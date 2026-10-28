10 bin dolarlık BYD Seagull, 140 km/sa hızda lastik patlaması testini geçti

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör BYD'nin uygun fiyatlı yeni nesil Seagull elektrikli otomobili, 140 km/sa hızda gerçekleştirilen lastik patlaması testinde sergilediği performansla dikkat çekti. Test sırasında ön sağ lastiği aniden patlayan araç, hızla hava kaybetmesine rağmen dengesini koruyarak güvenli şekilde yavaşladı. Çin'de 65.900 yuan (9.880 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunulan model, uygun fiyatlı elektrikli otomobillerdeki güvenlik teknolojileri açısından öne çıkıyor.

BYD Seagull, 140 km/sa hızda lastik patlamasında kontrolünü kaybetmedi

BYD Ocean serisi genel müdürü Zhang Zhuo tarafından paylaşılan videoda, ikinci nesil Seagull'un yüksek hızda gerçekleştirilen lastik patlaması testi yer alıyor. Düz bir pistte 140 km/sa hıza ulaşan otomobilin ön sağ lastiği, önceden yerleştirilmiş bir mekanizmayla birden fazla noktadan delinerek aniden havasız bırakıldı.

Lastiğin hızla basınç kaybetmesine rağmen otomobilin dengesini koruduğu ve belirlenen güzergahtan sapmadan yavaşladığı görüldü. Bu sonuç, özellikle uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil için dikkat çekici bir güvenlik performansına işaret ediyor.

Yüksek hızda lastik patlaması durumunda aracın yön kontrolünü korumasına yardımcı olan gelişmiş denge ve kontrol sistemleri, bugüne kadar daha çok pahalı elektrikli otomobillerde ve şarj edilebilir hibrit modellerde öne çıkıyordu. Leapmotor D19 gibi modeller de daha önce yüksek hızda lastik patlaması testleriyle gündeme gelmişti.

Yeni BYD Seagull neler sunuyor?

Yeni BYD Seagull, gelişmiş sürüş destek teknolojileri konusunda da iddialı özellikler sunuyor. Modelin bazı versiyonlarında LiDAR sensörüne dayanan God's Eye (DiPilot 300) sistemi tercih edilebiliyor. Bu sistem; otomatik park, şehir içi sürüş desteği ve otoyollarda navigasyon destekli sürüş gibi işlevleri destekliyor. Çin'de kullanılabilen bu teknoloji, aracın belirlenen bir adresten diğerine sürüşü büyük ölçüde otomatikleştirmesini sağlayabiliyor. Bununla birlikte sürücünün trafik koşullarını takip etmesi ve gerektiğinde müdahaleye hazır olması gerekiyor.

İkinci nesil BYD Seagull, ilk nesline kıyasla büyüyen boyutlarıyla da dikkat çekiyor. 4.205 mm uzunluğa, 1.810 mm genişliğe ve 1.570 mm yüksekliğe sahip olan otomobilin aks mesafesi 2.650 mm seviyesinde. Yeni model, önceki nesilden 425 mm daha uzun.

Tam Boyutta Gör Arkadan itişli olarak tasarlanan elektrikli hatchback, 85 kW (114 beygir) ve 95 kW (127 beygir) güç üreten iki farklı elektrik motoru seçeneğiyle sunuluyor. Lityum demir fosfat (LFP) batarya seçenekleri ise 30,1 kWh ve 39,2 kWh kapasiteye sahip. Bu bataryalar, CLTC ölçüm standardına göre 320 ila 420 kilometre arasında menzil sağlıyor.

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Modelin öne çıkan yeniliklerinden biri de BYD'nin yeni nesil hızlı şarj teknolojisi. Şirketin açıklanan verilerine göre otomobil, uygun şarj koşullarında bataryasını yüzde 10'dan yüzde 97'ye yaklaşık 9 dakikada doldurabiliyor.

Yeni Seagull'un iç mekanında 15,6 inçlik bir ekran bulunuyor. Donanım özellikleri arasında 50 W kablosuz telefon şarjı, 127 renkli ambiyans aydınlatması, sekiz hoparlör ve 94 litrelik ön bagaj da yer alıyor. Sürücü koltuğunda sunulan masaj fonksiyonu ise modelin konfor donanımları arasında öne çıkıyor.

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BYD Seagull, 140 km/sa hızda lastik patlaması testini geçti

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