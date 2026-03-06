BYD Seal 07 EV tanıtıldı: 705 km menzil ve 9 dakikada tam şarj!

BYD Seal 07 EV özellikleri
Arkaya yerleştirilmiş 240 kW gücünde bir elektrik motorundan güç alan Seal 07 EV, BYD'nin ikinci nesil Blade LFP (lityum demir fosfat) bataryasını kullanıyor. 69 kWh kapasiteli bu batarya, şirketin yeni 1.500 kW'lık Flash Charging istasyonlarında şarj edildiğinde %10'dan %97 şarj seviyesine sadece 9 dakikada ulaşabiliyor. Bu batarya ile araç, CLTC ölçüm standardına göre 705 kilometre menzil katedebiliyor. BYD ayrıca yeni güç aktarım sisteminin 100 km’de 10 kWh’nin altında enerji tüketimi sağlayabildiğini belirtiyor.
Tasarım tarafında otomobil, BYD’nin “Marine Aesthetics” adını verdiği tasarım dilini kullanıyor. 4.995 mm uzunluğa, 1.910 mm genişliğe, 1.495 mm yüksekliğe ve 2.900 mm aks mesafesine sahip olan otomobil, doğrudan Xiaomi SU7 ile rekabet edecek şekilde konumlandırılıyor. Karşılaştırma açısından, Xiaomi SU7’nin Standart versiyonu 215.900 yuan (29.820 dolar) fiyatla satılıyor.
Modelin teslimatlarının Mart 2026’nın sonlarında başlaması planlanıyor.
Kaynakça https://carnewschina.com/2026/03/06/byd-launches-seal-07-ev-with-second-generation-blade-battery-starting-at-16990-usd/ https://cnevpost.com/2026/03/06/byd-launches-seal-07-ev-updated-sealion-06-ev/
