BYD Sealion 7 Türkiye’ye geldi: Neler sunuyor ve fiyatı ne?

BYD Sealion 7, markanın “Ocean X” tasarım dilini taşıyan yeni nesil elektrikli araçları arasında yer alıyor ve hem tek motorlu hem de çift motorlu dört çeker seçenekleriyle satışa çıkacak.
Performans ve şarj özellikleri
BYD Sealion 7’nin ön bölümünde yer alan geniş X formu ve yatay far grubu, modele güçlü bir görünüm kazandırıyor. Coupe tarzındaki arka tavan çizgisi ve yatay stop grubu, SUV’un genel hatlarını tamamlıyor.
İç mekan ve teknoloji
Araç, OTA (Over-the-Air) güncellemelerini destekliyor ve bu sayede yazılım bileşenleri uzaktan güncellenebiliyor.
Araçta vegan deri kaplamalar ve Nappa deri koltuklar kullanılıyor. Donanım seviyesine bağlı olarak ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar ve elektrikli ayarlı sürücü koltuğu sunuluyor. 128 renkli ambiyans aydınlatması, 50W kablosuz şarj ünitesi ve 12 hoparlörlü Dynaudio ses sistemi de modelin öne çıkan iç mekân özellikleri arasında.
Kullanışlılık açısından araç, önde 58 litre, arkada 520 litrelik bagaj hacmi sağlıyor. Arka koltuklar katlandığında bu hacim 1.789 litreye kadar genişletilebiliyor.
BYD Sealion 7’de elektrikli ve ayakla açılabilen bagaj kapağı, Head-Up Display, panoramik cam tavan ve güneşlik sistemi gibi özellikler de mevcut. Aracın VtoL (Vehicle-to-Load) fonksiyonu sayesinde, taşınabilir cihazlar doğrudan araçtan enerji alabiliyor. Ayrıca model, NFC kart veya BYD mobil uygulaması üzerinden anahtarsız giriş desteğine sahip. Uygulama üzerinden kapı ve cam durumu, far ve korna kontrolü ile araç konumu da yönetilebiliyor.
|Özellik
|BYD SEALION 7 160 kW 71,8 kWsa
|BYD SEALION 7 390 kW 91,3 kWsa AWD
|Batarya Tipi
|BYD Blade Battery (LFP)
|BYD Blade Battery (LFP)
|Batarya Kapasitesi (kWsa)
|71,8
|91,3
|Çekiş Tipi
|Arka Tekerlekten Çekiş
|Dört Tekerlekten Çekiş
|Maksimum Güç (kW)
|160 kW (218 PS)
|390 kW (530 PS)
|0-100 km/s Hızlanma Süresi
|7,8 saniye
|4,5 saniye
|%30-%80’e Şarj Süresi
|20 dakika
|18 dakika
|DC Şarj Gücü
|150 kW
|230 kW
|Karma Menzil (km)
|440 (WLTP)
|502 (WLTP)
|Jant
|19 inç Alüminyum Alaşımlı İki Renkli
|20 inç Alüminyum Alaşımlı İki Renkli
|Dikiz Aynaları
|Elektrikli Ayarlanabilir & Katlanabilir, Sinyalli, Isıtmalı Yan Dikiz Aynaları
|Elektrikli Ayarlanabilir & Katlanabilir, Isıtmalı, Sinyalli, Hafızalı Yan Dikiz Aynaları
|Koltuklar
|Vegan Deri Koltuklar
|Deri Koltuklar
|Sürücü Koltuğu
|8 Yöne Elektrikli Ayarlanabilir Sürücü Koltuğu
|8 Yöne Elektrikli Ayarlanabilir Pozisyon Hafızalı Sürücü Koltuğu
|Ses Sistemi
|10 Hoparlörlü Ses Sistemi
|12 Hoparlörlü Dynaudio Sistemi
|Bilgi & Eğlence Sistemleri
|-
|Ön Cama Yansıtmalı Renkli Bilgi Ekranı (Head-up Display)
BYD Sealion 7 Türkiye fiyatı açıklandı
BYD Sealion 7 fiyatı da resmen açıklandı. BYD, Sealion 7 modelini Türkiye’de Design (160 kW RWD) ve Sealion 7 Excellence (390 kW AWD) paketleriyle 7 Kasım itibariyle Türkiye’de satışa sunacak.
- BYD Sealion 7 Design (160 kW RWD): 2.389.000 TL
- BYD Sealion 7 Excellence (390 kW AWD): 3.939.000 TL
Aracın Design paketi yüzde 25 ÖTV oranına girerken Excellence paketi ise yüzde 75 ÖTv oranına giriyor.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
200 Kişi Okuyor (27 Üye, 173 Misafir) 9 Masaüstü 191 Mobil
3096 kez okundu.
17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
byd sealion 7, byd ve