BYD'nin yeni elektrikli SUV'u test sırasında görüntülendi

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör BYD’nin tamamen elektrikli yeni SUV modeli Yuan Max, resmi tanıtımdan önce Çin’de yol testleri sırasında kamuflajlı halde görüntülendi. Yeni model, markanın mevcut Yuan Plus (Atto 3) modelinin üzerinde konumlandırılacak.

Yuan, BYD’nin Dynasty serisi altında sunulan bir model ailesi. Hâlihazırda Yuan Up ve Yuan Plus olmak üzere iki modelden oluşuyor. Bu araçlar yurt dışı pazarlarda Atto 2 ve Atto 3 adıyla satılıyor. Serinin en büyük üyesi olacak Yuan Max ise ilk etapta Çin pazarına giriş yapacak.

Kamuflajlı görüntüler, Yuan Max’in Dynasty tasarım dilini koruduğunu gösteriyor. Önde ince ve yatay şekilde uzatılmış farlar, geniş hava girişi ve güçlü bir burun yapısı dikkat çekiyor. Ayrıca, Çin’de yürürlüğe giren yeni kapı kolu düzenlemesine uygun olarak mekanik açma fonksiyonuna sahip, kolay kullanılabilir kapı kolları tercih edilmiş.

Modelde klasik yan aynalar, tavan rayları, çamurluklara yerleştirilen kör nokta kameraları ve hafifçe alçalan ama geniş iç hacim vadeden bir tavan çizgisi yer alıyor.

Tam Boyutta Gör İç mekânda ise iki kollu, D formunda yeni bir direksiyon simidi ve Yuan logosu öne çıkıyor. Direksiyonun arkasında kompakt bir dijital gösterge paneli bulunurken, orta konsolda BYD’nin dönebilen büyük multimedya ekranı yer alıyor.

Güç aktarım tarafında Yuan Max’in, giriş seviyesi BYD elektriklilerinde kullanılan yeni nesil sistemden yararlanması bekleniyor. Bu sistem, Sealion 05’de olduğu gibi arkaya yerleştirilmiş 140 kW (188 hp) gücünde elektrik motoru ile geliyor. 50 kWsa LFP batarya ile CLTC ölçümlerine göre yaklaşık 430 km menzil sunuluyor. Daha güçlü versiyonda ise 160 kW (215 bg) motor ve 60,9 kWsa batarya ile 520 km’ye kadar menzil mümkün.

Modelin ne zaman tanıtılacağı ve fiyatlandırması henüz açıklanmadı. Ancak BYD’nin yeni SUV’unu 2026 yılı içerisinde kademeli olarak pazara sunması bekleniyor.

