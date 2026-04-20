BYD Türkiye, batarya garantisini 250.000 km’ye yükseltti

Tam Boyutta Gör BYD Türkiye, Avrupa’daki uzatılmış garanti uygulamasını Türkiye’de de hayata geçirdiğini duyurdu. Model yılı ne olursa olsun tüm BYD modellerinin bataryası artık 8 yıl veya 250.000 km olarak güncellendi.

8 yıl veya 250.000 km'ye kadar yüzde 70 pil ömrü garantisi

BYD’nin 8 yıl veya 250.000 km batarya garantisi Türkiye’de satılan tüm BYD Blade bataryalı modeller için geçerli. Ayrıca hibrit motorlu BYD Seal U DM-i modelindeki bataryanın garantisi de aynı şekilde uzatıldı. BYD, belirtilen garanti süresi içinde pil sağlığı yüzde 70’in altına düşen tüm bataryaları ücretsiz olarak yenileyecek. Bu imkandan yeni BYD müşterilerinin yanı sıra mevcut BYD kullanıcıları da yararlanabiliyor.

Şirketin açıklamasına göre LFP teknolojisiyle geliştirilen BYD Blade Bataryalar, 5.000’in üzerinde şarj-deşarj döngüsünü aşabiliyor. Bu da yaklaşık olarak 1,2 milyon kilometreye kadar yolculuk yapabileceği anlamına geliyor.

