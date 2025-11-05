BYD Sealion 7 Türkiye’ye geldi: Neler sunuyor ve fiyatı ne?

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devi BYD, elektrikli SUV segmentindeki en iddialı modellerinden biri olan BYD Sealion 7’yi Türkiye pazarına getirdi. Düzenlenen lansman kapsamında Kasım ayı itibarıyla BYD bayilerinde yerini alacak olan yeni model, 4,5 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşabilen performansıyla ve 502 kilometreye varan WLTP menziliyle dikkat çekiyor.

BYD Sealion 7, markanın “Ocean X” tasarım dilini taşıyan yeni nesil elektrikli araçları arasında yer alıyor ve hem tek motorlu hem de çift motorlu dört çeker seçenekleriyle satışa çıkacak.

Performans ve şarj özellikleri

Tam Boyutta Gör BYD Sealion 7’nin dört çeker versiyonu 0’dan 100 km/s hıza 4,5 saniyede ulaşabiliyor. Araç, donanım seviyesine göre 502 kilometreye kadar WLTP menzili sunuyor. Maksimum 230 kW DC hızlı şarj desteğiyle bataryası yaklaşık 18 dakikada %30’dan %80’e kadar dolabiliyor. Bu değer, günlük kullanımda pratikliği artırmayı hedefliyor.

BYD Sealion 7’nin ön bölümünde yer alan geniş X formu ve yatay far grubu, modele güçlü bir görünüm kazandırıyor. Coupe tarzındaki arka tavan çizgisi ve yatay stop grubu, SUV’un genel hatlarını tamamlıyor.

İç mekan ve teknoloji

Tam Boyutta Gör Kabin tasarımında sade bir düzen ve geniş yaşam alanı öne çıkıyor. 15,6 inç dönebilir multimedya ekranı ve 10,25 inç dijital gösterge paneli, BYD’nin yeni nesil UI 5.0 arayüzünü kullanıyor. Multimedya sistemi, akıllı telefon entegrasyonu ve Snapdragon tabanlı işlemci ile birlikte daha hızlı tepki süresi sunuyor.

Araç, OTA (Over-the-Air) güncellemelerini destekliyor ve bu sayede yazılım bileşenleri uzaktan güncellenebiliyor.

Araçta vegan deri kaplamalar ve Nappa deri koltuklar kullanılıyor. Donanım seviyesine bağlı olarak ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar ve elektrikli ayarlı sürücü koltuğu sunuluyor. 128 renkli ambiyans aydınlatması, 50W kablosuz şarj ünitesi ve 12 hoparlörlü Dynaudio ses sistemi de modelin öne çıkan iç mekân özellikleri arasında.

Kullanışlılık açısından araç, önde 58 litre, arkada 520 litrelik bagaj hacmi sağlıyor. Arka koltuklar katlandığında bu hacim 1.789 litreye kadar genişletilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Sealion 7 BYD’nin iTAC (Intelligent Torque Adaption Control) adını verdiği akıllı tork yönetim sistemiyle donatılmış. Bu sistem, çekişi optimize ederek kaymayı azaltıyor. Süspansiyon tarafında önde çift salıncaklı, arkada çok bağlantılı yapı kullanılıyor. Ayrıca FSD (Frequency Selective Damping) amortisörler, farklı yol koşullarına göre süspansiyon tepkisini ayarlıyor. Modelde 17 sensör ve 360° panoramik kamera sistemi bulunuyor. Bu sistemler, park ve manevra güvenliğini artırmak üzere çalışıyor.

BYD Sealion 7’de elektrikli ve ayakla açılabilen bagaj kapağı, Head-Up Display, panoramik cam tavan ve güneşlik sistemi gibi özellikler de mevcut. Aracın VtoL (Vehicle-to-Load) fonksiyonu sayesinde, taşınabilir cihazlar doğrudan araçtan enerji alabiliyor. Ayrıca model, NFC kart veya BYD mobil uygulaması üzerinden anahtarsız giriş desteğine sahip. Uygulama üzerinden kapı ve cam durumu, far ve korna kontrolü ile araç konumu da yönetilebiliyor.

BYD Sealion 7 teknik özellikleri 🌟 Özellik BYD SEALION 7 160 kW 71,8 kWsa BYD SEALION 7 390 kW 91,3 kWsa AWD Batarya Tipi BYD Blade Battery (LFP) BYD Blade Battery (LFP) Batarya Kapasitesi (kWsa) 71,8 91,3 Çekiş Tipi Arka Tekerlekten Çekiş Dört Tekerlekten Çekiş Maksimum Güç (kW) 160 kW (218 PS) 390 kW (530 PS) 0-100 km/s Hızlanma Süresi 7,8 saniye 4,5 saniye %30-%80’e Şarj Süresi 20 dakika 18 dakika DC Şarj Gücü 150 kW 230 kW Karma Menzil (km) 440 (WLTP) 502 (WLTP) Jant 19 inç Alüminyum Alaşımlı İki Renkli 20 inç Alüminyum Alaşımlı İki Renkli Dikiz Aynaları Elektrikli Ayarlanabilir & Katlanabilir, Sinyalli, Isıtmalı Yan Dikiz Aynaları Elektrikli Ayarlanabilir & Katlanabilir, Isıtmalı, Sinyalli, Hafızalı Yan Dikiz Aynaları Koltuklar Vegan Deri Koltuklar Deri Koltuklar Sürücü Koltuğu 8 Yöne Elektrikli Ayarlanabilir Sürücü Koltuğu 8 Yöne Elektrikli Ayarlanabilir Pozisyon Hafızalı Sürücü Koltuğu Ses Sistemi 10 Hoparlörlü Ses Sistemi 12 Hoparlörlü Dynaudio Sistemi Bilgi & Eğlence Sistemleri - Ön Cama Yansıtmalı Renkli Bilgi Ekranı (Head-up Display)

BYD Sealion 7 Türkiye fiyatı açıklandı

Tam Boyutta Gör

BYD Sealion 7 fiyatı da resmen açıklandı. BYD, Sealion 7 modelini Türkiye’de Design (160 kW RWD) ve Sealion 7 Excellence (390 kW AWD) paketleriyle 7 Kasım itibariyle Türkiye’de satışa sunacak.

BYD Sealion 7 Design (160 kW RWD): 2.389.000 TL

(160 kW RWD): BYD Sealion 7 Excellence (390 kW AWD): 3.939.000 TL

Aracın Design paketi yüzde 25 ÖTV oranına girerken Excellence paketi ise yüzde 75 ÖTv oranına giriyor.

