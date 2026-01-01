BYD'nin yeni elektrikli sedanı 1.000 km menzil sunacak!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör BYD'nin premium elektrikli araç markası Yangwang, güncellenmiş Yangwang U7 modeliyle elektrikli araçların sınırları zorlamaya devam ediyor. Son bilgilere göre, amiral gemisi elektrikli sedan, önemli ölçüde daha büyük bir batarya seçeneğine sahip olacak ve bu da onu şimdiye kadar duyurulan en uzun menzilli elektrikli otomobiller arasına yerleştirecek.

150 kWh batarya ile 1.006 km menzil

Yeni Yangwang U7'nin tamamen elektrikli versiyonu, 150 kWh ve 135 kWh kapasiteli Blade LFP batarya seçenekleriyle sunulacak. Bu bataryalarla araç, CLTC ölçümüne göre sırasıyla 1.006 km ve 800 km menzil değerlerine ulaşabiliyor.

Batarya ağırlıklarına baktığımızda, 150 kWh’lik yeni batarya 926 kg iken, mevcut 135 kWh kapasiteli batarya ise 903 kg ağırlığında. Bu da, BYD'nin bataryayı önemli ölçüde büyütürken, ağırlığını fazla arttırmadığını gösteriyor. Araçların boş ağırlıkları batarya ve donanıma göre 3.120 kg, 3.195 kg, 3.290 kg ve 3.095 kg olarak listeleniyor.

Aralık ayının başında Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), Yangwang U7’ye ait yeni detayları ortaya çıkardı. Buna göre model, mevcut versiyonla aynı dış tasarımı koruyacak ve 4 veya 5 koltuklu seçeneklerle sunulmaya devam edecek. Boyutlar da değişmiyor: araç 5265 mm uzunluk, 1998 mm genişlik, 1517 mm yükseklik ve 3160 mm aks mesafesine sahip olacak.

Aktarma organlarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. U7'nin her biri 240 kW güç üreten dört elektrik motoru kullanmaya devam etmesi öngörülüyor. Bu da toplamda 960 kW (1.287 beygir) güç anlamına geliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, şu anda satışta olan versiyon 135,5 kWh kapasiteli Blade batarya ile 720 km CLTC menzil sunuyor. Bu versiyonun maksimum hızı 270 km/s, 0–100 km/s hızlanması ise 2,9 saniye olarak belirtiliyor.

BYD Yangwang U7 ilk olarak Mart 2025’te tanıtıldı. Modelin başlangıç fiyatı 628.000 yuan (yaklaşık 89.800 dolar). Araç, 4 veya 5 koltuklu, ayrıca tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarıyla sunuluyor. Öne çıkan donanımlar arasında, üç LiDAR’lı God’s Eye A (DiPilot 600) gelişmiş sürüş destek sistemi, DiSus-Z süspansiyon, dört motorlu e4 (Yisifang) platformu ve 0,195 Cd gibi oldukça düşük bir sürtünme katsayısı bulunuyor.

