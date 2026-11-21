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Oynat BYD’nin yeni SUV modeli Ti7, Land Rover Defender’a olan benzerliği nedeniyle Avrupa Birliği’nde yasaklandı. Hollanda’da mahkeme, aracın gövde oranları ve tasarım çizgileriyle tescilli hakları ihlal ettiğine karar verdi. İthalat ve satışı kapsayan bu geçici karar, modelin AB pazarına girişini engellerken Birleşik Krallık’taki teslimat planlarını etkilemiyor. Çinli üretici BYD karara itiraz edeceğini açıklarken, nihai süreç önümüzdeki aylarda netleşecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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BYD’nin Ti7 modeli, Land Rover Defender’a olan benzerliği nedeniyle Avrupa Birliği’nde satış engeliyle karşılaştı. Jaguar Land Rover’ın başvurusunu değerlendiren Lahey Mahkemesi, 20 Kasım’da verdiği geçici tedbir kararıyla SUV’un Defender’a ait tescilli tasarım haklarını ihlal ettiğine hükmetti.

Mahkemenin dikkat çektiği ayrıntılar arasında gövde oranları, yuvarlatılmış çamurluk açıklıkları, camların oluşturduğu kesintisiz çizgi ve arka kapının gerisindeki karakteristik panel bulunuyor. Kararda, BYD’nin işaret ettiği tasarım farklılıklarının otomobilin genel görünümünü yeterince değiştirmediği belirtildi.

Yasak, satışın yanı sıra modelin AB’de ithalatını, üretimini, depolanmasını ve teslimatını da kapsıyor. Ti7 henüz AB pazarına sunulmadığından karar, mevcut satışları durdurmak yerine modelin pazara girişini önlemeyi amaçlıyor.

BYD ise karara karşı çıkıyor. Şirket, Ti7’nin kendi bağımsız tasarım çalışmasının ürünü olduğunu ve Jaguar Land Rover’ın haklarını ihlal etmediğini savunarak itiraz yoluna gideceğini açıkladı.

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Karar Birleşik Krallık’taki satışları kapsamıyor. Mahkeme, BYD’nin bu ülkedeki şirketine yönelik talepleri değerlendirmeye yetkili olmadığına hükmetti. Böylece Ocak 2027’de başlaması planlanan İngiltere teslimatları bu karardan etkilenmiyor.

Davanın esası hakkında henüz nihai karar verilmiş değil. Jaguar Land Rover’ın altı ay içinde esas davayı açması gerekiyor; aksi takdirde BYD’ye getirilen yasağın kaldırılması gündeme gelebilecek.

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