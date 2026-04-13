BYD’nin ultra hızlı şarj altyapısı Avrupa’ya geliyor

Tam Boyutta Gör Elektrikli araç pazarında agresif büyümesini sürdüren BYD, şimdi de şarj teknolojisinde çıtayı radikal biçimde yükseltmeye hazırlanıyor. Şirket, 1.500 kW’a (1.5 MW) kadar güç sunabilen yeni nesil “Flash Charging” altyapısını Avrupa’da devreye alacağını resmen duyurdu.

Açıklamaya göre BYD, önümüzdeki 12 ay içerisinde Çin dışındaki pazarlarda toplam 6.000 yeni şarj istasyonu kuracak ve bunun 3.000 adedi Avrupa’da yer alacak.

Herkese açık olacak

Halihazırda Avrupa genelinde binlerce hızlı şarj noktası bulunmasına rağmen BYD’nin geliştirdiği bu yeni sistem mevcut çözümleri geride bırakmayı hedefliyor. BYD’nin dikkat çeken bir diğer kararı ise altyapıyı kapalı bir ekosistem haline getirmemesi oldu. Yeni nesil şarj cihazları CCS2 bağlantı standardını kullanacak ve farklı marka araçlara da hizmet verecek. Bu sayede Flash Charging ağı yalnızca BYD sahiplerine değil, geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek.

Şirketin premium markası Denza’yı satan bayilerde özel markalı istasyonlar kurulacak. Diğer lokasyonlarda ise sistem doğrudan “Flash” adıyla konumlandırılacak. Ayrıca BYD, altyapıyı sıfırdan kurmak yerine mevcut şarj noktalarıyla iş birliği yaparak yaygınlaşmayı hızlandırmayı planlıyor.

Araçlar dakikalar içinde şarj olacak

Avrupa’da bu teknolojiden ilk yararlanacak modellerin başında Denza markası geliyor. Denza Z9GT, üç elektrik motoruna sahip tamamen elektrikli bir shooting brake olarak dikkat çekiyor. Araçta yer alan 123 kWh kapasiteli batarya, yüksek performansla birleşerek 0’dan 100 km/s hıza yaklaşık 2,7 saniyede ulaşılmasını sağlıyor.

Yeni nesil hidrojenli BMW iX5 ile menzil 750 km'ye çıkıyor 6 sa. önce eklendi

Diğer yandan Denza D9 DM-i, plug-in hibrit segmentinde önemli bir örnek sunuyor. 58,5 kWh kapasiteli bataryası 559 kW’a kadar şarj gücünü destekliyor ve bu sayede Z9GT ile benzer şekilde 5 dakikada yüzde 10’dan 70’e, 9 dakikada ise yüzde 97 seviyesine ulaşabiliyor. Yedi koltuklu geniş bir MPV olan model, 209 kilometreye kadar tamamen elektrikli menzil ve toplamda 950 kilometreye ulaşan sürüş kapasitesi sunuyor.

BYD’nin ultra hızlı şarj altyapısı Avrupa’ya geliyor

