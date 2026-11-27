Yapay Zeka Özeti:
- BYD, Ocean serisinin ilk minivan modeli olan Whale'ı tanıttı. Geniş ailelere hitap eden tamamen elektrikli araç, 900 kilometre menziliyle dikkat çekiyor. Şarj edilebilir hibrit seçeneği de bulunan model, gelişmiş şarj teknolojisi sayesinde sadece 9 dakikada yüzde 97 doluluğa ulaşabiliyor. 7 kişilik oturma düzeni sunan dev araç, gelişmiş otonom sürüş sistemleriyle donatıldı. Yeni modelin 2027 başında yaklaşık 45 bin dolardan satışa çıkması bekleniyor.
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BYD Whale neler sunuyor?
Modelin tasarımında markanın Seal 08 ve Sealion 08 gibi yeni Ocean serisi araçlarında kullandığı tasarım dili benimseniyor. Ön bölümde LED ışık şeridiyle birbirine bağlanan kıvrımlı gündüz farları bulunurken ana farlar tamponun içerisine yerleştiriliyor. Büyük trapezoid hava girişi, tavana monte edilen LiDAR sensörü ve geleneksel kapı kolları da aracın öne çıkan tasarım detayları arasında yer alıyor. Arka bölümde ise ortada BYD logosunun bulunduğu iki ince stop lambası kullanılıyor.
BYD henüz aracın iç mekanını göstermedi. Bununla birlikte modelin, bu segmentte yaygın olarak tercih edilen 2+2+3 oturma düzenine sahip 7 kişilik bir kabinle sunulması bekleniyor. İç mekanın teknolojik donanımları ve kullanılacak multimedya sistemine ilişkin ayrıntılar da şimdilik açıklanmış değil.
900 km menzil ve 9 dakikada şarj
BYD Whale, Çin pazarında iki farklı güç aktarma seçeneğiyle satışa sunulacak. Şirketin açıkladığı bilgilere göre şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyon, yalnızca elektrik enerjisiyle 400 kilometreye kadar yol alabilecek. Tamamen elektrikli versiyonun menzili ise CLTC ölçüm standartlarına göre 900 kilometreye ulaşacak.
BYD henüz batarya kapasitelerini ve diğer teknik özellikleri açıklamadı. Karşılaştırma yapmak gerekirse benzer boyutlardaki tamamen elektrikli Zeekr 009, 900 kilometrelik CLTC menziline 140 kWh kapasiteli bataryasıyla ulaşıyor. BYD Whale'ın aynı menzil değerini hangi batarya kapasitesiyle sağlayacağı ise henüz bilinmiyor.
Modelin her iki versiyonu da markanın hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. BYD'nin paylaştığı verilere göre araçların bataryaları yüzde 10'dan yüzde 97 doluluk seviyesine yalnızca 9 dakikada ulaşabilecek.
BYD Whale, markanın küresel pazarlarda God’s Eye adıyla bilinen gelişmiş sürüş destek teknolojisiyle de sunulacak. Bu sistem, sürücünün gözetimi altında aracın belirlenen bir adresten başka bir adrese otonom şekilde ilerlemesine olanak tanıyor. BYD'nin bu sürüş destek teknolojisini gelecek yıl Avrupa pazarına da taşıması bekleniyor.
BYD Whale'ın 2027 yılının ilk çeyreğinde Çin'de satışa sunulması bekleniyor. Modelin yaklaşık 300.000 yuan (45.015 dolar) başlangıç fiyatıyla pazara giriş yapacağı belirtiliyor. Ancak şirket henüz resmi fiyatlandırmayı ve donanım seçeneklerini açıklamadı. BYD Whale'ın Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği konusunda ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
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Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli