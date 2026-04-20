Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BYD Türkiye, batarya garantisini 250.000 km’ye yükseltti

    BYD Türkiye, daha önce 200 bin kilometre olan batarya garantisinin mevcut ve yeni BYD sahipleri için 250 bin kilometreye uzatıldığını duyurdu. Pili yüzde 70'in altına inen bataryalar değiştirilecek.

    BYD Türkiye, Avrupa’daki uzatılmış garanti uygulamasını Türkiye’de de hayata geçirdiğini duyurdu. Model yılı ne olursa olsun tüm BYD modellerinin bataryası artık 8 yıl veya 250.000 km olarak güncellendi.

    8 yıl veya 250.000 km'ye kadar yüzde 70 pil ömrü garantisi

    BYD’nin 8 yıl veya 250.000 km batarya garantisi Türkiye’de satılan tüm BYD Blade bataryalı modeller için geçerli. Ayrıca hibrit motorlu BYD Seal U DM-i modelindeki bataryanın garantisi de aynı şekilde uzatıldı. BYD, belirtilen garanti süresi içinde pil sağlığı yüzde 70’in altına düşen tüm bataryaları ücretsiz olarak yenileyecek. Bu imkandan yeni BYD müşterilerinin yanı sıra mevcut BYD kullanıcıları da yararlanabiliyor.

    Şirketin açıklamasına göre LFP teknolojisiyle geliştirilen BYD Blade Bataryalar, 5.000’in üzerinde şarj-deşarj döngüsünü aşabiliyor. Bu da yaklaşık olarak 1,2 milyon kilometreye kadar yolculuk yapabileceği anlamına geliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    DGrayMan +64 Last Troll Bender +34 Fatih KARAHAN +32 kreat +31 Nat Alianovna +28 -Apeiron- +24 masterap +22 justmark +20 DraGonS +20 Source +20
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    8 Kişi Okuyor (0 Üye, 8 Misafir) 2 Masaüstü 6 Mobil GENEL İSTATİSTİKLER
    5709 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    byd, byd atto 3 ve
    4 etiket daha byd blade batarya Türkiye Haberleri Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası54,8b
    YouTube Kanalı368b
    TikTok Sayfası3,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum