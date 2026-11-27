Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat BYD, Ocean serisinin ilk minivan modeli olan Whale'ı tanıttı. Geniş ailelere hitap eden tamamen elektrikli araç, 900 kilometre menziliyle dikkat çekiyor. Şarj edilebilir hibrit seçeneği de bulunan model, gelişmiş şarj teknolojisi sayesinde sadece 9 dakikada yüzde 97 doluluğa ulaşabiliyor. 7 kişilik oturma düzeni sunan dev araç, gelişmiş otonom sürüş sistemleriyle donatıldı. Yeni modelin 2027 başında yaklaşık 45 bin dolardan satışa çıkması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Çinli otomobil devi BYD, Guangzhou Otomobil Fuarı 2026 kapsamında Ocean serisinin ilk çok amaçlı aracı (MPV) olan Whale modelini resmen tanıttı. Genç kullanıcıları ve geniş aileleri hedefleyen model, büyük boyutları, farklı güç aktarma seçenekleri ve yüksek menzil değerleriyle dikkat çekiyor.

BYD Whale neler sunuyor?

Modelin tasarımında markanın Seal 08 ve Sealion 08 gibi yeni Ocean serisi araçlarında kullandığı tasarım dili benimseniyor. Ön bölümde LED ışık şeridiyle birbirine bağlanan kıvrımlı gündüz farları bulunurken ana farlar tamponun içerisine yerleştiriliyor. Büyük trapezoid hava girişi, tavana monte edilen LiDAR sensörü ve geleneksel kapı kolları da aracın öne çıkan tasarım detayları arasında yer alıyor. Arka bölümde ise ortada BYD logosunun bulunduğu iki ince stop lambası kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör BYD Whale, 5.270 mm uzunluğa, 1.996 mm genişliğe ve 1.815 mm yüksekliğe sahip. Aracın aks mesafesi ise 3.130 mm olarak açıklanıyor. Bu ölçülerle Whale, Denza D9 modelinden 20 mm daha uzun ve 36 mm daha geniş olmasına rağmen 85 mm daha alçak bir gövde sunuyor.

BYD henüz aracın iç mekanını göstermedi. Bununla birlikte modelin, bu segmentte yaygın olarak tercih edilen 2+2+3 oturma düzenine sahip 7 kişilik bir kabinle sunulması bekleniyor. İç mekanın teknolojik donanımları ve kullanılacak multimedya sistemine ilişkin ayrıntılar da şimdilik açıklanmış değil.

Tam Boyutta Gör

900 km menzil ve 9 dakikada şarj

BYD Whale, Çin pazarında iki farklı güç aktarma seçeneğiyle satışa sunulacak. Şirketin açıkladığı bilgilere göre şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyon, yalnızca elektrik enerjisiyle 400 kilometreye kadar yol alabilecek. Tamamen elektrikli versiyonun menzili ise CLTC ölçüm standartlarına göre 900 kilometreye ulaşacak.

BYD henüz batarya kapasitelerini ve diğer teknik özellikleri açıklamadı. Karşılaştırma yapmak gerekirse benzer boyutlardaki tamamen elektrikli Zeekr 009, 900 kilometrelik CLTC menziline 140 kWh kapasiteli bataryasıyla ulaşıyor. BYD Whale'ın aynı menzil değerini hangi batarya kapasitesiyle sağlayacağı ise henüz bilinmiyor.

Modelin her iki versiyonu da markanın hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. BYD'nin paylaştığı verilere göre araçların bataryaları yüzde 10'dan yüzde 97 doluluk seviyesine yalnızca 9 dakikada ulaşabilecek.

Chery Arrizo 9 ortaya çıktı: Yeni amiral gemisi sedan 10 sa. önce eklendi

BYD Whale, markanın küresel pazarlarda God’s Eye adıyla bilinen gelişmiş sürüş destek teknolojisiyle de sunulacak. Bu sistem, sürücünün gözetimi altında aracın belirlenen bir adresten başka bir adrese otonom şekilde ilerlemesine olanak tanıyor. BYD'nin bu sürüş destek teknolojisini gelecek yıl Avrupa pazarına da taşıması bekleniyor.

BYD Whale'ın 2027 yılının ilk çeyreğinde Çin'de satışa sunulması bekleniyor. Modelin yaklaşık 300.000 yuan (45.015 dolar) başlangıç fiyatıyla pazara giriş yapacağı belirtiliyor. Ancak şirket henüz resmi fiyatlandırmayı ve donanım seçeneklerini açıklamadı. BYD Whale'ın Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği konusunda ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

BYD Whale tanıtıldı: 900 km menzil ve 9 dakikada şarj!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: