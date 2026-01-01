Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BYD'nin yeni elektrikli sedanı 1.000 km menzil sunacak!

    BYD'nin premium elektrikli araç markası Yangwang, güncellenmiş Yangwang U7 modeliyle menzil sınırlarını zorlayacak. Otomobil, 150 kWh batarya seçeneğiyle 1.006 km menzil sunacak.

    BYD'nin yeni elektrikli sedanı 1.000 km menzil sunacak! Tam Boyutta Gör
    BYD'nin premium elektrikli araç markası Yangwang, güncellenmiş Yangwang U7 modeliyle elektrikli araçların sınırları zorlamaya devam ediyor. Son bilgilere göre, amiral gemisi elektrikli sedan, önemli ölçüde daha büyük bir batarya seçeneğine sahip olacak ve bu da onu şimdiye kadar duyurulan en uzun menzilli elektrikli otomobiller arasına yerleştirecek.

    150 kWh batarya ile 1.006 km menzil

    Yeni Yangwang U7'nin tamamen elektrikli versiyonu, 150 kWh ve 135 kWh kapasiteli Blade LFP batarya seçenekleriyle sunulacak. Bu bataryalarla araç, CLTC ölçümüne göre sırasıyla 1.006 km ve 800 km menzil değerlerine ulaşabiliyor.

    BYD'nin yeni elektrikli sedanı 1.000 km menzil sunacak!
    Batarya ağırlıklarına baktığımızda, 150 kWh’lik yeni batarya 926 kg iken, mevcut 135 kWh kapasiteli batarya ise 903 kg ağırlığında. Bu da, BYD'nin bataryayı önemli ölçüde büyütürken, ağırlığını fazla arttırmadığını gösteriyor. Araçların boş ağırlıkları batarya ve donanıma göre 3.120 kg, 3.195 kg, 3.290 kg ve 3.095 kg olarak listeleniyor.

    Aralık ayının başında Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), Yangwang U7’ye ait yeni detayları ortaya çıkardı. Buna göre model, mevcut versiyonla aynı dış tasarımı koruyacak ve 4 veya 5 koltuklu seçeneklerle sunulmaya devam edecek. Boyutlar da değişmiyor: araç 5265 mm uzunluk, 1998 mm genişlik, 1517 mm yükseklik ve 3160 mm aks mesafesine sahip olacak.

    Aktarma organlarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. U7'nin her biri 240 kW güç üreten dört elektrik motoru kullanmaya devam etmesi öngörülüyor. Bu da toplamda 960 kW (1.287 beygir) güç anlamına geliyor.

    Karşılaştırma yapmak gerekirse, şu anda satışta olan versiyon 135,5 kWh kapasiteli Blade batarya ile 720 km CLTC menzil sunuyor. Bu versiyonun maksimum hızı 270 km/s, 0–100 km/s hızlanması ise 2,9 saniye olarak belirtiliyor.

    BYD Yangwang U7 ilk olarak Mart 2025’te tanıtıldı. Modelin başlangıç fiyatı 628.000 yuan (yaklaşık 89.800 dolar). Araç, 4 veya 5 koltuklu, ayrıca tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarıyla sunuluyor. Öne çıkan donanımlar arasında, üç LiDAR’lı God’s Eye A (DiPilot 600) gelişmiş sürüş destek sistemi, DiSus-Z süspansiyon, dört motorlu e4 (Yisifang) platformu ve 0,195 Cd gibi oldukça düşük bir sürtünme katsayısı bulunuyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    p0170 arıza kodu opel çene kisti ameliyatı olanların yorumları trt teletext mobil apartmana ait otoparka yabancı araç park etmek escorta gitmek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum