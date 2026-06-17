BYD'den akıllı batarya hamlesi: Navigasyona göre sıcaklığı önceden ayarlayacak

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BYD, elektrikli araçlarda enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen yeni bir batarya yönetim sistemi geliştirdi. Şirketin patent başvurusunu yaptığı teknoloji, gerçek zamanlı navigasyon verilerini kullanarak batarya sıcaklığını sürüş koşullarına göre önceden ayarlayabiliyor.

Çin basınında yer alan bilgilere göre sistem, özel bir "eko sürüş modu" içerisinde çalışıyor ve rota bilgilerini analiz ederek bataryanın ideal sıcaklık aralığında kalmasını sağlıyor. Böylece yüksek enerji tüketimine neden olan gereksiz ısıtma ve soğutma işlemlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Batarya sıcaklığını rota belirleyecek

Patent başvurusunda yer alan sistemin temelinde aracın kontrol ünitesinin topladığı veriler bulunuyor. Yazılım, navigasyondan gelen rota bilgilerini ve batarya hücrelerinden alınan anlık verileri bir araya getirerek gelecekteki sıcaklık ihtiyaçlarını hesaplıyor.

Ardından sistem, mevcut sıcaklık eğrisi ile ideal sıcaklık eğrisini karşılaştırıyor ve sürüş sırasında oluşabilecek yüksek yük taleplerine daha önceden hazırlanıyor. Bu sayede ani güç çekişlerinde ortaya çıkabilecek sıcaklık yükselmeleri veya performansı olumsuz etkileyen aşırı soğuma durumları azaltılabiliyor.

Geleneksel sistemler çoğunlukla sıcaklık değişimlerine tepki verdikten sonra müdahale ederken, BYD'nin geliştirdiği yapı önleyici bir yaklaşım benimsiyor. Özellikle rota yapısının önceden bilinebildiği gelişmiş sürüş destek sistemlerinde bu yaklaşımın önemli verimlilik avantajları sunabileceği belirtiliyor.

Yeni nesil bataryalar için geliştiriliyor

Tam Boyutta Gör BYD'nin yeni termal yönetim sistemi yalnızca mevcut LFP bataryalar için düşünülmüş bir teknoloji değil. Şirketin üzerinde çalıştığı yeni nesil enerji depolama çözümleriyle de doğrudan bağlantılı olduğu belirtiliyor.

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Bunlar arasında sülfür bazlı katı hal bataryaları ve 10.000 şarj döngüsü ömrüne sahip olduğu belirtilen yeni nesil sodyum iyon hücreleri bulunuyor. Özellikle bu tür gelişmiş batarya teknolojileri, optimum performans için daha hassas sıcaklık kontrolü gerektiriyor.

Uzmanlara göre sıcaklığın daha dar sınırlar içerisinde tutulabilmesi, batarya hücrelerinin yapısal kararlılığını koruyarak performans ve dayanıklılığı artırabilir. Ayrıca aynı yazılım altyapısının farklı batarya kimyalarında kullanılabilmesi, üretim maliyetlerini kontrol altında tutarken verimliliği yükseltme potansiyeli taşıyor.

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BYD, rotayı okuyup bataryayı önceden hazırlayan sistem geliştirdi

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