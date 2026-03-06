BYD Seal 07 EV tanıtıldı: 705 km menzil ve 9 dakikada tam şarj!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör BYD, Seal 07 EV modelini resmi olarak tanıttı. Orta sınıf elektrikli sedan, markanın ikinci nesil Blade Batarya teknolojisi ve yeni hızlı şarj altyapısı ile geliyor. Araç iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunulurken fiyatları 169.900 yuan (23.470 dolar) ile 189.900 yuan (26.230 dolar) arasında değişiyor.

BYD Seal 07 EV özellikleri

Arkaya yerleştirilmiş 240 kW gücünde bir elektrik motorundan güç alan Seal 07 EV, BYD'nin ikinci nesil Blade LFP (lityum demir fosfat) bataryasını kullanıyor. 69 kWh kapasiteli bu batarya, şirketin yeni 1.500 kW'lık Flash Charging istasyonlarında şarj edildiğinde %10'dan %97 şarj seviyesine sadece 9 dakikada ulaşabiliyor. Bu batarya ile araç, CLTC ölçüm standardına göre 705 kilometre menzil katedebiliyor. BYD ayrıca yeni güç aktarım sisteminin 100 km’de 10 kWh’nin altında enerji tüketimi sağlayabildiğini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör BYD Seal 07'de “God’s Eye” sürüş destek sisteminin 5.0 sürümü de kullanılıyor. Bu sistem tüm versiyonlarda şehir içi navigasyon destekli otonom sürüş özelliğini destekliyor.

Tasarım tarafında otomobil, BYD’nin “Marine Aesthetics” adını verdiği tasarım dilini kullanıyor. 4.995 mm uzunluğa, 1.910 mm genişliğe, 1.495 mm yüksekliğe ve 2.900 mm aks mesafesine sahip olan otomobil, doğrudan Xiaomi SU7 ile rekabet edecek şekilde konumlandırılıyor. Karşılaştırma açısından, Xiaomi SU7’nin Standart versiyonu 215.900 yuan (29.820 dolar) fiyatla satılıyor.

Tam Boyutta Gör Seal 07'nin iç mekanında iki adet ekran ve bir adet cama yansıtılan baş üstü ekran yer alıyor. Kabinde direksiyon kolonuna yerleştirilen minimalist vites değiştirici, kablosuz şarj ünitesi ve ısıtma-soğutma özellikli mini buzdolabı gibi donanımlar yer alıyor. Ayrıca otonom sürüş sistemini desteklemek için tavana yerleştirilmiş LiDAR sensörü kullanılıyor.

Modelin teslimatlarının Mart 2026’nın sonlarında başlaması planlanıyor.

