Mahkemenin dikkat çektiği ayrıntılar arasında gövde oranları, yuvarlatılmış çamurluk açıklıkları, camların oluşturduğu kesintisiz çizgi ve arka kapının gerisindeki karakteristik panel bulunuyor. Kararda, BYD’nin işaret ettiği tasarım farklılıklarının otomobilin genel görünümünü yeterince değiştirmediği belirtildi.
Yasak, satışın yanı sıra modelin AB’de ithalatını, üretimini, depolanmasını ve teslimatını da kapsıyor. Ti7 henüz AB pazarına sunulmadığından karar, mevcut satışları durdurmak yerine modelin pazara girişini önlemeyi amaçlıyor.
Karar Birleşik Krallık’taki satışları kapsamıyor. Mahkeme, BYD’nin bu ülkedeki şirketine yönelik talepleri değerlendirmeye yetkili olmadığına hükmetti. Böylece Ocak 2027’de başlaması planlanan İngiltere teslimatları bu karardan etkilenmiyor.
Davanın esası hakkında henüz nihai karar verilmiş değil. Jaguar Land Rover’ın altı ay içinde esas davayı açması gerekiyor; aksi takdirde BYD’ye getirilen yasağın kaldırılması gündeme gelebilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: