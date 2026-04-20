BYD Türkiye, batarya garantisini 250.000 km’ye yükseltti

8 yıl veya 250.000 km'ye kadar yüzde 70 pil ömrü garantisi
BYD’nin 8 yıl veya 250.000 km batarya garantisi Türkiye’de satılan tüm BYD Blade bataryalı modeller için geçerli. Ayrıca hibrit motorlu BYD Seal U DM-i modelindeki bataryanın garantisi de aynı şekilde uzatıldı. BYD, belirtilen garanti süresi içinde pil sağlığı yüzde 70’in altına düşen tüm bataryaları ücretsiz olarak yenileyecek. Bu imkandan yeni BYD müşterilerinin yanı sıra mevcut BYD kullanıcıları da yararlanabiliyor.
Şirketin açıklamasına göre LFP teknolojisiyle geliştirilen BYD Blade Bataryalar, 5.000'in üzerinde şarj-deşarj döngüsünü aşabiliyor. Bu da yaklaşık olarak 1,2 milyon kilometreye kadar yolculuk yapabileceği anlamına geliyor.
