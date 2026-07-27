BYD, Tesla Optimus’a rakip insansı robot tanıtmaya hazırlanıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil üreticileri arasındaki rekabet, yapay zeka destekli insansı robotlara da taşınıyor. Tesla'nın Optimus'u ve Xpeng'in Iron projesinin ardından BYD de "Xiao Di" adlı ilk insansı robotunu kamuoyuna göstermeye hazırlanıyor. Şirket henüz resmi teknik detayları doğrulamasa da sızdırılan bilgiler ve yöneticilerin önceki açıklamaları, BYD'nin robotik alanındaki hedeflerini net biçimde ortaya koyuyor.

Ağustos ayında tanıtılabilir

Süreç, BYD'nin Zhengzhou'daki Di Space deneyim merkezinin WeChat hesabında kısa yayımlanan bir tanıtım görseliyle gündeme geldi. Daha sonra kaldırılan paylaşım, şirketin insansı robotunu ağustos ayının başında ilk kez sergileyeceğine işaret etti.

Di Space, BYD'nin bilim, teknoloji ve ürün deneyimi odaklı fiziksel merkezlerinden biri olduğu için tanıtımın yalnızca bir konsept gösterisi olmaması, çalışır bir prototipi içermesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Sosyal medyada paylaşılan ve resmi olarak doğrulanmayan bilgilere göre Xiao Di, yaklaşık 160 santimetre boyunda ve 59 kilogram ağırlığında olacak. Robotun elleri, bacakları, gövdesi ve boynuna dağıtılmış 31 serbestlik derecesine sahip hareket sistemi sayesinde daha akıcı ve hassas hareket edebileceği belirtiliyor. Ellerinin 1 kilogram ağırlığındaki nesneleri yaklaşık 1 milimetre hassasiyetle kavrayabildiği öne sürülüyor.

Algılama tarafında ise 360 derece görüş sistemi ve çevresini gerçek zamanlı olarak üç boyutlu modelleyebilen yapay zeka altyapısı bulunuyor. Bu sayede robotun karmaşık nesneleri, insan yüzlerini, el hareketlerini ve dudak hareketlerini tanıyabildiği ifade ediliyor.

Satış danışmanı olabilir

BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, daha önce yaptığı açıklamalarda her BYD bayisinde gelecekte iki veya üç insansı robotun görev almasını hedeflediğini söylemişti. Li'ye göre bu robotlar müşterileri karşılayabilecek, araçların özelliklerini anlatabilecek, ürün tanıtımları gerçekleştirebilecek ve showroom deneyimini daha etkileşimli hale getirebilecek.

Bu Volkswagen Touareg balistik füze saldırısından sağ çıktı 8 sa. önce eklendi

Li ayrıca ev tipi ve hizmet sektörüne yönelik insansı robotların BYD için büyük bir pazar oluşturacağını, robot satış danışmanlarının ise önümüzdeki bir veya iki yıl içinde pratik kullanım seviyesine ulaşabileceğini ifade etti. Bu arada UBTech Robotics’in insansı robotları halihazırda BYD’nin bir fabrikasında kullanılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

BYD, Tesla Optimus’a rakip insansı robot tanıtmaya hazırlanıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: