BYD, Tesla Optimus’a rakip insansı robot tanıtmaya hazırlanıyor

Ağustos ayında tanıtılabilir
Süreç, BYD'nin Zhengzhou'daki Di Space deneyim merkezinin WeChat hesabında kısa yayımlanan bir tanıtım görseliyle gündeme geldi. Daha sonra kaldırılan paylaşım, şirketin insansı robotunu ağustos ayının başında ilk kez sergileyeceğine işaret etti.
Di Space, BYD'nin bilim, teknoloji ve ürün deneyimi odaklı fiziksel merkezlerinden biri olduğu için tanıtımın yalnızca bir konsept gösterisi olmaması, çalışır bir prototipi içermesi bekleniyor.
Algılama tarafında ise 360 derece görüş sistemi ve çevresini gerçek zamanlı olarak üç boyutlu modelleyebilen yapay zeka altyapısı bulunuyor. Bu sayede robotun karmaşık nesneleri, insan yüzlerini, el hareketlerini ve dudak hareketlerini tanıyabildiği ifade ediliyor.
Satış danışmanı olabilir
BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, daha önce yaptığı açıklamalarda her BYD bayisinde gelecekte iki veya üç insansı robotun görev almasını hedeflediğini söylemişti. Li'ye göre bu robotlar müşterileri karşılayabilecek, araçların özelliklerini anlatabilecek, ürün tanıtımları gerçekleştirebilecek ve showroom deneyimini daha etkileşimli hale getirebilecek.
Li ayrıca ev tipi ve hizmet sektörüne yönelik insansı robotların BYD için büyük bir pazar oluşturacağını, robot satış danışmanlarının ise önümüzdeki bir veya iki yıl içinde pratik kullanım seviyesine ulaşabileceğini ifade etti. Bu arada UBTech Robotics’in insansı robotları halihazırda BYD’nin bir fabrikasında kullanılıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: