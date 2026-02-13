Giriş
    BYD'nin yükselişi sürüyor: Küresel satışlarda Ford'u ilk kez geride bıraktı

    Çinli BYD, geçtiğimiz sene satışlarda 120 yıllık ABD'li otomobil devi Ford'u geride bırakarak, dünyanın en büyük altıncı otomobil üreticisi konumuna yerleşti.  

    BYD'nin yükselişi sürüyor: Ford'u ilk kez geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda hızla büyüyen Çinli otomobil üreticisi BYD, 2025'te büyüme temposunu bir miktar yitirse de, tarihindeki en yüksek yıllık satış rakamına ulaştı. Çinli marka böylece, 120 yıllık ABD'li otomobil devi Ford'u geride bırakarak, dünyanın en büyük altıncı otomobil üreticisi konumuna yerleşti.

    Geçen yıl BYD dünya genelinde 4,6 milyon araç sattı. Bu, önceki yıla göre %7,7’lik bir artış anlamına geliyor. Ford'un satışları ise %2 gerileyerek 4,4 milyon adette kaldı. 

    BYD'nin yükselişi sürüyor: Ford'u ilk kez geride bıraktı Tam Boyutta Gör

    Ford, ABD pazarında artış kaydetse de Avrupa’da ve özellikle Çin’de kan kaybetmeye devam etti. BYD, Xiaomi ve Geely gibi yerli üreticiler, uygun fiyatlı ve teknoloji odaklı elektrikli araçlarla pazar paylarını artırdı. Ford ise elektrikli dönüşüm sürecini yeniden yapılandırırken toplam 19,5 milyar dolarlık zarar yazdı.

    Çin, BYD için hala en büyük pazar konumunda. Ancak şirket, Avrupa, Güney Amerika ve Asya gibi bölgelere açılarak ihracatını da hızla artırdı ve 1,05 milyon araca ulaştı. Bu rakamın bu yıl 1,3 milyona çıkması bekleniyor.

    Bu uluslararası büyüme BYD için kritik önemde, çünkü Çin’de elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlara olan talep yavaşlamaya başladı. Son verilere göre şirket, Ocak ayında Çin’de yalnızca 205.518 araç satabildi. Bu, Ocak 2025’teki 300.538 adede kıyasla ciddi bir düşüş. Elektrikli araç satışları 125.377’den 83.249’a, şarj edilebilir hibrit satışları ise 171.069’dan 122.269’a geriledi. Bu gerilemenin nedenlerinden biri olarak, Çin hükümetinin uzun yıllar sonra yeni enerji araçlarına yeniden %5 satın alma vergisi getirmesi gösteriliyor.

    2025 Küresel Otomobil Satışları

    Sıra Marka Satış
    1 Toyota 11,32 milyon
    2 Volkswagen 8,98 milyon
    3 Hyundai Motor Group 7,28 milyon
    4 General Motors 6,18 milyon
    5 Stellantis 5,48 milyon
    6 BYD 4,60 milyon
    7 Ford 4,40 milyon
    8 Geely Group 4,12 milyon
    9 Honda 3,52 milyon
    10 Nissan 3,20 milyon

    Öte yandan Toyota, Lexus, Hino ve Daihatsu markalarını da kapsayan toplam 11,32 milyonluk satışla üst üste altıncı kez dünyanın en büyük otomobil üreticisi olmayı başardı. Volkswagen ise satışlarının %0,5 düşmesine rağmen 8,98 milyon adetle ikinci sıradaki yerini korudu. Hyundai Motor Group 7,28 milyonla üçüncü, General Motors dördüncü ve Stellantis beşinci sırada yer aldı.

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

