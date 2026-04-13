Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BYD’nin ultra hızlı şarj altyapısı Avrupa’ya geliyor

    BYD, Avrupa’da 1.500 kW gücündeki ultra hızlı “Flash Charging” istasyonlarını devreye alıyor. Uygun şatlarda 5 dakikada yüzde 70 şarj vadeden teknoloji tüm markalara açık olacak.

    Elektrikli araç pazarında agresif büyümesini sürdüren BYD, şimdi de şarj teknolojisinde çıtayı radikal biçimde yükseltmeye hazırlanıyor. Şirket, 1.500 kW’a (1.5 MW) kadar güç sunabilen yeni nesil “Flash Charging” altyapısını Avrupa’da devreye alacağını resmen duyurdu.

    Açıklamaya göre BYD, önümüzdeki 12 ay içerisinde Çin dışındaki pazarlarda toplam 6.000 yeni şarj istasyonu kuracak ve bunun 3.000 adedi Avrupa’da yer alacak.

    Herkese açık olacak

    Halihazırda Avrupa genelinde binlerce hızlı şarj noktası bulunmasına rağmen BYD’nin geliştirdiği bu yeni sistem mevcut çözümleri geride bırakmayı hedefliyor. BYD’nin dikkat çeken bir diğer kararı ise altyapıyı kapalı bir ekosistem haline getirmemesi oldu. Yeni nesil şarj cihazları CCS2 bağlantı standardını kullanacak ve farklı marka araçlara da hizmet verecek. Bu sayede Flash Charging ağı yalnızca BYD sahiplerine değil, geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek.

    Şirketin premium markası Denza’yı satan bayilerde özel markalı istasyonlar kurulacak. Diğer lokasyonlarda ise sistem doğrudan “Flash” adıyla konumlandırılacak. Ayrıca BYD, altyapıyı sıfırdan kurmak yerine mevcut şarj noktalarıyla iş birliği yaparak yaygınlaşmayı hızlandırmayı planlıyor.

    Araçlar dakikalar içinde şarj olacak

    BYD, en yeni batarya teknolojisinin uyumlu araçları beş dakikada yüzde 10'dan yüzde 70'e, dokuz dakikada ise yüzde 10'dan yüzde 97'ye çıkarabileceğini söylüyor.

    Avrupa’da bu teknolojiden ilk yararlanacak modellerin başında Denza markası geliyor. Denza Z9GT, üç elektrik motoruna sahip tamamen elektrikli bir shooting brake olarak dikkat çekiyor. Araçta yer alan 123 kWh kapasiteli batarya, yüksek performansla birleşerek 0’dan 100 km/s hıza yaklaşık 2,7 saniyede ulaşılmasını sağlıyor.

    Diğer yandan Denza D9 DM-i, plug-in hibrit segmentinde önemli bir örnek sunuyor. 58,5 kWh kapasiteli bataryası 559 kW’a kadar şarj gücünü destekliyor ve bu sayede Z9GT ile benzer şekilde 5 dakikada yüzde 10’dan 70’e, 9 dakikada ise yüzde 97 seviyesine ulaşabiliyor. Yedi koltuklu geniş bir MPV olan model, 209 kilometreye kadar tamamen elektrikli menzil ve toplamda 950 kilometreye ulaşan sürüş kapasitesi sunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    Profil resmi
    emrahmt 3 gün önce

    [resim]

    G
    genconline 1 hafta önce

    .

    D
    Dr.Perga 1 hafta önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    atomoksetin yorumları continental eco contact 6 yorum theraflu forte içtikten kaç saat sonra alkol alınır kızlı erkekli whatsapp grupları lpg enjektör arızası belirtileri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M5 13 in&#231; MacBook Air Laptop
    Apple M5 13 inç MacBook Air Laptop
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum